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Аленичев заслужил отставку больше Тихонова. Это закат тренерской карьеры экс-спартаковца?
Пока Олег Романцев называет тренером чемпионского «Спартака» Аленичева, а не Карреру, Дмитрий Анатольевич дважды за 4 дня разгромно влетает «Локомотиву» и при странных обстоятельствах лишается работы. Rusfootball.info опасается, что другой шанс поработать в премьер-лиге Аленичева может и не представиться.
Недавно Аленичев с Титовым и Ананко в помощниках и Филимоновым на воротах обращал на себя внимание даже в ПФЛ: именно благодаря их работе «Арсенал» прошёл путь из любителей в премьер-лигу. Ещё в 2012 году тульский клуб не был профессиональным, но следующие 2 сезона были сказкой: команда Аленичева не замечала соперников ни в ПФЛ, ни в ФНЛ. Спустя чуть более чем 2 года после игры в любительской лиге «Арсенал» готовился дебютировать в премьер-лиге, где в прошлом сезоне даже претендовал на еврокубки.
Конечно, в городе были безгранично благодарны Аленичеву: Тула внезапно стала одним из самых футбольных городов России, а вылет не казался катастрофой. Команда не так сильно изменилась по сравнению с ФНЛовскими временами, не имела серьёзных ресурсов, а Аленичева всё равно обожали и не собирались увольнять, несмотря на его демарш с выставлением дублирующего состава в матче против ЦСКА. Однако в «Спартаке» почему-то решили, что тренер с 15-го места подходит, чтобы вернуться править. Дальше вы всё хорошо помните.
«Енисей» – совсем не «Арсенал»
В «Енисее» Дмитрий Анатольевич пошёл другим путём. Уже без Дмитрия Ананко он принял команду от Андрея Тихонова, который не смог вывести Красноярск в РПЛ через стыковые матчи и отправился в «Крылья», куда увёл нескольких игроков. Но у Аленичева дело пошли лучше: осенью команда в своём манеже показывала отличный атакующий футбол – те же «Крылья» «Енисей» укатал и разорвал. Сомнений в выходе «Енисея» в премьер-лигу было немного.
Однако весной всё разрушилось. Команда стала играть совершенно по-другому, причём изменилась до такой неузнаваемости, что руководству клуба пришлось устраивать встречу с болельщиками и убеждать их: «Енисей» не сливает концовку и не снимает задачу выйти в премьер-лигу. При этом красноярцы продолжали регулярно забивать с пенальти, что говорило в пользу этой позиции. В любом случае, отрыв от остальных был слишком велик, чтобы не попасть в «стыки», ну а там Аленичев вернулся в осень и разнёс «Анжи»: Вадим Скрипченко старался, но не смог вывести и эту команду в ФНЛ, просто вылетев с ней.
Так что недавно появившиеся на стадионе призывы фанатов к отставке Аленичева, невозможные в Туле, не должны удивлять: после очень яркого начала команда под руководством тренера не играет в хороший футбол почти год, а благодарить за былые достижения скорее уж надо Тихонова, который принял формально вылетевшую команду и довёл её до стыков. Аленичев же лишь повторил его результат.
Почему Тихонову было сложнее, чем Аленичеву
Оба экс-спартаковца получили солидное по количеству усиление, подписав по 13 новичков. Аленичев учёл тульский опыт и решил резать по живому, а не ждать вылета: команда подверглась тотальному обновлению, в основе с прошлого сезона остался только Кичин. Однако Тихонов ждал новичков до конца августа, разобранный Молло подъехал уже в сентябре. Поэтому, не оправдывая слабую тренерскую работу Андрея Валерьевича, нельзя не согласиться с ним: руководство «Крыльев» затянуло с селекцией, привозило футболистов в разных кондициях уже по ходу чемпионата. Из 13 новичков сборы с Тихоновым прошли только Полуяхтов, Чичерин (как раз из «Енисея») и Яковлев, основная же часть подъехала как раз к матчу с «Енисеем».
