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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Аршавин: не хотел бы играть против "Зенита" в официальном матче
Бывший игрок питерского "Зенита" рассказал об ощущениях после возвращения в Санкт-Петербург:
– Я рад находиться в Санкт-Петербурге. С радостью узнал, что придется лететь сюда и играть против "Зенита", потому что это товарищеская игра. В официальных матчах я бы не хотел играть против "Зенита" за любую команду. А так, это повод побывать дома, увидеть Петербург, потому что я его давно не видел, ну и просто сыграть на этом стадионе, потому что в свое время я играл в последнем матче еще на стадионе имени Кирова. Мы шутили, что никому не придется сыграть на новой арене, - приводит слова футболиста Sportbox
– Я рад находиться в Санкт-Петербурге. С радостью узнал, что придется лететь сюда и играть против "Зенита", потому что это товарищеская игра. В официальных матчах я бы не хотел играть против "Зенита" за любую команду. А так, это повод побывать дома, увидеть Петербург, потому что я его давно не видел, ну и просто сыграть на этом стадионе, потому что в свое время я играл в последнем матче еще на стадионе имени Кирова. Мы шутили, что никому не придется сыграть на новой арене, - приводит слова футболиста Sportbox
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