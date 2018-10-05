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Руководство "Крыльев" виновато не меньше Тихонова. Но отставку он заслужил
Андрею Тихонову не удалось закрепиться в премьер-лиге, сделать это «Крылья» попробуют с креатурой нового руководства клуба Миодрагом Божовичем. Rusfootball.info признаёт, что начинающему тренеру было тяжело добиться успеха, но находит такой конец истории не менее логичным, чем её начало.
Тяжело, тяжело, тяжело
Приглашение Андрея Тихонова перед началом прошлого сезона было напрашивающимся и чуть ли не единственным правильным решением руководства «Крыльев». За год до чемпионата мира команда во второй раз вылетела из премьер-лиги, но страшно было другое: этот вылет подавляющее большинство болельщиков восприняло спокойно. Если весной 2014 года были разговоры на разрыв аорты, крики, остановки автобусов команды, файеры, прокаты на пожарных машинах, то в 2017 году вылет воспринялся даже буднично. Ну, покричали немножко на Зинкова из-за забора и разошлись по домам.
Болельщиков на стадион было не заманить, поэтому «Крылья» выбрали очевиднейший вариант: Андрей Тихонов уже провёл хороший сезон в «Енисее», добившись стыковых матчей, а о значении этой личности для футбольной Самары и говорить не стоит. Ставка была беспроигрышной: на легендарное имя с годным для ФНЛ резюме.
Задачу Тихонов выполнил, обойдя забуксовавший по весне бывший клуб, который принял Аленичев. Но ни о какой спартаковской привлекательной игре речи не шло. И это не субъективная оценка со стороны, это слова самого Тихонова. Самое частоупотребимое слово на пресс-конференциях Андрея Валерьевича – «тяжело» и его синонимы. Распространённая конструкция – «игра вряд ли понравилась болельщикам, но…»
Надо отдать должное Тихонову, он никогда напрасно не трепался по поводу симпатичного комбинационного футбола, который он собирается привить «Крыльям». Все эти бредни от московских журналистов, не видевших ни одного матча самарцев в ФНЛ, а в начале этого сезона ждавших от команды спартаковского футбола, у тех, кто в теме, вызывали только смех. Сам Тихонов чётко давал понять: играть будем по сопернику и по своим возможностям.
Впрочем, всё это не мешало самарским болельщикам на каждом матче устраивать перекличку «Тихонов – Андрей». Большинство было готово терпеть и дальше, но терпят и мучаются «Крылья» и их болельщики не 9 туров, а с начала прошлого сезона. Да, Тихонов выполнил поставленную задачу, но в ФНЛ у команды было большое преимущество в классе игроков, условиях, была финансовая стабильность и чёткая задача. Какая-никакая помощь от судей в матче открытия нового стадиона, хотя в этом «Енисей» и «Оренбург» соперника однозначно превзошли. Но такого набора для ФНЛ должно быть достаточно.
Игра же у «Крыльев» так и не появилась до конца сезона, а Тихонов продолжал повторять «тяжело». Тяжело из-за травм, трудно из-за отъездов игроков в сборные, непросто из-за перехода на новое покрытие и перелётов, нелегко справляться с давлением, тяжко играть в тяжёлом графике с кубковыми матчами, очень тяжело взламывать оборону закрывающейся команды… Список можно продолжать – Андрей Валерьевич всегда логично объяснял незрелищную игру команды и почти никогда не был ей доволен.
Руководство не помогло тренеру
После возвращения в премьер-лигу в клубе царил бардак. Самара была захвачена проведением чемпионата мира, «Крылья» пытались сохранить наследие мундиаля на первых матчах, а параллельно в клубе происходила смена руководства. О приходе Александра Шикунова и Геннадия Голубина было известно давно, но официально об этом объявили только 21 августа, незадолго до закрытия трансферного окна.
Руководство «Крыльев» нельзя упрекнуть в пассивности на трансферном рынке, команда получила 13 новичков. Но пока Дмитрий Аленичев создавал новую команду из экс-футболистов «Амкара» на сборах, Тихонов проводил предсезонку лишь с Чичериным, Яковлевым и Полуяхтовым. Даже со свободным агентом Канунниковым затянули, он не проходил сборы и быстро получил травму, по мнению Тихонова, как раз из-за этого.
На, как оказалось, последней домашней пресс-конференции, теперь уже бывший тренер «Крыльев» не выдержал и прямо заявил, что новичков ему нужно было тренировать, а не встраивать по ходу чемпионата людей, находящихся в абсолютно различных состояниях. Молло год не играл в футбол, кто-то всё лето сидел без клуба. Отсюда травмы, плохая форма игроков, несыгранность и поражения.
