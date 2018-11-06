Анзор Кавазашвили: боюсь, что даже наших с Симоняном фотографий на базе в Тарасовке уже нет

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Анзор Кавазашвили: боюсь, что даже наших с Симоняном фотографий на базе в Тарасовке уже нет

Анзор Кавазашвили: боюсь, что даже наших с Симоняном фотографий на базе в Тарасовке уже нет Экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР, дважды лучший голкипер чемпионата Советского Союза, бронзовый призёр Чемпионата Мира 1966 года, ЗМС СССР Анзор Кавазашвили в ответ на просьбу журналиста портала Rusfootball.info Владислава Щеколдина высказаться о ситуации в «Спартаке» пояснил, что на его взгляд было бы уместным, при наличии желания у руководства клуба – провести встречу команды, руководителей «Спартака» и его ветеранов для установления диалога

- Можно вас попросить о комментарии по ситуации в «Спартаке»?

- Вы знаете, а что я могу сказать по этому поводу? Вижу лишь то, что доступно по публикациям в прессе. Внутри коллектива я не бываю. И о каких комментариях может идти речь?

Вопрос о том «что происходит в «Спартаке» - он очень деликатный. И рассуждать на эту тему можно лишь обладая информацией. Распространять либо обсуждать сплетни я не хочу. Вот и всё.

Единственное что могу сказать: Вы знаете, в профессиональном сообществе футбола всё ещё есть люди, которые ещё здраво мыслят, и любят «Спартак». Я говорю о ветеранах команды, к группе которых причисляю и себя. И нас бы могли пригласить за круглый стол, дабы посоветоваться, и по ряду вопросов – выслушать наше мнение. Чтобы использовать в работе в том числе и наш опыт, и знания.

Лично я готов к подобной встрече, и участвовать в подобном обсуждении. Где мог бы высказать ряд мыслей и предложений – как по отношению к команде, так и к клубу. Если, конечно, эта встреча состоится, и меня, наравне с целым рядом ветеранов на неё пригласят.

С теми ветеранами, что реально могут предложить варианты восстановления утерянного имиджа «Спартака».

В первую очередь нужно, необходимо разбираться в футболистах. Лично я не думаю, что они специально, намерено сливали игры. Я абсолютно уверен в том, что они этого не делали.

Что же касается других вопросов: кто будет возглавлять работу команды, как комплектуется команда, и так далее – для нужно иметь опыт профессиональной работы. К примеру нынешний генеральный директор «Спартака» - Сергей Юрьевич Родионов – он профессионал. Более того, он замечательный, добрейший и умнейший человек. Он специалист.

Можно было-бы, например, обсудить с ним возможность встречи ветеранов и действующих футболистов? Давайте соберём людей и проведём совет – в чём вопрос? И это нужно было сделать уже давным-давно.

Но, увы, я не знаю – возможен или нет на сегодня такой вариант. Я не знаю, приемлемо или нет для господина Федуна привлекать к этим вопросам и нас, ветеранов.

Я помню, что при президенте «Спартака» Андрее Червиченко, мы в составе: Симонян, Кавазашвили, и царствие ему небесное – Алексеем Алексеевичем Парамоновым, а также Анатолием Константиновичем Исаевым договорились о том, что окажем «Спартаку» посильную помощь. Давайте поговорим с руководством клуба, чтобы была встреча в Тарасовке. Чтобы на этой встрече мы обговорили различные футбольные вопросы. Чтобы мы рассказали о том, как в своё время становился «Спартак». Как мы играли…

В общем дать футболистам понять, что они сейчас не просто профессионалы на контрактах, не просто люди, зарабатывающие деньги, но часть этой истории.

В своё время я получил от множества ветеранов «Спартака» «индульгенцию»: подойди и поговорить по этому поводу с экс-президентом Андреем Червиченко.

И вот, перед началом одной из игр я подошёл к нему прямо к скамейке запасных. Представился. И высказал наше предложение – что мы бы, четыре ветерана «Спартака» хотели бы встретиться с командой и поговорить. Провести диалог с нынешними игроками – в том числе и чтобы вам было в дальнейшем работать. Тогда я услышал:

- Анзор Амберкович, спасибо Вам большое за предложение, но мы в этом не нуждаемся.

И когда это услышал – рассказал об этом Никите Павловичу (Симоняну – прим. ред.), а также Парамонову и Исаеву. Тогда все они были этим возмущены. Даже если сейчас он в этом и не нуждается, к нему лично обратились легенды советского футбола. «Спартаковцы» по духу! И нам отказали во встрече с ребятами.

Поэтому, с тех пор никто из нас не навязывает ни клубу, ни футболистам своего присутствия, ни своего мнения, и так далее. Если же на сегодня ситуация выглядит по-другому, то мы бы с радостью пришли на встречу с ребятами, пообщались с ними, с руководством. И с нашей стороны – чем смогли, помогли бы коллективу и команды, и клуба. Поделились бы своим опытом, знаниями, пониманием игры и коллектива. Помогли бы им вспомнить кто они на самом деле такие, и что это значит – быть «спартаковцем».

Ведь в советское время Никита Павлович Симонян, да и ряд других известных ветеранов периодически приходили и общались с футболистами. И никого об этом не нужно было и спрашивать. А сейчас, когда клуб стал частным – тебя никто никуда не пустит, если только этого лично не разрешит его владелец.

Нет, конечно, были разные мероприятия, чествования. И мы, как ветераны туда приходили, выступали. Но ведь на всех этих мероприятиях не было действующих футболистов. Там были только ветераны футбола. Я же говорю о встрече с действующими футболистами. Чтобы нынешние игроки могли взять на руку легенду нашего футбола – Никиту Симоняна. Или запросто поговорить с Кавазашвили за жизнь.

Боюсь что сейчас даже наших фотографий на базе в Тарасовке, как части истории «Спартака» уже нет.

Плюс, вы знаете, болельщики – они также часть футбольного клуба «Спартак». Они искреннее переживают за команду – не менее чем сами футболисты. Они переживают за плохую игру. И им уже надоело наблюдать то, что происходит в последнее время.

Я не говорю, что болельщик может требовать, к примеру, восстановить Карреру в должности. Всё-таки это не их компетенция. И подобное категорически во всём профессиональном футболе запрещено. Но всегда можно и нужно находить консенсус между болельщиками и командой. Проводить встречи, договариваться, вести разъяснительную работу…
Теги: Спартак Федун Глушаков Кавазашвили Симонян
Сегодня, 11:24
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#3  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 12:25)
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ну, если это тебе ДЕЙСТВИТЕЛЬНО интересно, вызови такси и проверь. Если не пустят, значит - нет.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#2  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 12:15)
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Червоточенко это такая тварь,которая сейчас только и делает что гадит Спартаку,а Руссфутбол ему только аплодирует,он в советах в своё время не нуждался и Спартак при нём опустился ниже плинтуса,зато сейчас он даёт чисто футбольные советы и делает анализ игр Спартака.Этому обезжиренному борову надо другие анализы делать,мочи,кала ну и наверное наличие мозгов!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:52)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Конечно нет, там повсюду людоеды и в самом центре Де Зуев.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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