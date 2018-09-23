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Фёдор Чалов: Влашич круче Головина? Это разные игроки (видео)

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов после дерби со «Спартаком», которое завершилось вничью со счётом 1:1, поделился впечатлениями от атмосферы матча и подвёл его итоги, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



– Очень обидная ничья, было много моментов. Первые 20 минут контролировали нужны. Нужно было реализовывать, дожимать в первом тайме. Был один момент у меня в 1 тайме, с левой ноги не получился у меня удар.

– Сказались ли еврокубковые матчи?

– Все в равных условиях, не стоит на это ссылаться.

– Что чувствуешь, когда фанаты кричат твою фамилию?

– Спасибо фанатам, очень приятно. Делаю всё, что в моих силах, но стараюсь не обращаться внимания на то, что происходит вокруг. Но атмосфера на трибунах – это кайф. Хочется биться и кусаться за каждый сантиметр поля. Конечно, это было что-то особенное. Всё, что мы разбираем на теории, может не работать, может получиться хаотичная игра.

– Заслужили сегодня победу?

– Не мне судить, но буду говорить, что да.

– В «Спартаке» много партнёров по молодёжной сборной, это добавляет градуса?

– Даже если мы друзья, то при выходе на поле мы для них как красная тряпка, как и они для нас.

– Удивлены, что такая молодая команда смогла так быстро сыграться и показывать достойный результат?

– Это вопрос к Виктору Михайловичу.

– Это самый слабый «Спартак»?

– Не знаю, как сказать…

– Скажите про Николу Влашича.

– Большой молодец, профессионал. Очень многое зависит от его действий в нашей игре. Круче ли он Головина? Это разные футболисты.

– Помните матч молодёжных составов, в котором вы забили Максименко 5 мячей?

– Конечно, помню, но это уже история. Двигаемся вперёд. Честно говоря, круто, не мог представить, что скоро будем с ним соперничать на таком уровне.
Теги: Чалов ЦСКА Влашич Спартак Rвидео
Сегодня, 22:07
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№1 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 22:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Головин бледная тень этого парня, до игры говорил что его надо закрыть и ослы ничего не смогут
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
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