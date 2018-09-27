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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Машина времени. Дерби "Торпедо" и "Динамо" - дичь из нулевых
В рамках 1/16 финала Кубка России между собой встречались старые неприятели - московские "Торпедо" и "Динамо". Болельщики старой школы сделали все, как было принято раньше, - выломанные стулья, брошенные на поле файера и бесперебойный поток оскорблений. О том, в каких сейчас условиях живут "автозаводцы" и почему при нынешней ситуации московских клубов на домашний матч "черно-белых" очень любопытно взглянуть.
Если вы хотите вернуться в нулевые годы российского футбола, просто сходите на домашний матч московского "Торпедо". Ностальгия отпустит моментально.
Обитающие во втором дивизионе "автозаводцы", получившие шанс встретиться с заклятым "Динамо" в кубке, демонстрируют целый комплекс той дичи, что творилась на всех наших стадионах еще лет десять назад. И на фоне этого становится ясно, насколько же изменились остальные московские клубы за последние годы. Насколько изменились даже болельщики - пласт нашего общества, который принято считать не самым эластичным.
Здесь и сам стадион - после элитного "Открытия" и стильного дома ЦСКА - навевает страшную тоску. Арена имени Стрельцова разваливается на куски и никаким требованиям отвечать не в состоянии. В том числе - эстетическим.
Но здесь разговор в первую очередь даже не об этом. Восточная трибуна крайне нуждается в ремонте, поэтому людей на нее не запускают, болельщики хозяев вынуждены поддерживать своих только на западе. А про качество поля главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов говорил после игры:
- Не хотелось бы сбиваться на это, но, честно говоря, поле мешало, газон вообще не держал, и наши ребята скользили, и "Торпедо". Мы подбирали шипы до начала встречи, но это не помогло.
В порядке все на дерби с "Динамо" было лишь с полицией. За каждом углом сидело по несколько космонавтов, на любой вопрос и любую просьбу дружно выдающих: "У нас приказ". Сколько уже было говорено о том, что полиция на стадионе должна только помогать стюардам, а не заменять их? Теперь даже дискутировать на эту тему не надо, ведь все московские клубы живут по таким правилам и справляются.
Но в большей мере полиция отличилась за пределами стадиона. Болельщиков - вместе с журналистами, кстати, - перекрыв улицу до игры и после, гнали как скотину, не позволяя выйти за пределы кордона. Особенно идиотски это выглядело в глазах людей, которые не могли из-за этого попасть домой. Не спасало ничего - ни паспорт с пропиской, ни тем более аккредитации журналистов, просивших выпустить их за пределы фанатского коридора.
Самое смешное, что все эти драконовские меры все равно не помешали отдельным представителям своих команд подраться.
На домашнем матче "Торпедо" все дышит прошлым. Песни, крутящиеся по стадиону, лишь о славных советских годах и светлом будущем. Тема унылого настоящего тактично обходится стороной.
Да и среди болельщиков "Торпедо" сложно найти молодых людей. В основном, парни помладше, топившие за "черно-белых", расхаживали в "спартаковских" розах: главные друзья "автозаводцев" пришли поддержать команду против и им ненавистного "Динамо". Кстати, многие болельщики были не очень довольны своими местами и попытались прорваться в сектор активной поддержки. Стюарды многих не пустили, поэтому фанаты "пошли в обход" - маханули на соседнюю трибуны через ложе прессы.
На трибунах стадиона имени Стрельцова все то, от чего мы потихоньку отвыкаем. Спокойное курение прямо на секторах, вырванные и разломанные кресла.
Без пиротехники, естественно, не обошлось. Впрочем, ничего удивительного, учитывая, что при входе охрана обыскивала людей в темноте, - протащить можно было при должной сноровке что угодно.
Обычным жжением файеров дело не ограничилось. Болельщики "Торпедо" начали швырять их на поле. В первый раз добросить не получилось, зато во второй - вполне.
И, собственно, второй раз.
"Динамо" старалось не уступать.
На протяжении всего матча сохранялась лишь одна устойчивая тенденция - ненависть болельщиков "Торпедо" к главному судье. Именно его сделали виновником поражения "черно-белых". Впрочем, что уж тут удивительного, единственный гол матча был забит с пенальти.
После матча судейством был недоволен и уже реальный представитель клуба. Футболист Сергей Шустиков хоть прямых оценок избежал, но ясно дал понять, что думает:
- У нас было больше шансов выиграть. Если бы не моя передача, которая в итоге превратилась в пенальти, мы бы выиграли.
- А был пенальти?
- Не знаю. Мне показалось нет. Просто Самсонов лежал, а их игрок взял и упал.
- Как оцените судейство?
- Да что оценивать... Не люблю оценивать их работу. Надо свою игру оценивать.
- Через два сезона увидимся в Премьер-лиге?
- Обязательно.
