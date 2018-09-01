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Еременко - уе**н. Фанаты ЦСКА вновь оскорбляли Романа Еременко в матче с "Уралом" (видео)

Болельщики ЦСКА во время матча 6-го тура чемпионата России с "Уралом" "заряжали" оскорбительные кричалки в адрес экс-игрока "армейцев" Романа Ерёменко, который подписал контракт со "Спартаком".

"Подставил и убежал
Иуда и наркоман
Роман Еременко
Ты - уе*н", - скандировали армейцы.

Ранее фанаты армейцев оскорбляли футболиста в матче с тульским "Арсеналом".

Теги: ЦСКА Урал Еременко Спартак Rвидео
Сегодня, 18:24
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11
(7)
№11 Написал: anonymous (Сегодня, 19:16) #
  • +1
  •  (1)

а разве они должны что то другое сказать про кокаинщика? заслужил
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№10 Написал: xxd (Сегодня, 19:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Медведь Русский
Цитата: liasport433
да? а не гинер ли захотел контракт разорвать что бы зп не платить? хотели бы удержали....

За такие дела разрывают контакт, и взыскивают с игрока громадную неустойку. Адриано Муту заплатил Челси за тоже самое 20 млн долларов. Еременко очень повезло что Гинер его по сути просто простил.
Ну и за доброту он отплатил вот чем. ладно бы просто пошел играть в другой клуб, так нет, перешел в стан самого принципиального соперника Армейцев.

Согласен, Ерема обычный наемник,поманили деньгой,пошел к врагам.Не думаю,что болелы так реагировали, если бы он пошел в Динамо.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: =казылык= (Сегодня, 19:09) #
  • -1
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Цитата: Медведь Русский
Адриано Муту заплатил Челси за тоже самое 20 млн долларов. Еременко очень повезло что Гинер его по сути просто простил.

ну это только проблемы Гинера.А если вспомнить как сам Еременко переходил из Рубина,то все становится на свои места
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: Konstantin Overlord (Сегодня, 18:55) #
  • +1
  •  (3)

наркоман если раз дать зеленую то умрет идея.ему нет места и повырезано-->вырезано на результаты,а что дальше тренера юниоры пожж спайсом?
Регистрация: 25.08.2018 [жалоба]
№7 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 18:38) #
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: liasport433
да? а не гинер ли захотел контракт разорвать что бы зп не платить? хотели бы удержали....

За такие дела разрывают контакт, и взыскивают с игрока громадную неустойку. Адриано Муту заплатил Челси за тоже самое 20 млн долларов. Еременко очень повезло что Гинер его по сути просто простил.
Ну и за доброту он отплатил вот чем. ладно бы просто пошел играть в другой клуб, так нет, перешел в стан самого принципиального соперника Армейцев.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№6 Написал: sanchez_m (Сегодня, 18:37) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Накидывайте ещё , на дерби этот уе**т уеб*т пару банок вам. Мотивации дополнительной не понадобится
Регистрация: 3.08.2012 [жалоба]
№5 Написал: Sergeevich (Сегодня, 18:33) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
liasport433,
Вы правы, Гинер должен был неустойку с него выбить, а не просто отпустить.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 18:33) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Ну обосрался парень по своей тупости . Пора уже забыть.


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№3 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Сегодня, 18:31) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Да простите уже и отпустите ...
Регистрация: 30.10.2012 [жалоба]
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 18:30) #
  • -4
  •  (16)
online

Цитата: vitalii
заслужил rage


да? а не гинер ли захотел контракт разорвать что бы зп не платить? хотели бы удержали....
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: vitalii moldova (Сегодня, 18:26) #
  • +2
  •  (18)
online
Болеет за:
ЦСКА
заслужил rage
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
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