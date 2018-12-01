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Евгений Ловчев: кто-то подкармливает болельщиков, чтобы поливать Глушакова

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о негативном отношении части болельщиков к полузащитнику Денису Глушакову.

"Глушакова часть трибун продолжает поливать. Видимо, это те, кого подкармливают определенные люди. Подкармливают кричать против Глушакова, а значит, и против "Спартака". Но вы же видите, команда — за Дениса. Вы же видите, что за него все встали. Вы же видите, что он нужен и Рианчо, и Кононову. Да, сейчас Глушаков играет не так, как может. Но что вы пристали и бьёте в одну точку, несмотря на то что вам все показывают: Глушакова не сдадим? Что на поле выскочил этот парень… Ничего особенного. Первый раз, что ли? Забудут про него. Уже забыли. И всю эту историю с Глушаковым забудут в итоге.

И ещё. Все наши команды, выступающие в еврокубках, в плохом физическом состоянии. За исключением разве что «Краснодара». В своё время Валерий Лобановский опроверг тезис, что март не наш месяц, и готовил команду так, что она выигрывала в еврокубках. Сейчас тренерам надо делать так, чтобы к решающим осенним матчам команды тоже подходили в хорошей форме. В это время решается, будет ли команда выступать в следующей стадии. А в нынешней финансовой ситуации это тем более важный вопрос — нужно зарабатывать деньги", — написал Ловчев в своем телеграм-канале.
Теги: Ловчев Глушаков Спартак
Сегодня, 20:03
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#9  ieskela123  Воронеж (Сегодня, 21:44)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Так!!! Где моя доля?


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Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#8  Graf  г. Москва (Сегодня, 21:17)
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Жорж Милославский
Кому он нужен то-чтобы "подкармливать" болел????? Не смеши,ветеран.....

Да НИКОМУ он конкретно не нужен, чего непонятного?! Он выбран как "болевая точка" в которую нужно бить, чтоб ВСЯ команда чувствовала себя не уверенно и играла ниже своего уровня!
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 20:53)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Наверно Серафимыч прав, сколько себя помню, всегда говорили о Единстве и Сплочённости этой команды, от пастуха до министра, от пациента до артиста, как основополагающем факторе великих побед и истории. А раз раскол, значит кто-то есть, кто заинтересован в заговоре против спартака.
Зря мы смеялись над свиньями, они оказались правы, налицо сговор тёмных сил, которые подкармливают преданных, но продажных.
Печаль. disappointed


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 20:51)
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Болеет за:
«Спартак»
И можно подумать,что Глушаков фигура в футболе равная Месси,Роналду,вместе взятых.
Кому он нужен то-чтобы "подкармливать" болел????? Не смеши,ветеран.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#5  Volodia379   (Сегодня, 20:36)
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online

Продайте Глушакова срочно в Динамо добром это не кончится а так хоть под защитой будет! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#4  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 20:31)
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Болеет за:
«Спартак»
Обычное дело. Навальняшек кормят, они и рады себя показать... (Слышал от самих участников его мути) Всех не накормишь, но таким позором бесплатно мало кто заниматься будет... Настоящих буйных всё равно мало. Остальным нужен корм...
#Фратриюнамыло


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 20:31)
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
К сожалению, Серафимыч, разного толка Кафельниковы и "подкармливают" и провоцируют фратрият.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  DROOZD  брянск (Сегодня, 20:16)
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  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Ктото подкармливает вЫтиранов чтоб хвалили глушакова,который-ноль на поле!НОЛЬ! мля,серафимыч!НУЛИЩЕ


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#1  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 20:07)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вы же видите, что он нужен и Рианчо, и Кононов
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Допустим,Рианчо убыл восвояси....а насчет Кононова старая мудрая русская пословица гласит-цыплят по осени считают.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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