Возвращения "Торпедо" в премьер-лигу, конечно, очень хотелось бы. Но только в том случае, если клуб решит все проблемы, связанные со стадионом и вокруг него.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: Спорт-Экспресс
Если вы хотите вернуться в нулевые годы российского футбола, просто сходите на домашний матч московского "Торпедо". Ностальгия отпустит моментально.
Обитающие во втором дивизионе "автозаводцы", получившие шанс встретиться с заклятым "Динамо" в кубке, демонстрируют целый комплекс той дичи, что творилась на всех наших стадионах еще лет десять назад. И на фоне этого становится ясно, насколько же изменились остальные московские клубы за последние годы. Насколько изменились даже болельщики - пласт нашего общества, который принято считать не самым эластичным.
Здесь и сам стадион - после элитного "Открытия" и стильного дома ЦСКА - навевает страшную тоску. Арена имени Стрельцова разваливается на куски и никаким требованиям отвечать не в состоянии. В том числе - эстетическим.
Но здесь разговор в первую очередь даже не об этом. Восточная трибуна крайне нуждается в ремонте, поэтому людей на нее не запускают, болельщики хозяев вынуждены поддерживать своих только на западе. А про качество поля главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов говорил после игры:
- Не хотелось бы сбиваться на это, но, честно говоря, поле мешало, газон вообще не держал, и наши ребята скользили, и "Торпедо". Мы подбирали шипы до начала встречи, но это не помогло.
В порядке все на дерби с "Динамо" было лишь с полицией. За каждом углом сидело по несколько космонавтов, на любой вопрос и любую просьбу дружно выдающих: "У нас приказ". Сколько уже было говорено о том, что полиция на стадионе должна только помогать стюардам, а не заменять их? Теперь даже дискутировать на эту тему не надо, ведь все московские клубы живут по таким правилам и справляются.
Но в большей мере полиция отличилась за пределами стадиона. Болельщиков - вместе с журналистами, кстати, - перекрыв улицу до игры и после, гнали как скотину, не позволяя выйти за пределы кордона. Особенно идиотски это выглядело в глазах людей, которые не могли из-за этого попасть домой. Не спасало ничего - ни паспорт с пропиской, ни тем более аккредитации журналистов, просивших выпустить их за пределы фанатского коридора.
Самое смешное, что все эти драконовские меры все равно не помешали отдельным представителям своих команд подраться.
Беспорядки на Восточной. #ТорпедоДинамо pic.twitter.com/iYIuoROIOa— Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) September 26, 2018
На домашнем матче "Торпедо" все дышит прошлым. Песни, крутящиеся по стадиону, лишь о славных советских годах и светлом будущем. Тема унылого настоящего тактично обходится стороной.
Да и среди болельщиков "Торпедо" сложно найти молодых людей. В основном, парни помладше, топившие за "черно-белых", расхаживали в "спартаковских" розах: главные друзья "автозаводцев" пришли поддержать команду против и им ненавистного "Динамо". Кстати, многие болельщики были не очень довольны своими местами и попытались прорваться в сектор активной поддержки. Стюарды многих не пустили, поэтому фанаты "пошли в обход" - маханули на соседнюю трибуны через ложе прессы.
September 27, 2018
На трибунах стадиона имени Стрельцова все то, от чего мы потихоньку отвыкаем. Спокойное курение прямо на секторах, вырванные и разломанные кресла.
Без пиротехники, естественно, не обошлось. Впрочем, ничего удивительного, учитывая, что при входе охрана обыскивала людей в темноте, - протащить можно было при должной сноровке что угодно.
Обычным жжением файеров дело не ограничилось. Болельщики "Торпедо" начали швырять их на поле. В первый раз добросить не получилось, зато во второй - вполне.
September 27, 2018
И, собственно, второй раз.
"Динамо" старалось не уступать.
На протяжении всего матча сохранялась лишь одна устойчивая тенденция - ненависть болельщиков "Торпедо" к главному судье. Именно его сделали виновником поражения "черно-белых". Впрочем, что уж тут удивительного, единственный гол матча был забит с пенальти.
После матча судейством был недоволен и уже реальный представитель клуба. Футболист Сергей Шустиков хоть прямых оценок избежал, но ясно дал понять, что думает:
- У нас было больше шансов выиграть. Если бы не моя передача, которая в итоге превратилась в пенальти, мы бы выиграли.
- А был пенальти?
- Не знаю. Мне показалось нет. Просто Самсонов лежал, а их игрок взял и упал.
- Как оцените судейство?
- Да что оценивать... Не люблю оценивать их работу. Надо свою игру оценивать.
- Через два сезона увидимся в Премьер-лиге?
- Обязательно.
Возвращения "Торпедо" в премьер-лигу, конечно, очень хотелось бы. Но только в том случае, если клуб решит все проблемы, связанные со стадионом и вокруг него.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: Спорт-Экспресс
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