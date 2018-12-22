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Кажется, гол Заболотного снова признают самым красивым. В популярнейшем паблике о нашем футболе его считают гением

Из-за шуток популярнейшего паблика, связанного с российским футболом, "Зенит" не сможет второй раз подряд по-честному выбрать лучший гол сезона.

Про паблик ВГИК знают уже, наверное, даже те, кто в совсем глухом танке. Ребята пилят развлекательный контент на тему российского футбола, изобретают собственные мемы и собирают очень неплохую аудиторию. О них знают даже сами футболисты. Например, Владимир Полуяхтов, беседуя с нашим корреспондентом Иваном Долининым, признался, что в курсе насчёт этих шуток. И отреагировал на вопрос смехом.


Один из самых популярных мемов паблика - Зе Болотный. Шутка заключается в том, что нападающего "Зенита" Антона Заболотного почитают на уровне Пеле или Месси.

Фотографируются с Заболотным, хотя он может смело несколько матчей провести на скамейке запасных, чуть ли не меньше чем с самим Артёмом Дзюбой - с недавнего времени космической фигурой нашего футбола.

В качестве примеров - несколько мемов ВГИКа. Чтобы вы наверняка поняли, с чем имеете дело. Вот, например, Роналду косит под гения.

Кажется, гол Заболотного снова признают самым красивым. В популярнейшем паблике о нашем футболе его считают гением

Толпа народу - здесь якобы все только из-за Антона.




Все это стало слишком серьёзно этим летом.

Один из главных спонсоров "Зенита" G-drive вместе с клубом проводил голосование, чтобы выяснить, какой гол прошлого сезона болельщикам понравился больше всего. Среди номинантов был гол в ворота СКА в исполнении Заболотно. Мяч получился будничный и совершенно не важный - на тот момент турнирной мотивации у "Зенита" уже не было, да и вели они по ходу встречи с уверенным преимуществом.

Видео забитого мяча.

Подписчики ВГИКа собрались - и дружно проголосовали за своего героя. Таким образом Зе Болотный взял награду от G-Drive, которой он, прямо говоря, не заслуживал.

Такое понравилось далеко не всем болельщикам.Вот один из самых заплюсованных комментариев на Youtube

Но клуб и спонсор не стали ничего менять, проводить повторные опросы. Они просто вручили приз нападающему.


Да и самому игроку было по кайфу. Это видео он записал во время финала голосования.



А после выложил это.



Теперь тот же самый спонсор проводит точно такое же голосование - болельщикам "Зенита" надо выбрать самый красивый забитый мяч в текущем сезоне. ВГИК бодро отреагировал: опубликовал ссылку с подписью "вы знаете, что делать".



Угадайте, кто лидирует?



Похоже, ни у кого нет шансов опередить великого Зе.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Зенит Заболотный Дзюба
Сегодня, 20:06
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#2  teacher   (Сегодня, 20:36)
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Так это была поддева!? Слава богу! А то я думал реально в мире что-то не так, раз Антону дали приз за лучший гол.
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#1  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 20:24)
  • +1
  •  (3)

С чувством юмора у нас в стане всё впорядке
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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