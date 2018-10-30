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Нобель Арустамян рассказал о ситуации с Олегом Кононовым

Известный комментатор Нобель Арустамян высказался о ситуации с главным тренером "Арсенала" Олегом Кононовым, который может возглавить московский "Спартак".

"История из нашего футбола!

Я уже немного утомился следить за тем, как "Спартак" выбирает тренера. Кононов, Карпин и даже, возможно, Рианчо, как болиды Формулы-1 поочередно (все меняется каждый день) выходят вперёд, но кто придёт первым - до сих пор не ясно. Неделю назад я писал о Кононове, как о без 5 минут тренере Спартака, потом ситуация стала стремительно меняться - и к концу недели Валерий Карпин все чаще стал упоминаться прессой. Были встречи и разговоры, в том числе и с руководством Ростова. Но Кононов всегда оставался и остаётся фаворитом гонки.

Сегодня коллеги из СЭ и других изданий снова дали поул-позишн Кононову и ,я думаю, это справедливо.

Но, вернусь к истории. Сегодня тульский "Арсенал" отправился в Грозный на матч Кубка России. Уже в автобусе, когда команда отъезжала в аэропорт, футболистам было объявлено, что руководить командой в Грозном будет Игорь Семшов, а потом будет решение кто будет работать дальше.

Однако, и это важно, уже подъезжая к аэропорту, снова было объявление в автобусе - все же работать в Грозном будет Кононов и его штаб. Таким образом, уже в аэропорту, Олег Георгиевич и его ассистенты воссоединились с командой! Не знаю, это первый случай в истории футбола или нет, но это точно забавно.

В общем, ждём развязки. Чем дело закончится?!", - написал Арустамян в телеграме.
Теги: Арустамян Кононов Арсенал Тула Спартак
Вчера, 23:19
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#4  iDEAD  Череповец (Сегодня, 00:34)
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Пиз##бол!
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#3  Romella  Красноярск (Вчера, 23:47)
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Болеет за:
«Спартак»
в бутырку этого арамяна,чтобы куйню не гнал
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#2  Спартак-навсегда  Орёл (Вчера, 23:36)
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Болеет за:
«Спартак»
А это просто всяким Арустамянам надо не болтать, а констатировать факт. Я давно говорил, что все "источники" надо проверять на дыбе по доброй русской традиции. Тогда бы меньше пустых разговоров сразу стало...


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Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#1  VitL  Белгород (Вчера, 23:30)
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Болеет за:
«Спартак»
вот и в разведке точно так же.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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