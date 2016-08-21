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Легенда "Зенита" и Инстаграма возвращается в "Ростов"? 2 года из жизни Ивана Новосельцева
9 миллионов рублей за игрока сборной России, скамейка «Петровского» вместо победы над «Баварией», стильный Инстаграм, 2 аренды – похоже, легендарного Ивана Новосельцева скоро ждёт третья, с возвращением в команду, где он стал звездой.
9 миллионов… чего???
До того, как закупиться ростовчанами, уже прошедшими Лигу чемпионов, «Зенит» предпринял отчаянную попытку заменить Эзекьеля Гарая Иваном Новосельцевым. Русский центральный защитник – позиция настолько дефицитная, что братьям Березуцким и Игнашевичу пришлось играть за сборную до изнеможения.
Однако «Зениту» не пришлось тратиться на россиянина, который к тому времени начал играть за сборную и был важной частью самой надёжной обороны чемпионата. Сумма трансфера из «Ростова» составила 130 тысяч евро или 9 миллионов рублей. Как заявлял господин Шикунов, Новосельцев пришёл на маленькую зарплату и не захотел убирать из контракта пункт об отступных, прописанный ещё когда Иван был никем.
В общем, в «Ростове» тогда умели вести бизнес. Сейчас «Зениту» нужен левый защитник, а самый перспективный и яркий россиянин этого амплуа, Дмитрий Скопинцев, играет за «Ростов». Увы, Александр Шикунов трудится уже на благо «Крыльев», поэтому с потенциальных покупателей требуют около 5 миллионов евро.
Луческу звал Новосельцева, но не просил его покупать?
Ещё один ракурс истории с бредовым оттенком. Кому верить?
«Меня звал лично Мирча Луческу, и если бы прямого контакта с ним не было, еще не факт, что я перешел бы», – заявил Новосельцев.
«Клуб зачем-то купил Новосельцева, которого я не просил», – рассказал позже румын.
Адаптация в Петербурге далась Ивану тяжело. Нет, постить стильные фоточки из красивейшего города он начал оперативно, а вот с футболом получалось труднее. «К сожалению, всякий раз, когда я готов его выпустить на поле, он травмирован, – сетовал Мирча Луческу. – Его забрали прямо из гостиницы и увезли к доктору. Он должен был играть и с «Анжи», и с «Оренбургом», и сегодня, но так получилось, что ему просто не везет. Первая игра его должна была быть с «Тамбовом», но череда травм и недомоганий продолжается и по сегодняшний день».
Скамейка вместо «Баварии» и «МЮ»
Сразу после перехода в «Зенит» Новосельцев полностью отыграл первый товарищеский матч сборной при Черчесове. Кто бы мог подумать, что те 0:0 станут для Станислава Саламовича началом великого пути, а для Ивана – последним выходом в старте за сборную. В «Зените» выходил на замену, столкнулся с травмами, но год завершил ударно, четырьмя полными матчами.
Однако в 2017 году Иван превратился из футболиста в неиспользованную замену. За целый год человек при двух разных тренерах сыграл лишь в одном матче. Зато каком, 120-минутном против питерского «Динамо» с тремя пропущенными мячами!
Тем временем «Ростов», оказавшийся в тяжёлом положении, обыграл «Баварию», занял не последнее место в лигочемпионской группе с мюнхенцами и «Атлетико», а в Лиге Европы вынес «Спарту» и до последнего штрафного Кристиана Нобоа на «Олд Траффорд» сохранял шансы выбить «Манчестер Юнайтед».
Культ скамейки
Естественно, мимо благодатной темы не могли пройти гении из паблика ВГИК. Они форсили сходство с Конором Макгрегором и сидячий образ жизни Ивана.
Аренды
«Со мной не случится такого, что я выиграю, например, чемпионат России и решу, что мне этого достаточно», – заявлял Иван после перехода в «Зенит». Опасениям действительно не суждено было сбыться, ведь чемпионат России Новосельцев не выиграл. У «Зенита» не складывалось, а далее Новосельцев отправился в команды, шансов на титул не имеющие.
Зимой прошедшего года спасательный круг питерскому узнику бросил тульский «Арсенал». Правда, не тому узнику: за команду Миодрага Божовича заиграл Артём Дзюба, а вот Новосельцев провёл всего 2 матча, в которых «Арсенал» проиграл 1:2 «Динамо» и 0:3 «Краснодару». Конкуренция с Максимом Беляевым и Стофирой Сунзу оказалась для балласта «Зенита» тяжеловатой.
Сергей Семак, увы, тоже не разглядел в Иване того, что когда-то увидел Курбан Бердыев, поэтому, пока из «Анжи» бежали все, кто мог, «русский Макгрегор» отправился в обратном направлении.
