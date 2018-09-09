Клаудио Маркизио: чемпионат России? Это не уровень Серии А (Видео)

Дебютировавший за питерский "Зенит" Клаудио Маркизио заявил, что уровень чемпионата России не равен уровню серии А, а также ответил на другие вопросы о своем первом матче за новый клуб:- Все прекрасно, удивительная атмосфера, тем более, мы выиграли, так что все отлично.- Да, конечно. Пока я ждал замены, я успел поговорить с товарищами как раз об этих моментах, а завтра я начну уже вливаться в команду.- Это другой уровень, не уровень серии А. Но здесь необходима большая работа, особенно с упором на физику. Я понаблюдал уже за соперниками, какие-то выводы сделал, так что будем работать.- Безусловно. Я слежу за "Ювентусом" и за другими мировыми командами.- Мои дети уже неделю меня просили поскорее попасть на стадион, наконец это случилось, они были очень рады надеть футболки "Зенита".- Я был удивлен, что было столько болельщиков. Фанаты мне понравились еще на игре против "Спартака", они очень помогают игрокам, - цитирует футболиста корреспондент