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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
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20:06
Кажется, гол Заболотного снова признают самым красивым. В популярнейшем паблике о нашем футболе его считают гением (2)
Кажется, гол Заболотного снова признают самым красивым. В популярнейшем паблике о нашем футболе его считают гением (2)
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Кажется, гол Заболотного снова признают самым красивым. В популярнейшем паблике о нашем футболе его считают гением
Из-за шуток популярнейшего паблика, связанного с российским футболом, "Зенит" не сможет второй раз подряд по-честному выбрать лучший гол сезона.
Про паблик ВГИК знают уже, наверное, даже те, кто в совсем глухом танке. Ребята пилят развлекательный контент на тему российского футбола, изобретают собственные мемы и собирают очень неплохую аудиторию. О них знают даже сами футболисты. Например, Владимир Полуяхтов, беседуя с нашим корреспондентом Иваном Долининым, признался, что в курсе насчёт этих шуток. И отреагировал на вопрос смехом.
Один из самых популярных мемов паблика - Зе Болотный. Шутка заключается в том, что нападающего "Зенита" Антона Заболотного почитают на уровне Пеле или Месси.
Фотографируются с Заболотным, хотя он может смело несколько матчей провести на скамейке запасных, чуть ли не меньше чем с самим Артёмом Дзюбой - с недавнего времени космической фигурой нашего футбола.
В качестве примеров - несколько мемов ВГИКа. Чтобы вы наверняка поняли, с чем имеете дело. Вот, например, Роналду косит под гения.
Толпа народу - здесь якобы все только из-за Антона.
Все это стало слишком серьёзно этим летом.
Один из главных спонсоров "Зенита" G-drive вместе с клубом проводил голосование, чтобы выяснить, какой гол прошлого сезона болельщикам понравился больше всего. Среди номинантов был гол в ворота СКА в исполнении Заболотно. Мяч получился будничный и совершенно не важный - на тот момент турнирной мотивации у "Зенита" уже не было, да и вели они по ходу встречи с уверенным преимуществом.
Видео забитого мяча.
Подписчики ВГИКа собрались - и дружно проголосовали за своего героя. Таким образом Зе Болотный взял награду от G-Drive, которой он, прямо говоря, не заслуживал.
Такое понравилось далеко не всем болельщикам.Вот один из самых заплюсованных комментариев на Youtube
Но клуб и спонсор не стали ничего менять, проводить повторные опросы. Они просто вручили приз нападающему.
Да и самому игроку было по кайфу. Это видео он записал во время финала голосования.
А после выложил это.
Теперь тот же самый спонсор проводит точно такое же голосование - болельщикам "Зенита" надо выбрать самый красивый забитый мяч в текущем сезоне. ВГИК бодро отреагировал: опубликовал ссылку с подписью "вы знаете, что делать".
Угадайте, кто лидирует?
Похоже, ни у кого нет шансов опередить великого Зе.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Про паблик ВГИК знают уже, наверное, даже те, кто в совсем глухом танке. Ребята пилят развлекательный контент на тему российского футбола, изобретают собственные мемы и собирают очень неплохую аудиторию. О них знают даже сами футболисты. Например, Владимир Полуяхтов, беседуя с нашим корреспондентом Иваном Долининым, признался, что в курсе насчёт этих шуток. И отреагировал на вопрос смехом.
Один из самых популярных мемов паблика - Зе Болотный. Шутка заключается в том, что нападающего "Зенита" Антона Заболотного почитают на уровне Пеле или Месси.
Фотографируются с Заболотным, хотя он может смело несколько матчей провести на скамейке запасных, чуть ли не меньше чем с самим Артёмом Дзюбой - с недавнего времени космической фигурой нашего футбола.
В качестве примеров - несколько мемов ВГИКа. Чтобы вы наверняка поняли, с чем имеете дело. Вот, например, Роналду косит под гения.
Толпа народу - здесь якобы все только из-за Антона.
Все это стало слишком серьёзно этим летом.
Один из главных спонсоров "Зенита" G-drive вместе с клубом проводил голосование, чтобы выяснить, какой гол прошлого сезона болельщикам понравился больше всего. Среди номинантов был гол в ворота СКА в исполнении Заболотно. Мяч получился будничный и совершенно не важный - на тот момент турнирной мотивации у "Зенита" уже не было, да и вели они по ходу встречи с уверенным преимуществом.
Видео забитого мяча.
Подписчики ВГИКа собрались - и дружно проголосовали за своего героя. Таким образом Зе Болотный взял награду от G-Drive, которой он, прямо говоря, не заслуживал.
Такое понравилось далеко не всем болельщикам.Вот один из самых заплюсованных комментариев на Youtube
Но клуб и спонсор не стали ничего менять, проводить повторные опросы. Они просто вручили приз нападающему.
Лучший бомбардир чемпионата филиалов «Газпром»-Академии вручил Антону Заболотному награду от G-Drive ??— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) August 7, 2018
Подробности: https://t.co/vzWrCvg08v pic.twitter.com/xKHuP8sbcD
Да и самому игроку было по кайфу. Это видео он записал во время финала голосования.
А после выложил это.
Теперь тот же самый спонсор проводит точно такое же голосование - болельщикам "Зенита" надо выбрать самый красивый забитый мяч в текущем сезоне. ВГИК бодро отреагировал: опубликовал ссылку с подписью "вы знаете, что делать".
Угадайте, кто лидирует?
Похоже, ни у кого нет шансов опередить великого Зе.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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