И получилось неплохо: спустя 2 года Новосельцев наконец начал играть в футбол, а в бытовом плане просто переехал из Северной столицы в главную, в Махачкале команда не жила. «Анжи» финишировал не последним, а сам Новосельцев забил «Оренбургу». Обидно, что в победном матче с «Зенитом» из-за весенних прецедентов с Шатовым и Дзюбой Иван не сыграл. Ресурсов попытаться сохранить игрока у клуба не нашлось.
Что дальше?
По сообщению Р-Спорт, круг замкнётся: Новосельцев вернётся в любимый «Ростов» на правах аренды. Но зачем?
Тройка Ингасон-Сигурдссон-Вилюш надёжна и сыграна, в запасе есть Хаджикадунич. Либо «Ростов» закладывается на продажу Сверрира, либо собирается вернуть Новосельцева на привычное место на лавке, либо Р-Спорт наврал и «Зениту» только предстоит решить вопрос с трудоустройством рыжебородого хипстера.
Сыграть не в тройке центральных защитников в схеме Карпина Иван вряд ли сможет. В еврокубках «Ростов» не играет, а из кубка вполне может вылететь после одного матча – широкая ротация не требуется. Проблемы с лимитом? В основе всегда русский вратарь, 2 латераля с дублёрами, впереди Ионов или Зуев, в центре полузащиты – Гулиев с Юсуповым. Уже 6 русских позиций, с запасом.
Даже если Гулиев или Скопинцев уйдут, ситуация не катастрофическая, хотя паспорт, конечно, не помешает. Но когда Карпин расставался с Евгением Макеевым, документ не стал аргументом. Если «Ростов» сохранит состав, Новосельцев вполне может сесть как в «Зените».
В чём Новосельцев круче Глушакова, Аршавина и Кержакова?
Несмотря на все игровые трудности, образ жизни Ивана не меняется: Инстаграм не стал обновляться реже, дорогие шмотки на фотках по-прежнему не повторяются, на частоту путешествий за границу курс валют не влияет. Но главное – рядом с Иваном любимая жена Катерина Кейру, которой он сделал предложение в Ростове прямо на поле.
Конечно, жизнь штука переменчивая, но хочется верить, что разводы и делёжка имущества, привычные для звёзд нашего футбола, – не про Катю с Ваней.
Надеюсь также, что Катерине не придёт в голову называть Ростов «колхозом». Хотя Петербург ей явно нравится больше.
После перехода Ивана появилась информация, что его жена станет ведущей «Зенит-ТВ», однако в «Зените» у неё получилось не лучше, чем у мужа. Но главное, что ребята счастливы. Примерно каждая третья публикация в Инстаграме Новосельцева с любимой женой.
А вот фотки Ивана в форме «Зенита» на поле найти гораздо сложнее.
Быть может, в новом году Новосельцев с возвращением в «Ростов» вернётся из Инстаграма в футбол?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
9 миллионов… чего???
До того, как закупиться ростовчанами, уже прошедшими Лигу чемпионов, «Зенит» предпринял отчаянную попытку заменить Эзекьеля Гарая Иваном Новосельцевым. Русский центральный защитник – позиция настолько дефицитная, что братьям Березуцким и Игнашевичу пришлось играть за сборную до изнеможения.
Однако «Зениту» не пришлось тратиться на россиянина, который к тому времени начал играть за сборную и был важной частью самой надёжной обороны чемпионата. Сумма трансфера из «Ростова» составила 130 тысяч евро или 9 миллионов рублей. Как заявлял господин Шикунов, Новосельцев пришёл на маленькую зарплату и не захотел убирать из контракта пункт об отступных, прописанный ещё когда Иван был никем.
В общем, в «Ростове» тогда умели вести бизнес. Сейчас «Зениту» нужен левый защитник, а самый перспективный и яркий россиянин этого амплуа, Дмитрий Скопинцев, играет за «Ростов». Увы, Александр Шикунов трудится уже на благо «Крыльев», поэтому с потенциальных покупателей требуют около 5 миллионов евро.
Луческу звал Новосельцева, но не просил его покупать?
Ещё один ракурс истории с бредовым оттенком. Кому верить?
«Меня звал лично Мирча Луческу, и если бы прямого контакта с ним не было, еще не факт, что я перешел бы», – заявил Новосельцев.
«Клуб зачем-то купил Новосельцева, которого я не просил», – рассказал позже румын.
Адаптация в Петербурге далась Ивану тяжело. Нет, постить стильные фоточки из красивейшего города он начал оперативно, а вот с футболом получалось труднее. «К сожалению, всякий раз, когда я готов его выпустить на поле, он травмирован, – сетовал Мирча Луческу. – Его забрали прямо из гостиницы и увезли к доктору. Он должен был играть и с «Анжи», и с «Оренбургом», и сегодня, но так получилось, что ему просто не везет. Первая игра его должна была быть с «Тамбовом», но череда травм и недомоганий продолжается и по сегодняшний день».
