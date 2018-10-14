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Очевидец: компания Кокорина и Мамаева в восемь утра распивала крепкие напитки, запивая их пивом

Очевидец драки с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева в одном из московских кафе заявила, что компания футболистов сразу показалась ей подозрительной.

"Я была в этом кафе, а напротив меня сидела эта компания. Подумала, что добром это не кончится. Люди в восемь утра пили крепкие напитки, запивали пивом... Мне они показались подозрительными, будто бы из 90-х... Я решила, что лучше удалиться и села в другую часть кафе", - сказала Екатерина Навроцкая в интервью Первому каналу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев Кокорин
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