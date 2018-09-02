"Пятерки" - двоим, "четверки" - многим. "Зенит" - "Спартак". Оценки

"Зенит"

Лунев - 3.5

Набиуллин - 3.5, Нету - 4.5, Иванович - 3.5, Смольников - 5.0

Кузяев - 4.0, Паредес - 4.0, Ерохин - 3.5, Мак - 4.5, Эрнани - 4.0

Дриусси - 3.0, Дзюба - 3.5, Заболотный - б/о

"Спартак"

Максименко - 5.0

Рассказов - 4.5, Боккетти - 4.5, Жиго - б/о, Джикия - 4.5, Мельгарехо - 4.0

Фернандо - 4.5, Глушаков - 3.5, Зобнин - 3.5, Ломовицкий - 3.0, Роша - 4.0, Попов - б/о, Самедов - 3.0

Зе Луиш - 2.5

Две лучшие команды нынешнего сезона не забили друг другу голов, но провели очень яркий и насыщенный матч.оценивает действия футболистов.В створ ворот Андрея "Спартак" пробил лишь однажды - в начале второго тайма это сделал Педро Роша. С этой угрозой Лунев справился достаточно уверенно, но были в сегодняшней встрече другие эпизоды, в которых он действовал не очень уверенно. Несколько раз он достаточно неудачно выбивал мяч, однажды не смог рассчитать траекторию его полета (хорошо, что помог Нету), а в первом тайме допустил несогласованность с Набиуллиным, которая вполне могла привести к голу.Оборона "Зенита" оставила о себе неплохое, но все-таки неоднозначное впечатление. Иванович привозил атаки на свои ворота и должен был стать виновником пенальти, который ошибочно не был назначен Москалевым. Зачастую серб играл слишком нервно, чем наверняка рождал переживания у болельщиков "сине-бело-голубых". Его партнер по центральной зоне сыграл более ровно. У Нету и перехватов больше, и отборов, и точность передач выше аж на 10 процентов. При этом именно на счету Луиша важное спасение, о котором мы упоминали выше.Левый фланг команды Семака был менее активным, чем правый. Смольников, по общим ощущениям, бегал с большим настроем, с большей уверенностью в себе и с большей эффективностью. Ошибок в исполнении Игоря практически не было. В то время как Набиуллин частенько давал слабину под давлением соперника. Эпизод с паническим выносом мяча после несогласованных действий с Луневым - яркое тому подтверждение. Плюс к этому можно насчитать еще несколько моментов - например, неудачные отправления мяча в аут. О Смольникове же важно сказать еще и то, что он очень вовремя прервал одну из самых многообещающих контратак "Спартака". Только за одно это обезоруживание Зе Луиша он заслуживает высокой оценки.Кузяев и Паредес провели хороший матч. Аргентинец был слегка более активным и заметным, россиянин чаще выполнял черновую работу. Были эпизоды, когда они не успевали за соперниками, фолили, но глобально на качестве их выступления подобные случаи не отразились. Ерохин в центре внимания оказывался редко, но весьма метко. На его счету один из самых опасных ударов "Зенита", который с большим трудом отбил Максименко. Если бы таких ярких вспышек в его исполнении было больше, оценка и результат всей встречи могли быть совсем иным. Но давайте не забывать, что Александр помогал Набиуллину в обороне, что отнимало у него определенные силы.Лучшим, на мой взгляд, игроком из линии атаки у "питерцев" был Мак. Именно он первым попал в створ, именно он чаще других бил. При этом и о партнерах Роберт не забывал - комбинация, разыгранная вместе с Эрнани, стала настоящим украшением. Помимо этого, он хорошо взаимодействовал на правой бровке со Смольниковым, освобождая, например, ему зоны для забеганий. Эрнани неплохо усилил игру "Зенита", выйдя на замену. Бразилец даже имел несколько голевых моментов и дважды заставлял вступать в игру Максименко. Семак должен быть доволен решением выпустить его во втором тайме.