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Ильзат Ахметов: я "привёз" гол. Мой фол - детская ошибка (видео)

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов после ничьей в дерби со «Спартаком» (1:1) критично отнёсся к своей игре в матче, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



– Для победы не хватило гола. Все расстроены, что при такой хорошей игре не получилось победить. Может, чуть не повезло.

– Как себя чувствовали в роли опорника?

– Тренер поставил в эту позицию, я больше начинал атаки. Это только плюс мне, надо быть более разносторонним игроком. Неожиданностью позиция не была, я уже играл на ней. Были перестроения по ходу игры, уходил то вперёд, то назад.

– Что получилось и не получилось у команды и у вас?

– Команда играла хорошо, много моментов было. Я же привёз гол, совершил фол, детская ошибка. Я виноват.

– Настраивались на матч по-особенному?

– Об этом даже речи не было, на дерби у всех запредельный настрой. Я впервые играл в таком матче, это потрясающе, нечто.

– Для фанатов это война, а для футболистов?

– Не сказать, что какая-то война между игроками, нормальные отношения. Сильной дружбы нет, но при встрече пообщаться с приятелями, знакомыми могу.
Теги: Ахметов ЦСКА Спартак Rвидео
Сегодня, 21:48
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(3)
№5 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 23:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
мелкие красавцы,штоли ?


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" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
№4 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 22:28) #
  • +1
  •  (3)

Нарушения всегда были и будут. Забить такой мяч, нужно быть большим мастером. Так что "привоз" отменяется.
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№3 Написал: zerkalo Москва (Сегодня, 22:24) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Так и гол в наши ворота - тоже детская ошибка! Давайте разовьём тему, что футбол - это игра ошибок?!
ПО теме: Спартак играл оптимально на данный момент: тяжело и умело. цска - задорно, но бестолково - если ничего не поменяется, то команда будет отличная!


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"Пусть у «Зенита» миллионы евро, зато у нас – миллионы преданных болельщиков", - Карпин.
Регистрация: 14.10.2006 [жалоба]
№2 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:51) #
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  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Ильзат явный технарь... но, пока учится тактически... ГТ ищет ему место на поле - все будет пучком smirk
- а Фернандо даже не в лучшей форме - куячит гвоздем штрафные - красавчег!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: honey (Сегодня, 21:50) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Много мелких фолов было.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
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