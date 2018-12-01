Евгений Ловчев: кто-то подкармливает болельщиков, чтобы поливать Глушакова

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о негативном отношении части болельщиков к полузащитнику Денису Глушакову."Глушакова часть трибун продолжает поливать. Видимо, это те, кого подкармливают определенные люди. Подкармливают кричать против Глушакова, а значит, и против "Спартака". Но вы же видите, команда — за Дениса. Вы же видите, что за него все встали. Вы же видите, что он нужен и Рианчо, и Кононову. Да, сейчас Глушаков играет не так, как может. Но что вы пристали и бьёте в одну точку, несмотря на то что вам все показывают: Глушакова не сдадим? Что на поле выскочил этот парень… Ничего особенного. Первый раз, что ли? Забудут про него. Уже забыли. И всю эту историю с Глушаковым забудут в итоге.И ещё. Все наши команды, выступающие в еврокубках, в плохом физическом состоянии. За исключением разве что «Краснодара». В своё время Валерий Лобановский опроверг тезис, что март не наш месяц, и готовил команду так, что она выигрывала в еврокубках. Сейчас тренерам надо делать так, чтобы к решающим осенним матчам команды тоже подходили в хорошей форме. В это время решается, будет ли команда выступать в следующей стадии. А в нынешней финансовой ситуации это тем более важный вопрос — нужно зарабатывать деньги", — написал Ловчев в своем телеграм-канале.