То есть формально «Крылья» провели масштабную трансферную кампанию, но вопросы вызывает и качество новичков, и время их привоза. Зачем «Крыльям» понадобилось 5 нападающих, если команда играет в одного, ну максимум двух? Выходит так, что Шейдаев и Вучичевич были взяты для дубля, за который всё равно забивает местный парень Егор Голенков. Четвёртое пришествие Яковлева, третье – Молло, 4 футболиста из вылетевшего в прошлом сезоне «Анжи», не заигравший на уровне премьер-лиги к 28 годам Чичерин, скатившийся до «СКА-Хабаровск» Каннуников, давно не игравший в футбол Денисов, проваливший прошлый сезон и севший в запас ветеран Рыжиков…
Поэтому достаточно удивительно читать и слышать кучу мнений о том, что состав у «Крыльев» качественный. Для борьбы за выживание, не более. Хороший состав? Нет. Но выжимал ли тренер из него максимум? Тоже нет.
Почему Тихонов заслужил отставку?
В принципе, ответ на этот вопрос во многом изложен в первой части. Тягостное впечатление от игры «Крыльев» накапливалось ещё с прошлого сезона, но тогда оно сглаживалось результатами. При унылой атаке Тихонову всё-таки удалось поставить игру в обороне. Но в премьер-лиге от неё ничего не осталось: оба вратаря «Крыльев» постоянно достают мячи из сетки. Домашние трёшки от «Оренбурга» и «Краснодара», четвёрка от «Арсенала» – характерной чертой команды стали безволие и хрупкость, «Крылья» легко разваливаются и оказываются разгромленными. В последнем матче с «Рубином» проявилась другая проблема: после сильного начала второго тайма и ответного гола самарцы сразу же отошли к воротам оборонять ничью и не обозначили никакого подобия борьбы за победу, хотя игра вроде бы пошла. Естественно, были наказаны поражением. С «Краснодаром» была другая ситуация: после перерыва «Крылья» вообще перестали пересекать центральную линию и при счёте 0:0 просто играли на отбой на домашнем стадионе, который уже успел опустеть по сравнению с началом сезона.
К тому же, Тихонов сам открыто говорил о своих ошибках. В Туле он не угадал с составом и схемой, в Казани – с заменами. Конечно, работать в таких условиях тренеру было тяжело, но примеры успешных аспектов его работы в этом сезоне найти не легче.
Московским журналистам жаль Андрея Валерьевича: «Его «съели», ему не дали поработать, он слишком порядочный для российского футбола, где пилят бюджетные деньги», – пишет Артём Калинин. Взять Тихонова на работу было хорошим ходом для прежнего руководства «Крыльев, но с неудобными последствиями в случае увольнения. Слишком устоялся образ белого рыцаря, созданного его обожателями. Понаблюдав за Тихоновым с более близкого ракурса, понимаешь, что образ этот не совсем соответствует реальности. Но хороший парень – не профессия, поэтому это и неважно.
Важно то, что, даже если руководство действительно незаметно «плавило» Андрея Валерьевича ради своего Божовича, у Тихонова не нашлось тренерских аргументов за себя. Как не дать себя убрать в прошлом сезоне великолепно показал Юрий Сёмин. Конечно, «Крылья» ни с каким тренером не смогли бы бороться за чемпионство, но при отстаивании Тихонова с игровой точки зрения реально не за что зацепиться. Можно приводить только независящие от тренера причины, приведшие к такому положению дел. Но сказать, что зависящие от тренера сферы более-менее в порядке, никак не получается.
Конечно, можно было потерпеть и дать время на построение новой команды, скажем, до ноября. Но реальность такова, что тренер-Божович для «Крыльев» сейчас лучше тренера-Тихонова, а традиционный эмоциональный заряд от прихода нового наставника только усиливает эту разницу. Да и ждать некогда: меньше очков только у «Енисея», который и до скандального удаления Ланина возил самарцев в личной встрече, а меньше голов не забил никто. Болельщики снова забывают дорогу на стадион, и дело не только в погоде.
Есть повод думать, что дела всё-таки начнут налаживаться. Да, Божович, скорее всего, долго в Самаре не задержится, что бы Шикунов ни говорил о 3-летнем плане попадания в еврокубки. Это уже седьмой клуб в российской карьере черногорца. Но в командах подобного уровня у Миодрага получалось всегда. Такого сильного назначения «Крылья» не делали со времён Гаджи Гаджиева. Веркаутерен всё-таки был авантюрой, а Божович – готовый, всё знающий, проверенный и ладящий с руководством человек, умеющий ставить игру.
