Рашид Рахимов стал новым тренером "Ахмата"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:47
Георгий Джикия: команды из нижней части турнирной таблицы обычно закрываются в матчах против "Спартака" (2)
Георгий Джикия: команды из нижней части турнирной таблицы обычно закрываются в матчах против "Спартака" (2)
17:05
Сергей Прядкин: арены не должны простаивать, но опасения "Ростова" по качеству газона разделяем
Сергей Прядкин: арены не должны простаивать, но опасения "Ростова" по качеству газона разделяем
16:11
Из-за концерта Басты "Ростов" может вернуться на старый "Олимп-2". Что за дичь происходит с наследием ЧМ? (4)
Из-за концерта Басты "Ростов" может вернуться на старый "Олимп-2". Что за дичь происходит с наследием ЧМ? (4)
15:21
"Ростов": гордимся, что Баста вырос в нашем городе, но мы против любых концертов на стадионе (1)
"Ростов": гордимся, что Баста вырос в нашем городе, но мы против любых концертов на стадионе (1)
15:03
"Спартак" подписал с "Открытием" самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе (15)
"Спартак" подписал с "Открытием" самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе (15)
14:43
Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций (3)
Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций (3)
13:33
Андрей Созин: "Зениту" вбухали ветерана, который на трансферном рынке оказался никому не нужен (25)
Андрей Созин: "Зениту" вбухали ветерана, который на трансферном рынке оказался никому не нужен (25)
12:14
Дидье Дрогба вернулся в "Челси" (2)
Дидье Дрогба вернулся в "Челси" (2)
10:03
Романцев: поговорить с Каррерой не хотелось бы. О чем, если я не понимаю по-итальянски, а он – по-русски? (6)
Романцев: поговорить с Каррерой не хотелось бы. О чем, если я не понимаю по-итальянски, а он – по-русски? (6)
Рашид Рахимов стал новым тренером "Ахмата"
Глава республики Чечня Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что новым главным тренером команды станет Рашид Рахимов:
- Дорогие друзья! Хочу поделиться новостью со всеми болельщиками нашей родной футбольной команды "Ахмат": главным тренером клуба утвержден Рашид Рахимов.
Три с половиной года Рашид Маматкулович являлся главным тренером команды, который покинул коллектив после окончания срока трудового контракта в мае 2017 года. Тогда специалист принял решение взять паузу в карьере. При Рашиде Рахимове команда добилась лучшего результата в своей истории, заняв 5 место в сезоне 2016/17. "Ахмат" не чужая для Рахимова команда.
В Грозном Рашид Маматкулович как дома, здесь ему все знакомо. Мы расставались друзьями, и сегодня говорим Рашиду Маматкуловичу: "Добро пожаловать домой!"
С 2013 по 2017 год Рахимов уже возглавлял грозненский клуб.
фото: РИА Новости
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.