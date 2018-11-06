Анзор Кавазашвили: боюсь, что даже наших с Симоняном фотографий на базе в Тарасовке уже нет

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
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Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Анзор Кавазашвили: боюсь, что даже наших с Симоняном фотографий на базе в Тарасовке уже нет
Экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР, дважды лучший голкипер чемпионата Советского Союза, бронзовый призёр Чемпионата Мира 1966 года, ЗМС СССР Анзор Кавазашвили в ответ на просьбу журналиста портала Rusfootball.info Владислава Щеколдина высказаться о ситуации в «Спартаке» пояснил, что на его взгляд было бы уместным, при наличии желания у руководства клуба – провести встречу команды, руководителей «Спартака» и его ветеранов для установления диалога
- Можно вас попросить о комментарии по ситуации в «Спартаке»?
- Вы знаете, а что я могу сказать по этому поводу? Вижу лишь то, что доступно по публикациям в прессе. Внутри коллектива я не бываю. И о каких комментариях может идти речь?
Вопрос о том «что происходит в «Спартаке» - он очень деликатный. И рассуждать на эту тему можно лишь обладая информацией. Распространять либо обсуждать сплетни я не хочу. Вот и всё.
Единственное что могу сказать: Вы знаете, в профессиональном сообществе футбола всё ещё есть люди, которые ещё здраво мыслят, и любят «Спартак». Я говорю о ветеранах команды, к группе которых причисляю и себя. И нас бы могли пригласить за круглый стол, дабы посоветоваться, и по ряду вопросов – выслушать наше мнение. Чтобы использовать в работе в том числе и наш опыт, и знания.
Лично я готов к подобной встрече, и участвовать в подобном обсуждении. Где мог бы высказать ряд мыслей и предложений – как по отношению к команде, так и к клубу. Если, конечно, эта встреча состоится, и меня, наравне с целым рядом ветеранов на неё пригласят.
С теми ветеранами, что реально могут предложить варианты восстановления утерянного имиджа «Спартака».
В первую очередь нужно, необходимо разбираться в футболистах. Лично я не думаю, что они специально, намерено сливали игры. Я абсолютно уверен в том, что они этого не делали.
Что же касается других вопросов: кто будет возглавлять работу команды, как комплектуется команда, и так далее – для нужно иметь опыт профессиональной работы. К примеру нынешний генеральный директор «Спартака» - Сергей Юрьевич Родионов – он профессионал. Более того, он замечательный, добрейший и умнейший человек. Он специалист.
Можно было-бы, например, обсудить с ним возможность встречи ветеранов и действующих футболистов? Давайте соберём людей и проведём совет – в чём вопрос? И это нужно было сделать уже давным-давно.
Но, увы, я не знаю – возможен или нет на сегодня такой вариант. Я не знаю, приемлемо или нет для господина Федуна привлекать к этим вопросам и нас, ветеранов.
Я помню, что при президенте «Спартака» Андрее Червиченко, мы в составе: Симонян, Кавазашвили, и царствие ему небесное – Алексеем Алексеевичем Парамоновым, а также Анатолием Константиновичем Исаевым договорились о том, что окажем «Спартаку» посильную помощь. Давайте поговорим с руководством клуба, чтобы была встреча в Тарасовке. Чтобы на этой встрече мы обговорили различные футбольные вопросы. Чтобы мы рассказали о том, как в своё время становился «Спартак». Как мы играли…
В общем дать футболистам понять, что они сейчас не просто профессионалы на контрактах, не просто люди, зарабатывающие деньги, но часть этой истории.
В своё время я получил от множества ветеранов «Спартака» «индульгенцию»: подойди и поговорить по этому поводу с экс-президентом Андреем Червиченко.
И вот, перед началом одной из игр я подошёл к нему прямо к скамейке запасных. Представился. И высказал наше предложение – что мы бы, четыре ветерана «Спартака» хотели бы встретиться с командой и поговорить. Провести диалог с нынешними игроками – в том числе и чтобы вам было в дальнейшем работать. Тогда я услышал:
- Анзор Амберкович, спасибо Вам большое за предложение, но мы в этом не нуждаемся.
