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Рашид Рахимов стал новым тренером "Ахмата"

Рашид Рахимов стал новым тренером "Ахмата"

Глава республики Чечня Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что новым главным тренером команды станет Рашид Рахимов:

- Дорогие друзья! Хочу поделиться новостью со всеми болельщиками нашей родной футбольной команды "Ахмат": главным тренером клуба утвержден Рашид Рахимов.

Три с половиной года Рашид Маматкулович являлся главным тренером команды, который покинул коллектив после окончания срока трудового контракта в мае 2017 года. Тогда специалист принял решение взять паузу в карьере. При Рашиде Рахимове команда добилась лучшего результата в своей истории, заняв 5 место в сезоне 2016/17. "Ахмат" не чужая для Рахимова команда.

В Грозном Рашид Маматкулович как дома, здесь ему все знакомо. Мы расставались друзьями, и сегодня говорим Рашиду Маматкуловичу: "Добро пожаловать домой!"

С 2013 по 2017 год Рахимов уже возглавлял грозненский клуб.

фото: РИА Новости
Теги: Ахмат Рахимов Кадыров
Сегодня, 18:39
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