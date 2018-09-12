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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Мелихов, а не Максименко. Мелкадзе, а не Чалов. Из-за чего и кого требуют увольнения тренера молодёжки
Молодёжная сборная России собрала 38 тысяч зрителей на стадионе в Нижнем Новгороде и проиграла Сербии, но главного тренера Евгения Бушманова нещадно критикуют даже не за результат, возможно, стоивший команде поездки на Евро, а за выбор состава.
Где Максименко?
Александр выиграл конкуренцию за место в основе «Спартака», а вот в молодёжной сборной не сдюжил. Причём ладно бы Мелихов был основным вратарём команды долгое время, нежелание дёргать вратарскую позицию понять можно. Так нет, до травмы в воротах играл Митрюшкин, в Македонии играл Обухов.
Против сербов в воротах появился голкипер «Томи». Конечно, ФНЛ собирает приличную аудиторию на некоторых стадионах, но играть при 38 тысячах зрителей Максименко привычнее. В итоге Мелихов нерасчётливо пошёл на выход после обреза Облякова и заработал пенальти, а в концовке ещё и загнал мяч в свои ворота после отскока от штанги.
Где Скопинцев?
Это загадка даже покруче. Дмитрий великолепно стартовал с «Ростовом» – 21-летнего латераля ждали даже в основной сборной вместо Набиуллина и Рауша. Но его не оказалось даже в заявке молодёжной.
– Скопинцев и Баринов в свое время были в команде. Я просто не могу озвучивать некоторые вещи. Нам нужны футболисты, которые хотят играть за молодежную сборную, которые готовы отдаваться на поле за сборную, – объяснил отсутствие игрока Бушманов.
– Я патриот своей страны и хочу играть за сборную России. Я всегда с радостью ехал во все сборные, куда меня приглашали – юношеские или молодежные. У нас был с тренером телефонный разговор. Я сказал Евгению Александровичу, что хочу играть за молодежную сборную. После этого меня вызвали на товарищеский матч, но я не смог принять в нем участия из-за болезни. На официальные встречи меня никто никогда не звал. Почему? Это решение тренерского штаба. Мое дело – хорошо играть и быть достойным вызова. Никаких конфликтов с тренером у меня нет, – ответил Скопинцев.
Кто тут прав и виноват, решайте сами, но Скопинцев – топ-уровень по меркам нынешней молодёжки. И если такой игрок не вызывается в команду или не хочет играть за неё, к тренеру тоже появляются вопросы. По Баринову, который во всех молодёжках был одним из лидеров, да и сейчас неплохо выходит на замену в «Локо», они тоже есть.
Где Чалов?
Лучший бомбардир текущего сезона, в отличие от Скопинцева, всё-таки был вызван в команду и просидел матч с сербами на скамейке, как и Максименко. Причём у Бушманова даже оставалась замена, но он ограничился выходом Бакаева и Соболева на 20 и 10 минут. А ведь даже Станиславу Черчесову, который на чемпионате мира доказал, что умеет подбирать кадры для сборной лучше нас, досталось за невызов Чалова… И отчасти он мог обосновываться важным матчем молодёжной команды.
В произошедшее даже трудно поверить: лучшего бомбардира чемпионата России, который набрал шикарную форму прямо сейчас, задвинули за Георгия Мелкадзе. По словам Бушманова, Чалов не проявил себя в товарняке с Египтом, а Мелкадзе лучше подходил для ведения единоборств. Итог – 24% выигранных! Бушманов отметил, что Георгий забил много мячей в отборочном цикле. Да, целых 6, но 5 из них – Гибралтару и Македонии.
После перехода Александра Головина в «Монако» я делал статью о парнях, которые бок о бок с ним добивались успехов в сборных Хомухи на двух чемпионатах Европы. Мелкадзе был среди них и поразил статистикой: в прошлом сезоне он имел постоянную игровую практику в «Тосно», но не отметился ни единым результативным действием. 0+0 в 21 матче – сравните это с показателями Чалова. Быть может, сейчас что-то поменялось? Да нет: Мелкадзе вернулся в «Спартак-2», долго лечился отыграл в ФНЛ аж 50 минут и поехал в сборную, за которую отыграл тайм в товарняке с Египтом, а потом 84 минуты в важнейшем матче.
И ладно бы дело было в одном Чалове. Только на 10 минут вышел основной нападающий «Крыльев» Александр Соболев (вот выход этого гиганта можно было оправдать словами о единоборствах), а основной форвард «Краснодара» Иван Игнатьев вообще не был вызван в команду. Ну а лучший бомбардир премьер-лиги просидел весь матч за игроком, который даже не соответствует её уровню.
Где все?
Магомед-Шапи Сулейманов уже дважды блестяще выходил на замену и приносил очки «Краснодару» – парня не было даже в расширенном списке. Не продвинулся дальше этого списка разрывающий ФНЛ Даниил Уткин. Надежда тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев, завоевавший место в основе, просидел 75 минут под Зуевым, который почти не слезает со скамейки «Ростова». Ахметов, Жамалетдинов – про этих интересных «армейцев» Бушманов не вспомнил.
Где мы?
Теперь в очень трудной ситуации. Впереди 2 матча – с Македонией дома и Австрией на выезде. У сербов 24 очка, у австрийцев 18, у россиян 16. При этом второго места может не хватить: право на стыковые матчи получают только 4 лучшие сборные, занявшие вторые места. Групп же 9 – нужно обойти 5 соперников. Даже в случае двух побед нашей команды мы гарантированно обойдём только 3 сборные и будем зависеть от раскладов в других группах. Но пока Скопинцев и Чалов ближе к главной сборной, чем к основе молодёжки, рассчитывать на успех тяжеловато.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Михаил Шапаев / РФС
Где Максименко?
