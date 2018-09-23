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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ильзат Ахметов: я "привёз" гол. Мой фол - детская ошибка (видео)
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов после ничьей в дерби со «Спартаком» (1:1) критично отнёсся к своей игре в матче, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
– Для победы не хватило гола. Все расстроены, что при такой хорошей игре не получилось победить. Может, чуть не повезло.
– Как себя чувствовали в роли опорника?
– Тренер поставил в эту позицию, я больше начинал атаки. Это только плюс мне, надо быть более разносторонним игроком. Неожиданностью позиция не была, я уже играл на ней. Были перестроения по ходу игры, уходил то вперёд, то назад.
– Что получилось и не получилось у команды и у вас?
– Команда играла хорошо, много моментов было. Я же привёз гол, совершил фол, детская ошибка. Я виноват.
– Настраивались на матч по-особенному?
– Об этом даже речи не было, на дерби у всех запредельный настрой. Я впервые играл в таком матче, это потрясающе, нечто.
– Для фанатов это война, а для футболистов?
– Не сказать, что какая-то война между игроками, нормальные отношения. Сильной дружбы нет, но при встрече пообщаться с приятелями, знакомыми могу.
– Для победы не хватило гола. Все расстроены, что при такой хорошей игре не получилось победить. Может, чуть не повезло.
– Как себя чувствовали в роли опорника?
– Тренер поставил в эту позицию, я больше начинал атаки. Это только плюс мне, надо быть более разносторонним игроком. Неожиданностью позиция не была, я уже играл на ней. Были перестроения по ходу игры, уходил то вперёд, то назад.
– Что получилось и не получилось у команды и у вас?
– Команда играла хорошо, много моментов было. Я же привёз гол, совершил фол, детская ошибка. Я виноват.
– Настраивались на матч по-особенному?
– Об этом даже речи не было, на дерби у всех запредельный настрой. Я впервые играл в таком матче, это потрясающе, нечто.
– Для фанатов это война, а для футболистов?
– Не сказать, что какая-то война между игроками, нормальные отношения. Сильной дружбы нет, но при встрече пообщаться с приятелями, знакомыми могу.
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