Хочется верить, что со временем этому научится и Андрей Тихонов, которому нужно брать пример с Валерия Карпина и развиваться. Радует, что расставание произошло цивилизованно, с тёплыми словами со всех сторон. Радует и сам его факт. Один из символов самарского футбола побеждает на новом стадионе, на который возвращаются болельщики – похоже, сейчас это было бы слишком красиво, чтобы оказаться правдой.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Крылья Советов»
Тяжело, тяжело, тяжело
Приглашение Андрея Тихонова перед началом прошлого сезона было напрашивающимся и чуть ли не единственным правильным решением руководства «Крыльев». За год до чемпионата мира команда во второй раз вылетела из премьер-лиги, но страшно было другое: этот вылет подавляющее большинство болельщиков восприняло спокойно. Если весной 2014 года были разговоры на разрыв аорты, крики, остановки автобусов команды, файеры, прокаты на пожарных машинах, то в 2017 году вылет воспринялся даже буднично. Ну, покричали немножко на Зинкова из-за забора и разошлись по домам.
Болельщиков на стадион было не заманить, поэтому «Крылья» выбрали очевиднейший вариант: Андрей Тихонов уже провёл хороший сезон в «Енисее», добившись стыковых матчей, а о значении этой личности для футбольной Самары и говорить не стоит. Ставка была беспроигрышной: на легендарное имя с годным для ФНЛ резюме.
Задачу Тихонов выполнил, обойдя забуксовавший по весне бывший клуб, который принял Аленичев. Но ни о какой спартаковской привлекательной игре речи не шло. И это не субъективная оценка со стороны, это слова самого Тихонова. Самое частоупотребимое слово на пресс-конференциях Андрея Валерьевича – «тяжело» и его синонимы. Распространённая конструкция – «игра вряд ли понравилась болельщикам, но…»
Надо отдать должное Тихонову, он никогда напрасно не трепался по поводу симпатичного комбинационного футбола, который он собирается привить «Крыльям». Все эти бредни от московских журналистов, не видевших ни одного матча самарцев в ФНЛ, а в начале этого сезона ждавших от команды спартаковского футбола, у тех, кто в теме, вызывали только смех. Сам Тихонов чётко давал понять: играть будем по сопернику и по своим возможностям.
Впрочем, всё это не мешало самарским болельщикам на каждом матче устраивать перекличку «Тихонов – Андрей». Большинство было готово терпеть и дальше, но терпят и мучаются «Крылья» и их болельщики не 9 туров, а с начала прошлого сезона. Да, Тихонов выполнил поставленную задачу, но в ФНЛ у команды было большое преимущество в классе игроков, условиях, была финансовая стабильность и чёткая задача. Какая-никакая помощь от судей в матче открытия нового стадиона, хотя в этом «Енисей» и «Оренбург» соперника однозначно превзошли. Но такого набора для ФНЛ должно быть достаточно.
Игра же у «Крыльев» так и не появилась до конца сезона, а Тихонов продолжал повторять «тяжело». Тяжело из-за травм, трудно из-за отъездов игроков в сборные, непросто из-за перехода на новое покрытие и перелётов, нелегко справляться с давлением, тяжко играть в тяжёлом графике с кубковыми матчами, очень тяжело взламывать оборону закрывающейся команды… Список можно продолжать – Андрей Валерьевич всегда логично объяснял незрелищную игру команды и почти никогда не был ей доволен.
Руководство не помогло тренеру
После возвращения в премьер-лигу в клубе царил бардак. Самара была захвачена проведением чемпионата мира, «Крылья» пытались сохранить наследие мундиаля на первых матчах, а параллельно в клубе происходила смена руководства. О приходе Александра Шикунова и Геннадия Голубина было известно давно, но официально об этом объявили только 21 августа, незадолго до закрытия трансферного окна.
Руководство «Крыльев» нельзя упрекнуть в пассивности на трансферном рынке, команда получила 13 новичков. Но пока Дмитрий Аленичев создавал новую команду из экс-футболистов «Амкара» на сборах, Тихонов проводил предсезонку лишь с Чичериным, Яковлевым и Полуяхтовым. Даже со свободным агентом Канунниковым затянули, он не проходил сборы и быстро получил травму, по мнению Тихонова, как раз из-за этого.
На, как оказалось, последней домашней пресс-конференции, теперь уже бывший тренер «Крыльев» не выдержал и прямо заявил, что новичков ему нужно было тренировать, а не встраивать по ходу чемпионата людей, находящихся в абсолютно различных состояниях. Молло год не играл в футбол, кто-то всё лето сидел без клуба. Отсюда травмы, плохая форма игроков, несыгранность и поражения.
