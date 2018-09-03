СМИ: Рыбус не сыграет за сборную Польши из-за травмы

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус из-за повреждения, полученного в матче против "Краснодара" не сыграет за сборную Польши, сообщает laczynaspilka.plСоперниками национальной команды Польши в грядущих играх будут Италия (Лига наций) и Ирландия (товарищеский).