И когда это услышал – рассказал об этом Никите Павловичу (Симоняну – прим. ред.), а также Парамонову и Исаеву. Тогда все они были этим возмущены. Даже если сейчас он в этом и не нуждается, к нему лично обратились легенды советского футбола. «Спартаковцы» по духу! И нам отказали во встрече с ребятами.
Поэтому, с тех пор никто из нас не навязывает ни клубу, ни футболистам своего присутствия, ни своего мнения, и так далее. Если же на сегодня ситуация выглядит по-другому, то мы бы с радостью пришли на встречу с ребятами, пообщались с ними, с руководством. И с нашей стороны – чем смогли, помогли бы коллективу и команды, и клуба. Поделились бы своим опытом, знаниями, пониманием игры и коллектива. Помогли бы им вспомнить кто они на самом деле такие, и что это значит – быть «спартаковцем».
Ведь в советское время Никита Павлович Симонян, да и ряд других известных ветеранов периодически приходили и общались с футболистами. И никого об этом не нужно было и спрашивать. А сейчас, когда клуб стал частным – тебя никто никуда не пустит, если только этого лично не разрешит его владелец.
Нет, конечно, были разные мероприятия, чествования. И мы, как ветераны туда приходили, выступали. Но ведь на всех этих мероприятиях не было действующих футболистов. Там были только ветераны футбола. Я же говорю о встрече с действующими футболистами. Чтобы нынешние игроки могли взять на руку легенду нашего футбола – Никиту Симоняна. Или запросто поговорить с Кавазашвили за жизнь.
Боюсь что сейчас даже наших фотографий на базе в Тарасовке, как части истории «Спартака» уже нет.
Плюс, вы знаете, болельщики – они также часть футбольного клуба «Спартак». Они искреннее переживают за команду – не менее чем сами футболисты. Они переживают за плохую игру. И им уже надоело наблюдать то, что происходит в последнее время.
Я не говорю, что болельщик может требовать, к примеру, восстановить Карреру в должности. Всё-таки это не их компетенция. И подобное категорически во всём профессиональном футболе запрещено. Но всегда можно и нужно находить консенсус между болельщиками и командой. Проводить встречи, договариваться, вести разъяснительную работу…
- Можно вас попросить о комментарии по ситуации в «Спартаке»?
- Вы знаете, а что я могу сказать по этому поводу? Вижу лишь то, что доступно по публикациям в прессе. Внутри коллектива я не бываю. И о каких комментариях может идти речь?
Вопрос о том «что происходит в «Спартаке» - он очень деликатный. И рассуждать на эту тему можно лишь обладая информацией. Распространять либо обсуждать сплетни я не хочу. Вот и всё.
Единственное что могу сказать: Вы знаете, в профессиональном сообществе футбола всё ещё есть люди, которые ещё здраво мыслят, и любят «Спартак». Я говорю о ветеранах команды, к группе которых причисляю и себя. И нас бы могли пригласить за круглый стол, дабы посоветоваться, и по ряду вопросов – выслушать наше мнение. Чтобы использовать в работе в том числе и наш опыт, и знания.
Лично я готов к подобной встрече, и участвовать в подобном обсуждении. Где мог бы высказать ряд мыслей и предложений – как по отношению к команде, так и к клубу. Если, конечно, эта встреча состоится, и меня, наравне с целым рядом ветеранов на неё пригласят.
С теми ветеранами, что реально могут предложить варианты восстановления утерянного имиджа «Спартака».
В первую очередь нужно, необходимо разбираться в футболистах. Лично я не думаю, что они специально, намерено сливали игры. Я абсолютно уверен в том, что они этого не делали.
Что же касается других вопросов: кто будет возглавлять работу команды, как комплектуется команда, и так далее – для нужно иметь опыт профессиональной работы. К примеру нынешний генеральный директор «Спартака» - Сергей Юрьевич Родионов – он профессионал. Более того, он замечательный, добрейший и умнейший человек. Он специалист.
