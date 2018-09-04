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«Зенит» усилился «маленьким принцем»: Клаудио Маркизио – новая звезда РПЛ
Накануне питерский «Зенит» объявил об одном из самых громких трансферов летнего межсезонья. В Россию приезжает 32-летний хавбек Клаудио Маркизио, который почти 25 лет провёл в туринском «Ювентусе». Теперь Маркизио будет помогать «Зениту» восстанавливать былые позиции. Rusfootball.info рассказывает о новичке питерского клуба и рассуждает, сможет ли Маркизио усилить «сине-бело-голубых».
1 сентября в России закрылось трансферное окно. «Зенит» оставался единственным клубом РПЛ, не сделавшим летом ни одного приобретения! Конечно, ростер клуба итак изрядно распух после возвращения в команду всех, кто находился в арендах. И понятно, что с возвращением Артёма Дзюбы, Олега Шатова, Эрнани, Роберта Мака и других футболистов, которые при Роберто Манчини оказались в «ссылке», «Зенит» получил солидное подкрепление. Но отсутствие настоящих новичков всё равно немного удивляло.
Вообще, заметно, что руководство клуба из Санкт-Петербурга немного изменило стратегию развития. После «хлебных» времён Халка и Витселя, периода итальяно-аргентинского развития имени Роберто Манчини «Зенит» начинает реализацию новой стратегии. Приглашение на пост главного тренера Сергея Семака, а также точечная селекция – новая тенденция «Зенита». И подписание контракта на два сезона с Клаудио Маркизио – абсолютно резонный и логичный шаг.
В условиях тяжёлой экономики
Учитывая геополитические события и экономическую ситуацию в стране, при которой уже добрались даже до пенсионеров, рассчитывать на повторение времён, когда российский футбол всеми силами стремился в большую европейскую пятёрку, уже не приходится. Очевидно, что в обозримом будущем никто в России в межсезонье не потратит 70 млн евро на покупку пары игроков, не появится новый «Анжи», готовый покупать чемпионов мира, предлагая им сверхсолидные условия. Сейчас российский чемпионат больше напоминает турецкий или португальский. Здесь можно встретить неплохих игроков, имеющих солидный опыт в ведущих клубах Европы, но, как правило, они переходят на правах свободных агентов.
Закрывшееся трансферное окно полностью попадает пол это определение. В России оказались Гжегож Крыховяк, Бенедикт Хёведес и Клаудио Маркизио – настоящие титуляры, которые уже прошли свой пик, но ещё могут играть на приличном европейском уровне.
Ставка на свободных агентов – абсолютно естественный вариант развития при текущей экономической ситуации. Российским клубам приходится экономить, а некоторым – продавать своих звёзд, чтобы выжить. При помощи свободных агентов при минимальных расходах клубы РПЛ могут неплохо укрепить свои составы.
Маркизио не нашлось места в «Ювентусе»
Перечислять многочисленные титулы Маркизио можно долго. В составе «Юве» у хавбека их оказалось целых 15! Ограничимся тем, что Клаудио является семикратным чемпионом Италии и четырёхкратным обладателем Кубка страны. Дважды Маркизио с «Юве» добирался до финала Лиги чемпионов, хоть так и не поднял над головой «ушастый» кубок. В составе сборной Италии он стал серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. В общей сложности за национальную команду игрок провёл 55 матчей.
Долгое время Маркизио являлся настоящим олицетворением туринского клуба. Да и как может быть иначе, если речь идёт о футболисте, который с 7 лет находился в структуре и молодёжных командах «Юве», а за всю карьеру лишь один сезон провёл вне пределов Турина? В 2007 году полузащитник выступал на правах аренды за «Эмполи».
Тем не менее, в последние годы Маркизио получал всё меньше игровой практики в «Юве». Например, в прошлом сезоне он принял участие лишь в 21 матче своей команды, преимущественно выходя на поле на замену. В Турине строят настоящий суперклуб, который должен бороться за победу в Лиге чемпионов. Естественно, что возрастному игроку уже тяжеловато конкурировать за место в основе. В августе стало известно, что Маркизио и «Ювентус» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Клаудио не собирался превращаться в дядьку, который лишь помогает сохранять хорошую атмосферу в команде.
