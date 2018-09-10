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Джон Терри передумал переходить в "Спартак"

С окончательным оформлением сделки по переходу в "Спартак" экс-защитника "Челси" и сборной Англии Джона Терри возникли определенные сложности.

Никаких вопросов по контракту у 37-летнего футболиста нет (это подтверждают и источники в английских СМИ), медосмотр в римской клинике "Вилла Стюарт" также пройден успешно. Пауза же с официальным объявлением о трансфере связана с тем, что у Терри и его семьи возникли сомнения о целесообразности переезда в Россию на фоне многочисленных негативных публикаций о нашей стране в английской прессе.

Напомним, что дедлайн – 14 сентября. Не позднее этого срока красно-белые должны обратиться в комитет РФС по статусу игроков, который должен разрешить заявить защитника вне заявочной кампании.

"Спорт-Экспресс"
Вчера, 22:26
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№32 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 00:14) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Клоуны... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№31 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 00:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Джон, ты офигел! Не подведи местный коллектив, осталось немного до 7 тура, потом пофиг...о чем трещать, кому кости мыть...даже Горлукович клюнул, а это большая рыба! smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№30 Написал: Toorch (Сегодня, 00:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Если за человека думает бибиси, то пускай дома сидит, даже если это Терри, такой нах не нужен. С поправкой, конечно, на то, что это не газетная утка.
Регистрация: 14.03.2017 [жалоба]
№29 Написал: sd131 РОССИЯ (Вчера, 23:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сачала писали что уже подписали, теперь передумал, что дальше? Журналюги уже сами забыли на чем остановились в последний раз))
Регистрация: 9.01.2009 [жалоба]
№28 Написал: victorrr СПб (Вчера, 23:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FC VOLGA
В России и близко нет такой антибританской пропаганды ,как у них русофобии.И вообще ниразу не слышал на нашем тв откровенно фобскую пропаганду против какой либо страны

Я надеюсь это был толстый троллинг, иначе у меня для тебя плохие новости..


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Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. (М.И. Кутузов)
Регистрация: 26.09.2009 [жалоба]
№27 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
спа превращается в китай или эмираты ...всю пенсию к себе тащит ...а та ещё и брыкается ...

Ну а ваш "юный" итальяшка, не из той ли оперы?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№26 Написал: serge59 Москва (Вчера, 23:49) #
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Плакса Миртл
Ну и на фига свинарне этот "сбитый вертолётчик". Пусть молодые поросятки в основе играют.

Как это нафига?...Обоссаные же взяли Маркизио...такого же, а может и похуже...)))
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№25 Написал: пушкин спб (Вчера, 23:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Плакса Миртл
Ну и на фига свинарне этот "сбитый вертолётчик". Пусть молодые поросятки в основе играют.

Ну, это вопрос риторический, сам понимаешь: сегодня Терри идёт к нам, и свиньи в восторге..., завтра скажут , Терри никуя не идёт к нам и будут играть молодые поросята, и они все равно будут в восторге. Так что, любой сложившийся на данную минуту вариант развития событий, ими будет восприниматься на Ура, такова психология плебеев, радоваться тому, что имеешь, которую они тут не спроста постоянно пропагандируют.
пс: до первого просёра, конечно.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№24 Написал: Frost_033 Акапулько (Вчера, 23:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Thriller,
кочевником...
Регистрация: 14.06.2015 [жалоба]
№23 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Вчера, 23:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FC VOLGA
И вообще ниразу не слышал на нашем тв откровенно фобскую пропаганду против какой либо страны.

ага, лол
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№22 Написал: Гриша Грушков (Вчера, 23:32) #
  • -3
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок.А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ня.su/ege
Регистрация: 10.09.2018 [жалоба]
№21 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Вчера, 23:32) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Кепончег УЕФА
неужели не будем у меня его футболки?(

Сделай футболку с его именем, пошли ему почтой, попроси одеть на пробежку и обратно выслать. Делов-то.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№20 Написал: нетрал (Вчера, 23:27) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
спа превращается в китай или эмираты ...всю пенсию к себе тащит ...а та ещё и брыкается ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№19 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:17) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
неужели не будем у меня его футболки?(


--------------------
аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№18 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Вчера, 23:17) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
КАМАЗ
У нас пресса- гомно. Топорная, готовая петь, что велено. Да не петь, орать, кто громче. Ее народ, который с ума не сошел, недолюбливает и выводы ее не ценит. Пофиг нам на прессу.

