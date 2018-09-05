Рашид Рахимов стал новым тренером "Ахмата"

Глава республики Чечня Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что новым главным тренером команды станет Рашид Рахимов:- Дорогие друзья! Хочу поделиться новостью со всеми болельщиками нашей родной футбольной команды "Ахмат": главным тренером клуба утвержден Рашид Рахимов.Три с половиной года Рашид Маматкулович являлся главным тренером команды, который покинул коллектив после окончания срока трудового контракта в мае 2017 года. Тогда специалист принял решение взять паузу в карьере. При Рашиде Рахимове команда добилась лучшего результата в своей истории, заняв 5 место в сезоне 2016/17. "Ахмат" не чужая для Рахимова команда.В Грозном Рашид Маматкулович как дома, здесь ему все знакомо. Мы расставались друзьями, и сегодня говорим Рашиду Маматкуловичу: "Добро пожаловать домой!"С 2013 по 2017 год Рахимов уже возглавлял грозненский клуб.фото: РИА Новости