Тогда, в 5-м туре, «Енисей» одержал первую и последнюю с Аленичевым победу в премьер-лиге. С судейским скандалом, но уверенно и абсолютно по делу. До удаления Ланина красноярцы играли мощно, инициативно, как годом ранее в манеже, однако ни до, ни после ничего подобного команда не показывала.
Но если в составе «Крыльев» вышли 3 новичка, которые не провели в команде и пары недель, то Аленичев основную часть усиления получил ещё на сборах. Причём задача по созданию новой команды облегчалась приобретением сразу пятерых игроков «Амкара», которым не нужно было знакомиться и притираться друг к другу.
Однако к 12 туру «Енисей» подошёл с одной победой и 6 очками – даже у многострадального «Анжи» их 10! Махачкалинцы ставят автобус? А «Енисей», можно подумать, играет в эффектный спартаковский футбол со стеночками и забеганиями. Кстати, в отличие от Аленичева, Тихонов никогда не заявлял о стремлении к такому футболу, которое ему приписали журналисты и болельщики. Аленичев же знаменитым «не то», сказанным во время похода «Спартака» Карреры к чемпионству, обрёк себя на ожидания чего-то более интересного.
Безусловно, где-то «Енисею» не везёт: к примеру, в «Ростове» команда трижды попала в каркас и проиграла 0:4, с «Локомотивом» дома в принципе наиграла на ничью при итоговых 0:3. Однако матч в Москве красноярцы проваливали с первых минут – их рвал даже Роман Тугарев. Обычно именно после таких матчей делается вывод, что тренер не управляет командой, что его чуть ли не сливают, что ждать больше нельзя и пора отправлять человека вместе с подстаканником домой.
Так Аленичева уволили или нет?
История с отстранением Дмитрия Анатольевича от работы довольно странная. Конечно, не сравнится с поисками нового тренера «Спартака», но всё же.
Первый тревожный звонок прозвучал ещё в ночи: гендиректор «Енисея» Денис Рубцов заявил «Известиям», что до матча с «Анжи» смены тренерского штаба точно не будет. Обычно после таких заявлений тренеры обречены, но в случае с Аленичевым всё произошло очень быстро: ближе к вечеру «Енисей» объявил, что к «Анжи» команду будет готовить штаб молодёжки и призвал не просить комментариев до окончания игры.
При этом защитник Али Гаджибеков говорит, что сегодня не видел Аленичева и его тренерский штаб, хотя команда проводила восстановительную тренировку. Об увольнении Аленичева объявлено не было. При этом комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин ещё в воскресенье написал в телеграме, что препятствие к такому решению одно – в клубе нет денег на неустойку. И похоже, что её пока решили и не выплачивать – было же у «Зенита» в своё время 2 тренера, когда Лучано Спаллетти ждал окончания контракта и не возвращался к работе. Пока же всё ещё лучше, штаб Александра Алексеева на дополнительные расходы не обрекает.
Куда отправится багаж?
Будущее Дмитрия Анатольевича видится печальным и туманным. Очевидно, его кандидатура может заинтересовать клубы ФНЛ, но вылет с «Арсеналом», увольнение из «Спартака» и сегодняшнее отстранение в «Енисее» заставит потенциальных работодателей из премьер-лиги крепко подумать, прежде чем доверять Аленичеву команду. Кажется, с подобным резюме найти работу в элите может только Вадим Скрипченко.