Александр выиграл конкуренцию за место в основе «Спартака», а вот в молодёжной сборной не сдюжил. Причём ладно бы Мелихов был основным вратарём команды долгое время, нежелание дёргать вратарскую позицию понять можно. Так нет, до травмы в воротах играл Митрюшкин, в Македонии играл Обухов.
Против сербов в воротах появился голкипер «Томи». Конечно, ФНЛ собирает приличную аудиторию на некоторых стадионах, но играть при 38 тысячах зрителей Максименко привычнее. В итоге Мелихов нерасчётливо пошёл на выход после обреза Облякова и заработал пенальти, а в концовке ещё и загнал мяч в свои ворота после отскока от штанги.
Где Скопинцев?
Это загадка даже покруче. Дмитрий великолепно стартовал с «Ростовом» – 21-летнего латераля ждали даже в основной сборной вместо Набиуллина и Рауша. Но его не оказалось даже в заявке молодёжной.
– Скопинцев и Баринов в свое время были в команде. Я просто не могу озвучивать некоторые вещи. Нам нужны футболисты, которые хотят играть за молодежную сборную, которые готовы отдаваться на поле за сборную, – объяснил отсутствие игрока Бушманов.
– Я патриот своей страны и хочу играть за сборную России. Я всегда с радостью ехал во все сборные, куда меня приглашали – юношеские или молодежные. У нас был с тренером телефонный разговор. Я сказал Евгению Александровичу, что хочу играть за молодежную сборную. После этого меня вызвали на товарищеский матч, но я не смог принять в нем участия из-за болезни. На официальные встречи меня никто никогда не звал. Почему? Это решение тренерского штаба. Мое дело – хорошо играть и быть достойным вызова. Никаких конфликтов с тренером у меня нет, – ответил Скопинцев.
Кто тут прав и виноват, решайте сами, но Скопинцев – топ-уровень по меркам нынешней молодёжки. И если такой игрок не вызывается в команду или не хочет играть за неё, к тренеру тоже появляются вопросы. По Баринову, который во всех молодёжках был одним из лидеров, да и сейчас неплохо выходит на замену в «Локо», они тоже есть.
Где Чалов?
Лучший бомбардир текущего сезона, в отличие от Скопинцева, всё-таки был вызван в команду и просидел матч с сербами на скамейке, как и Максименко. Причём у Бушманова даже оставалась замена, но он ограничился выходом Бакаева и Соболева на 20 и 10 минут. А ведь даже Станиславу Черчесову, который на чемпионате мира доказал, что умеет подбирать кадры для сборной лучше нас, досталось за невызов Чалова… И отчасти он мог обосновываться важным матчем молодёжной команды.
В произошедшее даже трудно поверить: лучшего бомбардира чемпионата России, который набрал шикарную форму прямо сейчас, задвинули за Георгия Мелкадзе. По словам Бушманова, Чалов не проявил себя в товарняке с Египтом, а Мелкадзе лучше подходил для ведения единоборств. Итог – 24% выигранных! Бушманов отметил, что Георгий забил много мячей в отборочном цикле. Да, целых 6, но 5 из них – Гибралтару и Македонии.
После перехода Александра Головина в «Монако» я делал статью о парнях, которые бок о бок с ним добивались успехов в сборных Хомухи на двух чемпионатах Европы. Мелкадзе был среди них и поразил статистикой: в прошлом сезоне он имел постоянную игровую практику в «Тосно», но не отметился ни единым результативным действием. 0+0 в 21 матче – сравните это с показателями Чалова. Быть может, сейчас что-то поменялось? Да нет: Мелкадзе вернулся в «Спартак-2», долго лечился отыграл в ФНЛ аж 50 минут и поехал в сборную, за которую отыграл тайм в товарняке с Египтом, а потом 84 минуты в важнейшем матче.
И ладно бы дело было в одном Чалове. Только на 10 минут вышел основной нападающий «Крыльев» Александр Соболев (вот выход этого гиганта можно было оправдать словами о единоборствах), а основной форвард «Краснодара» Иван Игнатьев вообще не был вызван в команду. Ну а лучший бомбардир премьер-лиги просидел весь матч за игроком, который даже не соответствует её уровню.
Где все?
Магомед-Шапи Сулейманов уже дважды блестяще выходил на замену и приносил очки «Краснодару» – парня не было даже в расширенном списке. Не продвинулся дальше этого списка разрывающий ФНЛ Даниил Уткин. Надежда тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев, завоевавший место в основе, просидел 75 минут под Зуевым, который почти не слезает со скамейки «Ростова». Ахметов, Жамалетдинов – про этих интересных «армейцев» Бушманов не вспомнил.
Где мы?
Теперь в очень трудной ситуации. Впереди 2 матча – с Македонией дома и Австрией на выезде. У сербов 24 очка, у австрийцев 18, у россиян 16. При этом второго места может не хватить: право на стыковые матчи получают только 4 лучшие сборные, занявшие вторые места. Групп же 9 – нужно обойти 5 соперников. Даже в случае двух побед нашей команды мы гарантированно обойдём только 3 сборные и будем зависеть от раскладов в других группах. Но пока Скопинцев и Чалов ближе к главной сборной, чем к основе молодёжки, рассчитывать на успех тяжеловато.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Михаил Шапаев / РФС
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