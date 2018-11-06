Анзор Кавазашвили: боюсь, что даже наших с Симоняном фотографий на базе в Тарасовке уже нет

Экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР, дважды лучший голкипер чемпионата Советского Союза, бронзовый призёр Чемпионата Мира 1966 года, ЗМС СССР Анзор Кавазашвили в ответ на просьбу журналиста порталаВладислава Щеколдина высказаться о ситуации в «Спартаке» пояснил, что на его взгляд было бы уместным, при наличии желания у руководства клуба – провести встречу команды, руководителей «Спартака» и его ветеранов для установления диалога- Вы знаете, а что я могу сказать по этому поводу? Вижу лишь то, что доступно по публикациям в прессе. Внутри коллектива я не бываю. И о каких комментариях может идти речь?Вопрос о том «что происходит в «Спартаке» - он очень деликатный. И рассуждать на эту тему можно лишь обладая информацией. Распространять либо обсуждать сплетни я не хочу. Вот и всё.Единственное что могу сказать: Вы знаете, в профессиональном сообществе футбола всё ещё есть люди, которые ещё здраво мыслят, и любят «Спартак». Я говорю о ветеранах команды, к группе которых причисляю и себя. И нас бы могли пригласить за круглый стол, дабы посоветоваться, и по ряду вопросов – выслушать наше мнение. Чтобы использовать в работе в том числе и наш опыт, и знания.Лично я готов к подобной встрече, и участвовать в подобном обсуждении. Где мог бы высказать ряд мыслей и предложений – как по отношению к команде, так и к клубу. Если, конечно, эта встреча состоится, и меня, наравне с целым рядом ветеранов на неё пригласят.С теми ветеранами, что реально могут предложить варианты восстановления утерянного имиджа «Спартака».В первую очередь нужно, необходимо разбираться в футболистах. Лично я не думаю, что они специально, намерено сливали игры. Я абсолютно уверен в том, что они этого не делали.Что же касается других вопросов: кто будет возглавлять работу команды, как комплектуется команда, и так далее – для нужно иметь опыт профессиональной работы. К примеру нынешний генеральный директор «Спартака» - Сергей Юрьевич Родионов – он профессионал. Более того, он замечательный, добрейший и умнейший человек. Он специалист.Можно было-бы, например, обсудить с ним возможность встречи ветеранов и действующих футболистов? Давайте соберём людей и проведём совет – в чём вопрос? И это нужно было сделать уже давным-давно.Но, увы, я не знаю – возможен или нет на сегодня такой вариант. Я не знаю, приемлемо или нет для господина Федуна привлекать к этим вопросам и нас, ветеранов.Я помню, что при президенте «Спартака» Андрее Червиченко, мы в составе: Симонян, Кавазашвили, и царствие ему небесное – Алексеем Алексеевичем Парамоновым, а также Анатолием Константиновичем Исаевым договорились о том, что окажем «Спартаку» посильную помощь. Давайте поговорим с руководством клуба, чтобы была встреча в Тарасовке. Чтобы на этой встрече мы обговорили различные футбольные вопросы. Чтобы мы рассказали о том, как в своё время становился «Спартак». Как мы играли…В общем дать футболистам понять, что они сейчас не просто профессионалы на контрактах, не просто люди, зарабатывающие деньги, но часть этой истории.В своё время я получил от множества ветеранов «Спартака» «индульгенцию»: подойди и поговорить по этому поводу с экс-президентом Андреем Червиченко.И вот, перед началом одной из игр я подошёл к нему прямо к скамейке запасных. Представился. И высказал наше предложение – что мы бы, четыре ветерана «Спартака» хотели бы встретиться с командой и поговорить. Провести диалог с нынешними игроками – в том числе и чтобы вам было в дальнейшем работать. Тогда я услышал:- Анзор Амберкович, спасибо Вам большое за предложение, но мы в этом не нуждаемся.И когда это услышал – рассказал об этом Никите Павловичу (Симоняну – прим. ред.), а также Парамонову и Исаеву. Тогда все они были этим возмущены. Даже если сейчас он в этом и не нуждается, к нему лично обратились легенды советского футбола. «Спартаковцы» по духу! И нам отказали во встрече с ребятами.Поэтому, с тех пор никто из нас не навязывает ни клубу, ни футболистам своего присутствия, ни своего мнения, и так далее. Если же на сегодня ситуация выглядит по-другому, то мы бы с радостью пришли на встречу с ребятами, пообщались с ними, с руководством. И с нашей стороны – чем смогли, помогли бы коллективу и команды, и клуба. Поделились бы своим опытом, знаниями, пониманием игры и коллектива. Помогли бы им вспомнить кто они на самом деле такие, и что это значит – быть «спартаковцем».Ведь в советское время Никита Павлович Симонян, да и ряд других известных ветеранов периодически приходили и общались с футболистами. И никого об этом не нужно было и спрашивать. А сейчас, когда клуб стал частным – тебя никто никуда не пустит, если только этого лично не разрешит его владелец.Нет, конечно, были разные мероприятия, чествования. И мы, как ветераны туда приходили, выступали. Но ведь на всех этих мероприятиях не было действующих футболистов. Там были только ветераны футбола. Я же говорю о встрече с действующими футболистами. Чтобы нынешние игроки могли взять на руку легенду нашего футбола – Никиту Симоняна. Или запросто поговорить с Кавазашвили за жизнь.Боюсь что сейчас даже наших фотографий на базе в Тарасовке, как части истории «Спартака» уже нет.Плюс, вы знаете, болельщики – они также часть футбольного клуба «Спартак». Они искреннее переживают за команду – не менее чем сами футболисты. Они переживают за плохую игру. И им уже надоело наблюдать то, что происходит в последнее время.Я не говорю, что болельщик может требовать, к примеру, восстановить Карреру в должности. Всё-таки это не их компетенция. И подобное категорически во всём профессиональном футболе запрещено. Но всегда можно и нужно находить консенсус между болельщиками и командой. Проводить встречи, договариваться, вести разъяснительную работу…