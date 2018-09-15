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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Табидзе «косячит», «армейское» трио феерит в атаке. Оценки игроков матча «Уфа» – ЦСКА
«Уфа» не уступала ЦСКА, а то и владела преимуществом на протяжении первого тайма, однако это уже никого не волнует: «армейцы» понесли на искусственном газоне «Нефтяника» потери, но не очковые. Rusfootball.info разбирается, из-за кого проиграла «Уфа» и благодаря кому ЦСКА победил.
Беленов – 2.5. Серьёзные претензии вратарю предъявить трудно, однако 3 пропущенных мяча и пассивная игра на выходах не позволяют поставить Александру нормальную оценку.
Живоглядов – 3.0, Сухов – 2.5. Дмитрий провёл живой первый тайм, организовал много атак, но низкий КПД и прямая вина в третьем голе снижают оценку. Сухов вообще так или иначе оказался причастен ко всем трём пропущенным голам.
Аликин – 3.0, Неделчару – 3.0, Табидзе – 2.0. Центр защиты «Уфы» в целом не провалился. Первый гол устроил Табидзе, хотя мог просто выбить мяч на угловой или сбросить его себе под ноги и вынести куда подальше. Джемал актуализировал давний уфимский мем, а во втором тайме не перехватил навес Влашича на Жамалетдинова. Партнёры результативных ошибок в принципе не допускали, но за 3 пропущенных защитникам хорошие оценки не ставят.
Салатич – 2.5, Тилль – 3.5, Пауревич – 3.0. Опорная зона – слабое место «Уфы». И сегодня, несмотря на несколько ярких перехватов, Салатич это подтвердил – Влашич очень легко пролетал середину поля и колотил по воротам, не сталкиваясь с сопротивлением. Люксембуржец понравился прежде всего своими подачами со стандартов, «Уфа» скоро должна начать с них забивать. Пауревич провёл средний матч, не хватило его мощных включений в атаку.
Бизяк – 3.0, Сысуев – 2.5. Словенец, забивший «Уфе» в Лиге Европы, пока не может открыть счёт своим голам, хотя провёл уже достаточно матчей. Сысуев забил «Рейнджерс», но сегодня не напомнил себя прошлогоднего. «Уфе» очень не хватило Слая, оставшегося на скамейке.
Кротов – 2.5, Ванек – 2.5, Сейдахмет – 2.5. Народ наконец увидел явление народу «казахского Месси», который перешёл в «Уфу» очень давно, но никак не появлялся в матчах премьер-лиги. Правда, запомнился только жёлтой карточкой за захват Влашича. Вышедшие на замену, конечно, не смогли, да и не могли повернуть такой матч в обратную сторону.
Акинфеев – 4.0. Игорю пришлось совершить только один яркий сэйв после удара Сухова с линии штрафной.
Фернандес – 4.0, Набабкин – 3.0. Марио ну никак не даёт повода ставить ему оценки ниже четвёрок: сегодня он опять сделал важнейший гол. Кирилл, конечно, в атаке не помогал, но с задачей в обороне справился, хотя в первом тайме с его фланга прилетело много подач.
Бекао – 4.0, Чернов – 4.0, Магнуссон – б/о. Говоря о защите ЦСКА, приходится отмечать, что тройка оборонцев вынужденно превратилась в пару. Остаётся надеяться, что Хёрдур перестраховался. Ну а партнёры справились и без него.
Обляков – 3.0, Ахметов – 3.0, Влашич – 4.5. На самом деле, полузащита ЦСКА сыграла средненько: Ахметову и Обялкову пришлось много работать в обороне, но опорную зону они контролировали не очень. Здесь уместно вспомнить, что в первом тайме «Уфа» центр поля в принципе выиграла. Влашич был куда более нацелен на атаку. Не понравилось, что хорват тащил мяч вперёд и готовил позицию для удара, не видя партнёров. Видимо, в перерыве Гончаренко обратил на это внимание, что вылилось в голевую и предголевую передачи – отличный перфоманс атакующего мотора ЦСКА.
Абель – б/о, Чалов – 5.0. У Фёдора здорово получалось в паре с уругвайцем, но и без него Чалов сделал результат. Гол+пас, активное участие во всех атаках команды, выигранные единоборства и привет тренеру молодёжной сборной Бушманову. Впрочем, теперь главное, чтобы Фёдор не зазнавался – ударные периоды у него бывали и раньше.
