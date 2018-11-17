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Артур Малоян: мы играли на багаже Тихонова, а после сборов Аленичева результат пропал

Нападающий "Енисея" Артур Малоян рассказал, об изменениях в результатах команды во втором круге прошлого сезона в ФНЛ.

"Футбол, в который мы играли до зимы, основывался на том костяке, багаже, который заложил Андрей Тихонов. Костяк команды после его ухода остался практически таким же. И красивый футбол остался.

Перед сезоном-2017/18 у нас был всего один сбор, всего две недели, и мы продолжали играть в тот же красивый футбол с добавлением некоторых элементов, которые команда успела наиграть. Зимой было гораздо больше времени наиграть задумки Аленичева и новые схемы. Наиграли, и результат пропал", — сказал Малоян.

"Чемпионат"
Теги: Енисей Малоян Аленичев
Сегодня, 13:56
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7
(3)
#7  Сибирячок   (Сегодня, 15:28)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: afelayz
А за тобой что?

а за ним справка. дебил он.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  alx64   (Сегодня, 15:20)
  • -3
  •  (3)

Победоносный Зенит,
ВО ВО ПИДОРАС НЕ ДОТРАХАНЫЙ ИДИ ПОСАСИ У ПАПАШИ ЧМО ЕБУЧЕЕ!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#5  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:48)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: alx64
Победоносный Зенит,
ЧМО ЗЕНИТОВСКОЕ ЕБАЛО ПРИКРОЙ!!!!!А ТО ПРИКРОЮТ!!!!

Ты что ли отрыжка чморотная?


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#4  afelayz  Россия, Красноярск (Сегодня, 14:33)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Енисей»
Цитата: Победоносный Зенит
Очередная обиженка.

За человеком факты.
А за тобой что?
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
#3  dima0501   (Сегодня, 14:07)
  • -5
  •  (7)

Ну это все так говорят,играл бы нормально,тренер себе не враг.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#2  alx64   (Сегодня, 14:04)
  • -6
  •  (12)

Победоносный Зенит,
ЧМО ЗЕНИТОВСКОЕ ЕБАЛО ПРИКРОЙ!!!!!А ТО ПРИКРОЮТ!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:58)
  • -13
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Очередная обиженка.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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