У них тоже не все хорошо, но все же она более свободна во мнениях (они просто зачастую с нашими не сходятся), и ее, прессу эту, читают и она там реально какая-то власть.

Затравят - не отмоешься, руки бывшие друзья не подадут, в твой ресторан не пойдут гости, в твой магазин - клиенты.

А его уже травили за неверность. Ему было грустно. Теперь вот за российский вариант карьеры - а ему больше не хочется, чтобы было грустно.

Если так - его можно понять.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№17 Написал: Карабас-Барабас (Вчера, 23:09) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
игры упырей
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№16 Написал: Aurum Беловодье (Вчера, 23:09) #
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online

Цитата: пушкин
Цитата: XUMKA
Почесному - ура

По честному, это облом, такая глумливая тема слетела с повестки дня.

Пидорги- тролли, вроде тебя, тем только и сыты..
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№15 Написал: Thriller (Вчера, 23:08) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Терри веганом стал чтоль?)))
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№14 Написал: All_my Москва (Вчера, 23:05) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Достойная карьера у отличного игрока, хорошо что в конце не захотел всяким дерьмом её пачкать.


а он что в сраный ньюкасл переходит?


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№13 Написал: Плакса Миртл Кировск (Вчера, 23:00) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Ну и на фига свинарне этот "сбитый вертолётчик". Пусть молодые поросятки в основе играют.
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
№12 Написал: Клим Климов (Вчера, 22:53) #
  • -5
  •  (15)

Цитата: FC VOLGA
Цитата: Клим Климов
ох, уж эта английская пресса.. пропаганды не меньше, чем в нашей..

В России и близко нет такой антибританской пропаганды ,как у них русофобии.И вообще ниразу не слышал на нашем тв откровенно фобскую пропаганду против какой либо страны.

пропаганда бывает разной. Наша - это типа: "посмотрите, как они на западе живут хреново, почти загнулись, не то, что у нас.."
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
№11 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 22:51) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Как сообщил Sport24 источник в клубе, несмотря на достигнутые ранее договорённости, Джон Терри, скорее всего, откажется от перехода в «Спартак». В московском клубе вероятность трансфера бывшего защитника «Челси» и сборной Англии оценивают в 10%.

пока все на уровне анонимности
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№10 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Вчера, 22:49) #
  • +3
  •  (21)
Болеет за:
«Волга НН»
Цитата: Клим Климов
ох, уж эта английская пресса.. пропаганды не меньше, чем в нашей..

В России и близко нет такой антибританской пропаганды ,как у них русофобии.И вообще ниразу не слышал на нашем тв откровенно фобскую пропаганду против какой либо страны.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№9 Написал: Lols Лондон (Вчера, 22:41) #
  • -9
  •  (29)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Достойная карьера у отличного игрока, хорошо что в конце не захотел всяким дерьмом её пачкать.
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 22:41) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Селюк в запое с этой новости.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Батька (Вчера, 22:38) #
  • +1
  •  (13)

Хах будет смешно если не перейдет в итоге ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: Riders1990 bunker (Вчера, 22:38) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Кто это придумывает?


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№5 Написал: пушкин спб (Вчера, 22:36) #
  • -8
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XUMKA
Почесному - ура

По честному, это облом, такая глумливая тема слетела с повестки дня.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Вчера, 22:31) #
  • -6
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
интересно посмотреть на переобувание в прыжке, если это правда


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: GPS (Вчера, 22:29) #
  • -5
  •  (15)

А наболта его семье сюда переезжать?
Опять и снова болотный "СЭ"кс ловит хайп..
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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