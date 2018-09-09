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Клаудио Маркизио: чемпионат России? Это не уровень Серии А (Видео)

Дебютировавший за питерский "Зенит" Клаудио Маркизио заявил, что уровень чемпионата России не равен уровню серии А, а также ответил на другие вопросы о своем первом матче за новый клуб:



- Все прекрасно, удивительная атмосфера, тем более, мы выиграли, так что все отлично.

- Какое впечатление именно в спортивном плане? Успели наладить взаимодействие с партнерами?

- Да, конечно. Пока я ждал замены, я успел поговорить с товарищами как раз об этих моментах, а завтра я начну уже вливаться в команду.

- Что вы знаете о чемпионате России, о ваших новых соперниках?

- Это другой уровень, не уровень серии А. Но здесь необходима большая работа, особенно с упором на физику. Я понаблюдал уже за соперниками, какие-то выводы сделал, так что будем работать.

- Планируете следить за "Ювентусом"?

- Безусловно. Я слежу за "Ювентусом" и за другими мировыми командами.

- Как вашим детям стадион и город?

- Мои дети уже неделю меня просили поскорее попасть на стадион, наконец это случилось, они были очень рады надеть футболки "Зенита".

- Товарищеский матч собрал 40 тысяч зрителей, как вам поддержка?

- Я был удивлен, что было столько болельщиков. Фанаты мне понравились еще на игре против "Спартака", они очень помогают игрокам, - цитирует футболиста корреспондент Rusfootball.info
Теги: Маркизио Ювентус Зенит Rвидео
Сегодня, 20:55
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№1 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 20:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Главное кошелек не бери с собой.


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Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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