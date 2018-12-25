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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Футболист "Авангарда" поедет с "Рубином" на первый сбор
Полузащитник курского "Авангарда" Роман Акбашев отправится с "Рубином" на первый сбор. Казанский клуб будет просматривать 27-летнего футболиста.
Акбашев ранее выступал за такие клубы, как КАМАЗ, кировское "Динамо" и "Волгарь". Transfermarkt оценивает футболиста в 750 тысяч евро.
В текущем сезоне Акбашев провел 25 матчей за "Авангард" и забил 11 голов.
"Рубин" занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 25 очков после 17 туров.
"Спорт-Экспресс"
Акбашев ранее выступал за такие клубы, как КАМАЗ, кировское "Динамо" и "Волгарь". Transfermarkt оценивает футболиста в 750 тысяч евро.
В текущем сезоне Акбашев провел 25 матчей за "Авангард" и забил 11 голов.
"Рубин" занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 25 очков после 17 туров.
"Спорт-Экспресс"
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