То есть формально «Крылья» провели масштабную трансферную кампанию, но вопросы вызывает и качество новичков, и время их привоза. Зачем «Крыльям» понадобилось 5 нападающих, если команда играет в одного, ну максимум двух? Выходит так, что Шейдаев и Вучичевич были взяты для дубля, за который всё равно забивает местный парень Егор Голенков. Четвёртое пришествие Яковлева, третье – Молло, 4 футболиста из вылетевшего в прошлом сезоне «Анжи», не заигравший на уровне премьер-лиги к 28 годам Чичерин, скатившийся до «СКА-Хабаровск» Каннуников, давно не игравший в футбол Денисов, проваливший прошлый сезон и севший в запас ветеран Рыжиков…
Поэтому достаточно удивительно читать и слышать кучу мнений о том, что состав у «Крыльев» качественный. Для борьбы за выживание, не более. Хороший состав? Нет. Но выжимал ли тренер из него максимум? Тоже нет.
Почему Тихонов заслужил отставку?
В принципе, ответ на этот вопрос во многом изложен в первой части. Тягостное впечатление от игры «Крыльев» накапливалось ещё с прошлого сезона, но тогда оно сглаживалось результатами. При унылой атаке Тихонову всё-таки удалось поставить игру в обороне. Но в премьер-лиге от неё ничего не осталось: оба вратаря «Крыльев» постоянно достают мячи из сетки. Домашние трёшки от «Оренбурга» и «Краснодара», четвёрка от «Арсенала» – характерной чертой команды стали безволие и хрупкость, «Крылья» легко разваливаются и оказываются разгромленными. В последнем матче с «Рубином» проявилась другая проблема: после сильного начала второго тайма и ответного гола самарцы сразу же отошли к воротам оборонять ничью и не обозначили никакого подобия борьбы за победу, хотя игра вроде бы пошла. Естественно, были наказаны поражением. С «Краснодаром» была другая ситуация: после перерыва «Крылья» вообще перестали пересекать центральную линию и при счёте 0:0 просто играли на отбой на домашнем стадионе, который уже успел опустеть по сравнению с началом сезона.
К тому же, Тихонов сам открыто говорил о своих ошибках. В Туле он не угадал с составом и схемой, в Казани – с заменами. Конечно, работать в таких условиях тренеру было тяжело, но примеры успешных аспектов его работы в этом сезоне найти не легче.
Московским журналистам жаль Андрея Валерьевича: «Его «съели», ему не дали поработать, он слишком порядочный для российского футбола, где пилят бюджетные деньги», – пишет Артём Калинин. Взять Тихонова на работу было хорошим ходом для прежнего руководства «Крыльев, но с неудобными последствиями в случае увольнения. Слишком устоялся образ белого рыцаря, созданного его обожателями. Понаблюдав за Тихоновым с более близкого ракурса, понимаешь, что образ этот не совсем соответствует реальности. Но хороший парень – не профессия, поэтому это и неважно.
Важно то, что, даже если руководство действительно незаметно «плавило» Андрея Валерьевича ради своего Божовича, у Тихонова не нашлось тренерских аргументов за себя. Как не дать себя убрать в прошлом сезоне великолепно показал Юрий Сёмин. Конечно, «Крылья» ни с каким тренером не смогли бы бороться за чемпионство, но при отстаивании Тихонова с игровой точки зрения реально не за что зацепиться. Можно приводить только независящие от тренера причины, приведшие к такому положению дел. Но сказать, что зависящие от тренера сферы более-менее в порядке, никак не получается.
Конечно, можно было потерпеть и дать время на построение новой команды, скажем, до ноября. Но реальность такова, что тренер-Божович для «Крыльев» сейчас лучше тренера-Тихонова, а традиционный эмоциональный заряд от прихода нового наставника только усиливает эту разницу. Да и ждать некогда: меньше очков только у «Енисея», который и до скандального удаления Ланина возил самарцев в личной встрече, а меньше голов не забил никто. Болельщики снова забывают дорогу на стадион, и дело не только в погоде.
Есть повод думать, что дела всё-таки начнут налаживаться. Да, Божович, скорее всего, долго в Самаре не задержится, что бы Шикунов ни говорил о 3-летнем плане попадания в еврокубки. Это уже седьмой клуб в российской карьере черногорца. Но в командах подобного уровня у Миодрага получалось всегда. Такого сильного назначения «Крылья» не делали со времён Гаджи Гаджиева. Веркаутерен всё-таки был авантюрой, а Божович – готовый, всё знающий, проверенный и ладящий с руководством человек, умеющий ставить игру.
Хочется верить, что со временем этому научится и Андрей Тихонов, которому нужно брать пример с Валерия Карпина и развиваться. Радует, что расставание произошло цивилизованно, с тёплыми словами со всех сторон. Радует и сам его факт. Один из символов самарского футбола побеждает на новом стадионе, на который возвращаются болельщики – похоже, сейчас это было бы слишком красиво, чтобы оказаться правдой.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Крылья Советов»
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