Аршавин: не хотел бы играть против "Зенита" в официальном матче

Бывший игрок питерского "Зенита" рассказал об ощущениях после возвращения в Санкт-Петербург:– Я рад находиться в Санкт-Петербурге. С радостью узнал, что придется лететь сюда и играть против "Зенита", потому что это товарищеская игра. В официальных матчах я бы не хотел играть против "Зенита" за любую команду. А так, это повод побывать дома, увидеть Петербург, потому что я его давно не видел, ну и просто сыграть на этом стадионе, потому что в свое время я играл в последнем матче еще на стадионе имени Кирова. Мы шутили, что никому не придется сыграть на новой арене, - приводит слова футболиста Sportbox