У Тихонова неудачный опыт в «Крыльях» был первым, да и то найдётся полно защитников, которые его оправдают – как мы уже говорили ранее, руководство действительно создало паршивые условия. А вот у Аленичева это уже третья неудачная работа в премьер-лиге, вернуться в которую будет очень трудно. Разве что, если «Енисей» всё-таки заиграет, кто-то снова сочтёт это заслугой Аленичева и пригласит его чисто ради отъёма багажа для будущего тренера.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Динамо" СПб, Дарья Исаева / "СЭ"
Недавно Аленичев с Титовым и Ананко в помощниках и Филимоновым на воротах обращал на себя внимание даже в ПФЛ: именно благодаря их работе «Арсенал» прошёл путь из любителей в премьер-лигу. Ещё в 2012 году тульский клуб не был профессиональным, но следующие 2 сезона были сказкой: команда Аленичева не замечала соперников ни в ПФЛ, ни в ФНЛ. Спустя чуть более чем 2 года после игры в любительской лиге «Арсенал» готовился дебютировать в премьер-лиге, где в прошлом сезоне даже претендовал на еврокубки.
Конечно, в городе были безгранично благодарны Аленичеву: Тула внезапно стала одним из самых футбольных городов России, а вылет не казался катастрофой. Команда не так сильно изменилась по сравнению с ФНЛовскими временами, не имела серьёзных ресурсов, а Аленичева всё равно обожали и не собирались увольнять, несмотря на его демарш с выставлением дублирующего состава в матче против ЦСКА. Однако в «Спартаке» почему-то решили, что тренер с 15-го места подходит, чтобы вернуться править. Дальше вы всё хорошо помните.
«Енисей» – совсем не «Арсенал»
В «Енисее» Дмитрий Анатольевич пошёл другим путём. Уже без Дмитрия Ананко он принял команду от Андрея Тихонова, который не смог вывести Красноярск в РПЛ через стыковые матчи и отправился в «Крылья», куда увёл нескольких игроков. Но у Аленичева дело пошли лучше: осенью команда в своём манеже показывала отличный атакующий футбол – те же «Крылья» «Енисей» укатал и разорвал. Сомнений в выходе «Енисея» в премьер-лигу было немного.
Однако весной всё разрушилось. Команда стала играть совершенно по-другому, причём изменилась до такой неузнаваемости, что руководству клуба пришлось устраивать встречу с болельщиками и убеждать их: «Енисей» не сливает концовку и не снимает задачу выйти в премьер-лигу. При этом красноярцы продолжали регулярно забивать с пенальти, что говорило в пользу этой позиции. В любом случае, отрыв от остальных был слишком велик, чтобы не попасть в «стыки», ну а там Аленичев вернулся в осень и разнёс «Анжи»: Вадим Скрипченко старался, но не смог вывести и эту команду в ФНЛ, просто вылетев с ней.
Так что недавно появившиеся на стадионе призывы фанатов к отставке Аленичева, невозможные в Туле, не должны удивлять: после очень яркого начала команда под руководством тренера не играет в хороший футбол почти год, а благодарить за былые достижения скорее уж надо Тихонова, который принял формально вылетевшую команду и довёл её до стыков. Аленичев же лишь повторил его результат.
Почему Тихонову было сложнее, чем Аленичеву
Оба экс-спартаковца получили солидное по количеству усиление, подписав по 13 новичков. Аленичев учёл тульский опыт и решил резать по живому, а не ждать вылета: команда подверглась тотальному обновлению, в основе с прошлого сезона остался только Кичин. Однако Тихонов ждал новичков до конца августа, разобранный Молло подъехал уже в сентябре. Поэтому, не оправдывая слабую тренерскую работу Андрея Валерьевича, нельзя не согласиться с ним: руководство «Крыльев» затянуло с селекцией, привозило футболистов в разных кондициях уже по ходу чемпионата. Из 13 новичков сборы с Тихоновым прошли только Полуяхтов, Чичерин (как раз из «Енисея») и Яковлев, основная же часть подъехала как раз к матчу с «Енисеем».
Тогда, в 5-м туре, «Енисей» одержал первую и последнюю с Аленичевым победу в премьер-лиге. С судейским скандалом, но уверенно и абсолютно по делу. До удаления Ланина красноярцы играли мощно, инициативно, как годом ранее в манеже, однако ни до, ни после ничего подобного команда не показывала.
