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СМИ: Рыбус не сыграет за сборную Польши из-за травмы

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус из-за повреждения, полученного в матче против "Краснодара" не сыграет за сборную Польши, сообщает laczynaspilka.pl

Соперниками национальной команды Польши в грядущих играх будут Италия (Лига наций) и Ирландия (товарищеский).
Теги: Локомотив Рыбус
Сегодня, 11:29
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