Очевидно, что 32 года – не тот возраст, когда нужно думать о завершении карьеры. И у Маркизио было множество вариантов. Например, предметный интерес к игроку проявлял «Монако», было предложение от португальских клубов. Естественно, что активизировались и китайцы, которые пытались заманить полузащитника в Поднебесную, предложив ему 10 млн евро в год и бонусы. Конкретную сумму предложения назвал агент Маркизио Раду Бордейану. Очевидно, что предложение «Зенита» было куда менее щедрым, но сам Маркизио хотел остаться в Европе, а не уходить на пенсию в Китай.
Без Нобоа, но с Маркизио
Несмотря на всю укомплектованность состава «Зенита», питерцам был нужен опытный и качественный полузащитник. Сергей Семак в новом сезоне делал ставку на Кристиана Нобоа, который превратился едва ли не в ключевого игрока команды. Нобоа регулярно выходил в стартовом составе, а его чудо-штрафной помог «Зениту» отыграться с 0:4 в двухматчевом противостоянии с минским «Динамо» в Лиге Европы.
У «Зенита» из игроков середины поля остаются Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Маттиас Краневиттер и Магомед Оздоев, но, по всей видимости, на этой позиции Сергей Семак рассматривает лишь Паредеса. Ерохин у Семака превратился фактически во второго нападающего, Кузяев чаще оказывается на фланге полузащиты, Краневиттер совсем не впечатляет, получая мало игровой практики, а Оздоев и вовсе стал игроком глубокого запаса. Получив возможность подписать опытного и готового универсального полузащитника, сочетающего в себе функции плеймейкера, опорника и box-to-box. К тому же, Маркизио всегда славился своей преданностью и бойцовскими качествами. Это – игрок, которого уважали не только в Турине, но и во всей Италии. Похожа история с Семаком, не правда ли? Наверняка, этот факт также сказался на решении «Зенита».
Маркизио – не тот человек, который уже «едет с ярмарки», нет сомнений, что Клаудио приехал в Россию за трофеями и победами. Люди с таким характером не заканчивают карьеру в 32 года, не меняют выступление в еврокубках на китайские миллионы. И, конечно, РПЛ, оставшаяся без нефтедолларов, только выиграет от появления личности такого масштаба.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
1 сентября в России закрылось трансферное окно. «Зенит» оставался единственным клубом РПЛ, не сделавшим летом ни одного приобретения! Конечно, ростер клуба итак изрядно распух после возвращения в команду всех, кто находился в арендах. И понятно, что с возвращением Артёма Дзюбы, Олега Шатова, Эрнани, Роберта Мака и других футболистов, которые при Роберто Манчини оказались в «ссылке», «Зенит» получил солидное подкрепление. Но отсутствие настоящих новичков всё равно немного удивляло.
Вообще, заметно, что руководство клуба из Санкт-Петербурга немного изменило стратегию развития. После «хлебных» времён Халка и Витселя, периода итальяно-аргентинского развития имени Роберто Манчини «Зенит» начинает реализацию новой стратегии. Приглашение на пост главного тренера Сергея Семака, а также точечная селекция – новая тенденция «Зенита». И подписание контракта на два сезона с Клаудио Маркизио – абсолютно резонный и логичный шаг.
В условиях тяжёлой экономики
Учитывая геополитические события и экономическую ситуацию в стране, при которой уже добрались даже до пенсионеров, рассчитывать на повторение времён, когда российский футбол всеми силами стремился в большую европейскую пятёрку, уже не приходится. Очевидно, что в обозримом будущем никто в России в межсезонье не потратит 70 млн евро на покупку пары игроков, не появится новый «Анжи», готовый покупать чемпионов мира, предлагая им сверхсолидные условия. Сейчас российский чемпионат больше напоминает турецкий или португальский. Здесь можно встретить неплохих игроков, имеющих солидный опыт в ведущих клубах Европы, но, как правило, они переходят на правах свободных агентов.
Закрывшееся трансферное окно полностью попадает пол это определение. В России оказались Гжегож Крыховяк, Бенедикт Хёведес и Клаудио Маркизио – настоящие титуляры, которые уже прошли свой пик, но ещё могут играть на приличном европейском уровне.