Можно было-бы, например, обсудить с ним возможность встречи ветеранов и действующих футболистов? Давайте соберём людей и проведём совет – в чём вопрос? И это нужно было сделать уже давным-давно.
Но, увы, я не знаю – возможен или нет на сегодня такой вариант. Я не знаю, приемлемо или нет для господина Федуна привлекать к этим вопросам и нас, ветеранов.
Я помню, что при президенте «Спартака» Андрее Червиченко, мы в составе: Симонян, Кавазашвили, и царствие ему небесное – Алексеем Алексеевичем Парамоновым, а также Анатолием Константиновичем Исаевым договорились о том, что окажем «Спартаку» посильную помощь. Давайте поговорим с руководством клуба, чтобы была встреча в Тарасовке. Чтобы на этой встрече мы обговорили различные футбольные вопросы. Чтобы мы рассказали о том, как в своё время становился «Спартак». Как мы играли…
В общем дать футболистам понять, что они сейчас не просто профессионалы на контрактах, не просто люди, зарабатывающие деньги, но часть этой истории.
В своё время я получил от множества ветеранов «Спартака» «индульгенцию»: подойди и поговорить по этому поводу с экс-президентом Андреем Червиченко.
И вот, перед началом одной из игр я подошёл к нему прямо к скамейке запасных. Представился. И высказал наше предложение – что мы бы, четыре ветерана «Спартака» хотели бы встретиться с командой и поговорить. Провести диалог с нынешними игроками – в том числе и чтобы вам было в дальнейшем работать. Тогда я услышал:
- Анзор Амберкович, спасибо Вам большое за предложение, но мы в этом не нуждаемся.
И когда это услышал – рассказал об этом Никите Павловичу (Симоняну – прим. ред.), а также Парамонову и Исаеву. Тогда все они были этим возмущены. Даже если сейчас он в этом и не нуждается, к нему лично обратились легенды советского футбола. «Спартаковцы» по духу! И нам отказали во встрече с ребятами.
Поэтому, с тех пор никто из нас не навязывает ни клубу, ни футболистам своего присутствия, ни своего мнения, и так далее. Если же на сегодня ситуация выглядит по-другому, то мы бы с радостью пришли на встречу с ребятами, пообщались с ними, с руководством. И с нашей стороны – чем смогли, помогли бы коллективу и команды, и клуба. Поделились бы своим опытом, знаниями, пониманием игры и коллектива. Помогли бы им вспомнить кто они на самом деле такие, и что это значит – быть «спартаковцем».
Ведь в советское время Никита Павлович Симонян, да и ряд других известных ветеранов периодически приходили и общались с футболистами. И никого об этом не нужно было и спрашивать. А сейчас, когда клуб стал частным – тебя никто никуда не пустит, если только этого лично не разрешит его владелец.
Нет, конечно, были разные мероприятия, чествования. И мы, как ветераны туда приходили, выступали. Но ведь на всех этих мероприятиях не было действующих футболистов. Там были только ветераны футбола. Я же говорю о встрече с действующими футболистами. Чтобы нынешние игроки могли взять на руку легенду нашего футбола – Никиту Симоняна. Или запросто поговорить с Кавазашвили за жизнь.
Боюсь что сейчас даже наших фотографий на базе в Тарасовке, как части истории «Спартака» уже нет.
Плюс, вы знаете, болельщики – они также часть футбольного клуба «Спартак». Они искреннее переживают за команду – не менее чем сами футболисты. Они переживают за плохую игру. И им уже надоело наблюдать то, что происходит в последнее время.
Я не говорю, что болельщик может требовать, к примеру, восстановить Карреру в должности. Всё-таки это не их компетенция. И подобное категорически во всём профессиональном футболе запрещено. Но всегда можно и нужно находить консенсус между болельщиками и командой. Проводить встречи, договариваться, вести разъяснительную работу…
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