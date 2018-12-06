Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Ахметов стал лучшим молодым игроком. Заслуженно

Футболист, который ещё недавно сидел в отделе кадров казанского "Рубина", стал незаменимой частью молодого и бодрого ЦСКА. Почему он заслужил эту награду - о потрясающей метаморфозе в карьере Ахметова.

Ахметов стал лучшим молодым игроком. Заслуженно

Фото: wikimedia / Антон Зайцев

По итогам голосования, в котором принимали участие как журналисты, так и видные лица нашего футбола, Ахметов опередил одноклубника Ивана Облякова, игрока «Ростова» Дмитрия Скопинцева и вратаря Александра Максименко. Опередил с вполне солидным отрывом. Хотя, на самом деле, выбор очевидным не был.

В первую очередь из-за того, что речь идёт о целом годе. И в этом плане предпочтительнее выглядит тот же Скопинцев – он регулярно играл в премьер-лиге ещё в конце прошлого сезона. Пока Ильзат скандалил в «Рубине» и сидел в отделе кадров, якобы работая там, тот же Обляков приносил пользу партнёрам по «Уфе».

Но сложилось всё иначе: конкретно этот момент и сработал в пользу Ахметова. Его взлёт в этом году получился самым ярким и эффектным. За пару месяцев от «армейского» новобранца он прошёл путь до системообразующего футболиста молодого коллектива. И его потеря на команде сказывается больше чем просто ощутимо.

Это, конечно, не самая объективная оценка. Но когда подобные конкурсы вообще были по-настоящему объективными? Если вспомнить голосование за последний «Золотой мяч», мы тоже найдём достаточно противоречий.


Фото: РИА Новости


Впрочем, на решение голосующих повлиял не только фактор удивительных перипетий в карьере молодого полузащитника. Иван Обляков, который занял второе место, очень талантливый футболист: он техничен и универсален, он совершенно очевидно прибавляет и будет развиваться дальше. Но прямо сейчас он действительно не играет той роли в ЦСКА, которая отведена Ахметову.

Дмитрий Скопинцев вообще футболист довольно ограниченного амплуа, а такие всегда проигрывают в сравнении с креативными игроками. Александр Максименко попал в основу «Спартака», но довольно быстро оказался на лавке. И пусть он ошибался не очень много, а решение его посадить в чистом виде психология от Кононова, но из песни слов не выкинешь.

Главная сила игрока Ахметова

У Ахметова есть слабые места. Ему вообще противопоказано играть в опорной зоне одному. Рядом должен быть чистокровный разрушитель типа Вернблума, который будет чистить за двоих. Ахметов регулярно ошибается в позиционной обороне, лишний раз выбрасывается на противника, может нарушить правила в ситуации, когда делать этого абсолютно не следует. Многочисленные ошибки в сугубо разрушительных элементах вместе с темпераментом не позволяют Ильзату уже сейчас стать лучшим в чемпионате.

Но всё это с лихвой компенсируется. Отличным поиском свободного пространства под передачу, дриблингом и вообще игрой один в один, умением удерживать мяч и тем же прессингом. Ахметов не всегда хорошо держит позицию, но неплохо работает по плану на матч. Хороший этому пример – игра против Маркизио в недавнем противостоянии ЦСКА и «Зенита». В этом матче Ахметов провел на поле только 50 минут, зато поучаствовал в двух забитых голах и сделал игру в центре.

И всё это не говоря о технической оснащенности – раз мы говорили про игру с «Зенитом», просто вспомните его голевую на Чалова, когда мяч проскочил сквозь крошечный коридор между защитниками.

***

Ахметову повезло, что его не взял питерский «Зенит». Этим летом он показывался Семаку, но клуб решил его не брать. Учитывая состав, который есть у «сине-бело-голубых» сейчас, это было правильное решение. Места Ахметову бы просто не нашлось.

Условия ЦСКА для молодого игрока идеальны. Во-первых, здесь умеют обращаться с молодёжью (два предыдущих лучших молодых игрока России – Фёдор Чалов и Александр Головин), во-вторых, здесь есть возможность ошибаться. В том же «Спартаке» этого бы просто не позволили.

Остаётся надеяться, что в карьере Ахметова не будет серьёзных травм. Потому что все шансы вырасти в нового Головина у Ильзата есть.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Ахметов Зенит
Сегодня, 17:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.