Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:54
Черышева обвиняют в употреблении допинга. Что происходит вокруг одного из лучших игроков сборной? (4)
Черышева обвиняют в употреблении допинга. Что происходит вокруг одного из лучших игроков сборной? (4)
20:03
"Зенит" обыграл "Кайрат" (3)
"Зенит" обыграл "Кайрат" (3)
18:00
"Зенит" представил Маркизио (5)
"Зенит" представил Маркизио (5)
15:49
ЦСКА уступил тульскому "Арсеналу" (4)
ЦСКА уступил тульскому "Арсеналу" (4)
15:26
Дзюба: меня хотели закопать (21)
Дзюба: меня хотели закопать (21)
14:41
Мостовой - о переходе Терри: мы говорим, надо растить молодежь, а потом берем игроков, которым 35-37 лет (18)
Мостовой - о переходе Терри: мы говорим, надо растить молодежь, а потом берем игроков, которым 35-37 лет (18)
14:09
Нисимура дебютирует за ЦСКА (3)
Нисимура дебютирует за ЦСКА (3)
Клаудио Маркизио: чемпионат России? Это не уровень Серии А (Видео)
Дебютировавший за питерский "Зенит" Клаудио Маркизио заявил, что уровень чемпионата России не равен уровню серии А, а также ответил на другие вопросы о своем первом матче за новый клуб:
- Все прекрасно, удивительная атмосфера, тем более, мы выиграли, так что все отлично.
- Какое впечатление именно в спортивном плане? Успели наладить взаимодействие с партнерами?
- Да, конечно. Пока я ждал замены, я успел поговорить с товарищами как раз об этих моментах, а завтра я начну уже вливаться в команду.
- Что вы знаете о чемпионате России, о ваших новых соперниках?
- Это другой уровень, не уровень серии А. Но здесь необходима большая работа, особенно с упором на физику. Я понаблюдал уже за соперниками, какие-то выводы сделал, так что будем работать.
- Планируете следить за "Ювентусом"?
- Безусловно. Я слежу за "Ювентусом" и за другими мировыми командами.
- Как вашим детям стадион и город?
- Мои дети уже неделю меня просили поскорее попасть на стадион, наконец это случилось, они были очень рады надеть футболки "Зенита".
- Товарищеский матч собрал 40 тысяч зрителей, как вам поддержка?
- Я был удивлен, что было столько болельщиков. Фанаты мне понравились еще на игре против "Спартака", они очень помогают игрокам, - цитирует футболиста корреспондент Rusfootball.info
- Все прекрасно, удивительная атмосфера, тем более, мы выиграли, так что все отлично.
- Какое впечатление именно в спортивном плане? Успели наладить взаимодействие с партнерами?
- Да, конечно. Пока я ждал замены, я успел поговорить с товарищами как раз об этих моментах, а завтра я начну уже вливаться в команду.
- Что вы знаете о чемпионате России, о ваших новых соперниках?
- Это другой уровень, не уровень серии А. Но здесь необходима большая работа, особенно с упором на физику. Я понаблюдал уже за соперниками, какие-то выводы сделал, так что будем работать.
- Планируете следить за "Ювентусом"?
- Безусловно. Я слежу за "Ювентусом" и за другими мировыми командами.
- Как вашим детям стадион и город?
- Мои дети уже неделю меня просили поскорее попасть на стадион, наконец это случилось, они были очень рады надеть футболки "Зенита".
- Товарищеский матч собрал 40 тысяч зрителей, как вам поддержка?
- Я был удивлен, что было столько болельщиков. Фанаты мне понравились еще на игре против "Спартака", они очень помогают игрокам, - цитирует футболиста корреспондент Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.