Но если в составе «Крыльев» вышли 3 новичка, которые не провели в команде и пары недель, то Аленичев основную часть усиления получил ещё на сборах. Причём задача по созданию новой команды облегчалась приобретением сразу пятерых игроков «Амкара», которым не нужно было знакомиться и притираться друг к другу.
Однако к 12 туру «Енисей» подошёл с одной победой и 6 очками – даже у многострадального «Анжи» их 10! Махачкалинцы ставят автобус? А «Енисей», можно подумать, играет в эффектный спартаковский футбол со стеночками и забеганиями. Кстати, в отличие от Аленичева, Тихонов никогда не заявлял о стремлении к такому футболу, которое ему приписали журналисты и болельщики. Аленичев же знаменитым «не то», сказанным во время похода «Спартака» Карреры к чемпионству, обрёк себя на ожидания чего-то более интересного.
Безусловно, где-то «Енисею» не везёт: к примеру, в «Ростове» команда трижды попала в каркас и проиграла 0:4, с «Локомотивом» дома в принципе наиграла на ничью при итоговых 0:3. Однако матч в Москве красноярцы проваливали с первых минут – их рвал даже Роман Тугарев. Обычно именно после таких матчей делается вывод, что тренер не управляет командой, что его чуть ли не сливают, что ждать больше нельзя и пора отправлять человека вместе с подстаканником домой.
Лёгкого пути домой, @FCEnisey! Увидимся в 2019-м! #ЛокоЕнисей pic.twitter.com/ok02ECLXcJ— ФК Локомотив (@fclokomotiv) October 31, 2018
Так Аленичева уволили или нет?
История с отстранением Дмитрия Анатольевича от работы довольно странная. Конечно, не сравнится с поисками нового тренера «Спартака», но всё же.
Первый тревожный звонок прозвучал ещё в ночи: гендиректор «Енисея» Денис Рубцов заявил «Известиям», что до матча с «Анжи» смены тренерского штаба точно не будет. Обычно после таких заявлений тренеры обречены, но в случае с Аленичевым всё произошло очень быстро: ближе к вечеру «Енисей» объявил, что к «Анжи» команду будет готовить штаб молодёжки и призвал не просить комментариев до окончания игры.
При этом защитник Али Гаджибеков говорит, что сегодня не видел Аленичева и его тренерский штаб, хотя команда проводила восстановительную тренировку. Об увольнении Аленичева объявлено не было. При этом комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин ещё в воскресенье написал в телеграме, что препятствие к такому решению одно – в клубе нет денег на неустойку. И похоже, что её пока решили и не выплачивать – было же у «Зенита» в своё время 2 тренера, когда Лучано Спаллетти ждал окончания контракта и не возвращался к работе. Пока же всё ещё лучше, штаб Александра Алексеева на дополнительные расходы не обрекает.
Куда отправится багаж?
Будущее Дмитрия Анатольевича видится печальным и туманным. Очевидно, его кандидатура может заинтересовать клубы ФНЛ, но вылет с «Арсеналом», увольнение из «Спартака» и сегодняшнее отстранение в «Енисее» заставит потенциальных работодателей из премьер-лиги крепко подумать, прежде чем доверять Аленичеву команду. Кажется, с подобным резюме найти работу в элите может только Вадим Скрипченко.
У Тихонова неудачный опыт в «Крыльях» был первым, да и то найдётся полно защитников, которые его оправдают – как мы уже говорили ранее, руководство действительно создало паршивые условия. А вот у Аленичева это уже третья неудачная работа в премьер-лиге, вернуться в которую будет очень трудно. Разве что, если «Енисей» всё-таки заиграет, кто-то снова сочтёт это заслугой Аленичева и пригласит его чисто ради отъёма багажа для будущего тренера.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Динамо" СПб, Дарья Исаева / "СЭ"
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