Жамалетдинов – 5.0, Ефремов – 3.0, Дзагоев – б/о. Дубль со скамейки для молодого игрока – это уже очень круто, на другие эпизоды можно не обращать внимания. Ефремов как обычно играл роль заплатки, потому трудно требовать от него действительно крутой игры трудно. Впрочем, и ждать от Дмитрия чего-то из ряда вон уже перестали. У Дзагоева была задача не повторить судьбу Абеля и Магнуссона и набрать немного игрового тонуса к Лиге чемпионов – Алан справился.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: твиттер ЦСКА
«Уфа»
Беленов – 2.5. Серьёзные претензии вратарю предъявить трудно, однако 3 пропущенных мяча и пассивная игра на выходах не позволяют поставить Александру нормальную оценку.
Живоглядов – 3.0, Сухов – 2.5. Дмитрий провёл живой первый тайм, организовал много атак, но низкий КПД и прямая вина в третьем голе снижают оценку. Сухов вообще так или иначе оказался причастен ко всем трём пропущенным голам.
Аликин – 3.0, Неделчару – 3.0, Табидзе – 2.0. Центр защиты «Уфы» в целом не провалился. Первый гол устроил Табидзе, хотя мог просто выбить мяч на угловой или сбросить его себе под ноги и вынести куда подальше. Джемал актуализировал давний уфимский мем, а во втором тайме не перехватил навес Влашича на Жамалетдинова. Партнёры результативных ошибок в принципе не допускали, но за 3 пропущенных защитникам хорошие оценки не ставят.
Салатич – 2.5, Тилль – 3.5, Пауревич – 3.0. Опорная зона – слабое место «Уфы». И сегодня, несмотря на несколько ярких перехватов, Салатич это подтвердил – Влашич очень легко пролетал середину поля и колотил по воротам, не сталкиваясь с сопротивлением. Люксембуржец понравился прежде всего своими подачами со стандартов, «Уфа» скоро должна начать с них забивать. Пауревич провёл средний матч, не хватило его мощных включений в атаку.
Бизяк – 3.0, Сысуев – 2.5. Словенец, забивший «Уфе» в Лиге Европы, пока не может открыть счёт своим голам, хотя провёл уже достаточно матчей. Сысуев забил «Рейнджерс», но сегодня не напомнил себя прошлогоднего. «Уфе» очень не хватило Слая, оставшегося на скамейке.
Кротов – 2.5, Ванек – 2.5, Сейдахмет – 2.5. Народ наконец увидел явление народу «казахского Месси», который перешёл в «Уфу» очень давно, но никак не появлялся в матчах премьер-лиги. Правда, запомнился только жёлтой карточкой за захват Влашича. Вышедшие на замену, конечно, не смогли, да и не могли повернуть такой матч в обратную сторону.
ЦСКА
Акинфеев – 4.0. Игорю пришлось совершить только один яркий сэйв после удара Сухова с линии штрафной.
Фернандес – 4.0, Набабкин – 3.0. Марио ну никак не даёт повода ставить ему оценки ниже четвёрок: сегодня он опять сделал важнейший гол. Кирилл, конечно, в атаке не помогал, но с задачей в обороне справился, хотя в первом тайме с его фланга прилетело много подач.
Бекао – 4.0, Чернов – 4.0, Магнуссон – б/о. Говоря о защите ЦСКА, приходится отмечать, что тройка оборонцев вынужденно превратилась в пару. Остаётся надеяться, что Хёрдур перестраховался. Ну а партнёры справились и без него.
Обляков – 3.0, Ахметов – 3.0, Влашич – 4.5. На самом деле, полузащита ЦСКА сыграла средненько: Ахметову и Обялкову пришлось много работать в обороне, но опорную зону они контролировали не очень. Здесь уместно вспомнить, что в первом тайме «Уфа» центр поля в принципе выиграла. Влашич был куда более нацелен на атаку. Не понравилось, что хорват тащил мяч вперёд и готовил позицию для удара, не видя партнёров. Видимо, в перерыве Гончаренко обратил на это внимание, что вылилось в голевую и предголевую передачи – отличный перфоманс атакующего мотора ЦСКА.
Абель – б/о, Чалов – 5.0. У Фёдора здорово получалось в паре с уругвайцем, но и без него Чалов сделал результат. Гол+пас, активное участие во всех атаках команды, выигранные единоборства и привет тренеру молодёжной сборной Бушманову. Впрочем, теперь главное, чтобы Фёдор не зазнавался – ударные периоды у него бывали и раньше.
Жамалетдинов – 5.0, Ефремов – 3.0, Дзагоев – б/о. Дубль со скамейки для молодого игрока – это уже очень круто, на другие эпизоды можно не обращать внимания. Ефремов как обычно играл роль заплатки, потому трудно требовать от него действительно крутой игры трудно. Впрочем, и ждать от Дмитрия чего-то из ряда вон уже перестали. У Дзагоева была задача не повторить судьбу Абеля и Магнуссона и набрать немного игрового тонуса к Лиге чемпионов – Алан справился.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: твиттер ЦСКА
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