Бенедикт Хёведес и Гжегож Крыховяк - новички "Локомотива"
Ставка на свободных агентов – абсолютно естественный вариант развития при текущей экономической ситуации. Российским клубам приходится экономить, а некоторым – продавать своих звёзд, чтобы выжить. При помощи свободных агентов при минимальных расходах клубы РПЛ могут неплохо укрепить свои составы.
Маркизио не нашлось места в «Ювентусе»
Перечислять многочисленные титулы Маркизио можно долго. В составе «Юве» у хавбека их оказалось целых 15! Ограничимся тем, что Клаудио является семикратным чемпионом Италии и четырёхкратным обладателем Кубка страны. Дважды Маркизио с «Юве» добирался до финала Лиги чемпионов, хоть так и не поднял над головой «ушастый» кубок. В составе сборной Италии он стал серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. В общей сложности за национальную команду игрок провёл 55 матчей.
Долгое время Маркизио являлся настоящим олицетворением туринского клуба. Да и как может быть иначе, если речь идёт о футболисте, который с 7 лет находился в структуре и молодёжных командах «Юве», а за всю карьеру лишь один сезон провёл вне пределов Турина? В 2007 году полузащитник выступал на правах аренды за «Эмполи».
Клаудио Маркизио иногда выполнял роль капитана в "Юве"
Тем не менее, в последние годы Маркизио получал всё меньше игровой практики в «Юве». Например, в прошлом сезоне он принял участие лишь в 21 матче своей команды, преимущественно выходя на поле на замену. В Турине строят настоящий суперклуб, который должен бороться за победу в Лиге чемпионов. Естественно, что возрастному игроку уже тяжеловато конкурировать за место в основе. В августе стало известно, что Маркизио и «Ювентус» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Клаудио не собирался превращаться в дядьку, который лишь помогает сохранять хорошую атмосферу в команде.
Очевидно, что 32 года – не тот возраст, когда нужно думать о завершении карьеры. И у Маркизио было множество вариантов. Например, предметный интерес к игроку проявлял «Монако», было предложение от португальских клубов. Естественно, что активизировались и китайцы, которые пытались заманить полузащитника в Поднебесную, предложив ему 10 млн евро в год и бонусы. Конкретную сумму предложения назвал агент Маркизио Раду Бордейану. Очевидно, что предложение «Зенита» было куда менее щедрым, но сам Маркизио хотел остаться в Европе, а не уходить на пенсию в Китай.
Без Нобоа, но с Маркизио
Несмотря на всю укомплектованность состава «Зенита», питерцам был нужен опытный и качественный полузащитник. Сергей Семак в новом сезоне делал ставку на Кристиана Нобоа, который превратился едва ли не в ключевого игрока команды. Нобоа регулярно выходил в стартовом составе, а его чудо-штрафной помог «Зениту» отыграться с 0:4 в двухматчевом противостоянии с минским «Динамо» в Лиге Европы.
Клаудио Маркизио — игрок «Зенита»!— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 3, 2018
Подробности: https://t.co/S3XLw6PxeU#MarchisioIsZenit pic.twitter.com/dVqZ6vCSBY
У «Зенита» из игроков середины поля остаются Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Маттиас Краневиттер и Магомед Оздоев, но, по всей видимости, на этой позиции Сергей Семак рассматривает лишь Паредеса. Ерохин у Семака превратился фактически во второго нападающего, Кузяев чаще оказывается на фланге полузащиты, Краневиттер совсем не впечатляет, получая мало игровой практики, а Оздоев и вовсе стал игроком глубокого запаса. Получив возможность подписать опытного и готового универсального полузащитника, сочетающего в себе функции плеймейкера, опорника и box-to-box. К тому же, Маркизио всегда славился своей преданностью и бойцовскими качествами. Это – игрок, которого уважали не только в Турине, но и во всей Италии. Похожа история с Семаком, не правда ли? Наверняка, этот факт также сказался на решении «Зенита».
Маркизио – не тот человек, который уже «едет с ярмарки», нет сомнений, что Клаудио приехал в Россию за трофеями и победами. Люди с таким характером не заканчивают карьеру в 32 года, не меняют выступление в еврокубках на китайские миллионы. И, конечно, РПЛ, оставшаяся без нефтедолларов, только выиграет от появления личности такого масштаба.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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