Дриусси сегодня сыграл достаточно посредственно и не очень хорошо цеплялся за мячи, даже за те, которые для него выигрывал Дзюба. Тем не менее, своими действиями аргентинец мог принести "Зениту" победу. Москалев должен был назначать пенальти по итогам момента, в котором Дриусси получил шипами в голову от Фернандо. Дзюба был несколько лучше своего партнера. Артем одерживал победы в верховых единоборствах, выполнял обостряющие передачи и бил по воротам. Однако свой самый главный момент он загубил - в атаке после обреза Зобнин Дзюба отдал не лучший пас на Дриусси. Что касается Заболотного, то Антон молодец. Добавил игре "Зенита" остроты и агрессивности. Но сыграл мало времени для того, чтобы поставить ему какую-либо оценку.Отличный матч в исполнении молодого вратаря, который вновь не пропустил. Максименко надежно фиксировал мячи после дальних выстрелов, красиво и уверенно отбивал удары из пределов штрафной площади и не дал ни единого повода для переживаний болельщикам своей команды. Если мы ругали его за ошибку в игре с "Динамо", то сейчас просто обязаны похвалить его.В первую очередь мы желаем здоровья и скорейшего выздоровления Жиго. С первых матчей в РПЛ было заметно, что в нашу лигу приехал сильный защитник, и очень жаль, что сегодня он получил травму. Боккетти и Джикия хорошо справились с задачей не заметить потери бойца. Они, конечно, проигрывали Дзюбе верховые единоборства, но в остальном действовали надежно. А там, где не успевали за соперником, достаточно грамотно фолили. Плюс к этому Боккетти мог стать автором гола, но не попал в створ после розыгрыша стандартного положения.За правый фланг "Спартак" перед игрой многие переживали, но Рассказов и Ломовицкий, надо полагать, успокоили всех. Особенно, конечно, первый. Рассказов уверенно играл против Набиуллина и Ерохина, выбивал мячи, перехватывал передачи, подчищал за товарищами. Важнейший вынос после передачи Дзюбы на Дриусси - на его счету. А помните, как уверенно Рассказов применил технический прием у своих ворот? Красавчик же. Единственный случай, когда он серьезно ошибся, случился в конце первого тайма - тогда Ерохин смог нанести упомянутый выше опаснейший удар головой. Мельгарехо на фоне своего партнера смотрелся несколько менее выгодно, но тоже был хорош, несмотря на то, что "Зенит" больше атаковал именно через его фланг.Если говорить о тройке игроков в центре поля, то сегодня из нее выделялся Фернандо. Глушаков и Зобнин допускали ошибки. Иногда очень грубые, как, например, Зобнин, подаривший Дзюбе и Дриусси голевой момент. Фернандо был более дисциплинированным и не позволял себе подобных вольностей. Бразилец оказался лучше своих российских товарищей по количеству перехватов, по количеству отборов и по количеству выносов мяча при опасных ситуациях у своих ворот.Ломовицкий был малозаметен в атаке. Причем, и когда играл на правой бровке, и когда был передвинут налево. Ему пока не хватает опыта, мастерства и некой спортивной наглости, чтобы чаще брать игру на себя и создавать напряжение у ворот соперника. Впрочем, вышедший во втором тайме Самедов тоже не особо впечатлил, хотя с опытом и мастерством у него все в порядке. А вот Педро Роша вполне неплохо заменил Промеса. Не совсем полноценно, конечно, но от него, как минимум, исходила острота. Несколько раз он хорошо бил по воротам, хорошо обострял. И если бы Москалев был более решительным в вопросе назначения пенальти, то Роша заработал бы для "Спартака" возможность пробить 11-метровый.Единственный номинальный нападающий "красно-белых" сегодняшнюю игру не сможет записать себе в актив. В начале встречи он относительно неплохо навязывал прессинг на чужой половине поля, но это все, за что мы можем его похвалить. Даже на попытку удара по воротам Зе Луиш сегодня не сподобился.