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Вот такой крутой подарок, мне подарила любимая жена @novoseltseva_katerina ?? Историческая тема связанная с крестоносцами, викингами и тд. всегда была интересна. А сейчас особенно когда смотрим сериал #Викинги ??? В общем замечательный подарок, я рад??? Спасибо ?жена??? #ДеньРождения
Скамейка вместо «Баварии» и «МЮ»
Сразу после перехода в «Зенит» Новосельцев полностью отыграл первый товарищеский матч сборной при Черчесове. Кто бы мог подумать, что те 0:0 станут для Станислава Саламовича началом великого пути, а для Ивана – последним выходом в старте за сборную. В «Зените» выходил на замену, столкнулся с травмами, но год завершил ударно, четырьмя полными матчами.
Однако в 2017 году Иван превратился из футболиста в неиспользованную замену. За целый год человек при двух разных тренерах сыграл лишь в одном матче. Зато каком, 120-минутном против питерского «Динамо» с тремя пропущенными мячами!
Тем временем «Ростов», оказавшийся в тяжёлом положении, обыграл «Баварию», занял не последнее место в лигочемпионской группе с мюнхенцами и «Атлетико», а в Лиге Европы вынес «Спарту» и до последнего штрафного Кристиана Нобоа на «Олд Траффорд» сохранял шансы выбить «Манчестер Юнайтед».
Культ скамейки
Естественно, мимо благодатной темы не могли пройти гении из паблика ВГИК. Они форсили сходство с Конором Макгрегором и сидячий образ жизни Ивана.
Аренды
«Со мной не случится такого, что я выиграю, например, чемпионат России и решу, что мне этого достаточно», – заявлял Иван после перехода в «Зенит». Опасениям действительно не суждено было сбыться, ведь чемпионат России Новосельцев не выиграл. У «Зенита» не складывалось, а далее Новосельцев отправился в команды, шансов на титул не имеющие.
Зимой прошедшего года спасательный круг питерскому узнику бросил тульский «Арсенал». Правда, не тому узнику: за команду Миодрага Божовича заиграл Артём Дзюба, а вот Новосельцев провёл всего 2 матча, в которых «Арсенал» проиграл 1:2 «Динамо» и 0:3 «Краснодару». Конкуренция с Максимом Беляевым и Стофирой Сунзу оказалась для балласта «Зенита» тяжеловатой.
Сергей Семак, увы, тоже не разглядел в Иване того, что когда-то увидел Курбан Бердыев, поэтому, пока из «Анжи» бежали все, кто мог, «русский Макгрегор» отправился в обратном направлении.
И получилось неплохо: спустя 2 года Новосельцев наконец начал играть в футбол, а в бытовом плане просто переехал из Северной столицы в главную, в Махачкале команда не жила. «Анжи» финишировал не последним, а сам Новосельцев забил «Оренбургу». Обидно, что в победном матче с «Зенитом» из-за весенних прецедентов с Шатовым и Дзюбой Иван не сыграл. Ресурсов попытаться сохранить игрока у клуба не нашлось.
Что дальше?
По сообщению Р-Спорт, круг замкнётся: Новосельцев вернётся в любимый «Ростов» на правах аренды. Но зачем?
Тройка Ингасон-Сигурдссон-Вилюш надёжна и сыграна, в запасе есть Хаджикадунич. Либо «Ростов» закладывается на продажу Сверрира, либо собирается вернуть Новосельцева на привычное место на лавке, либо Р-Спорт наврал и «Зениту» только предстоит решить вопрос с трудоустройством рыжебородого хипстера.
Сыграть не в тройке центральных защитников в схеме Карпина Иван вряд ли сможет. В еврокубках «Ростов» не играет, а из кубка вполне может вылететь после одного матча – широкая ротация не требуется. Проблемы с лимитом? В основе всегда русский вратарь, 2 латераля с дублёрами, впереди Ионов или Зуев, в центре полузащиты – Гулиев с Юсуповым. Уже 6 русских позиций, с запасом.
Даже если Гулиев или Скопинцев уйдут, ситуация не катастрофическая, хотя паспорт, конечно, не помешает. Но когда Карпин расставался с Евгением Макеевым, документ не стал аргументом. Если «Ростов» сохранит состав, Новосельцев вполне может сесть как в «Зените».
В чём Новосельцев круче Глушакова, Аршавина и Кержакова?
Несмотря на все игровые трудности, образ жизни Ивана не меняется: Инстаграм не стал обновляться реже, дорогие шмотки на фотках по-прежнему не повторяются, на частоту путешествий за границу курс валют не влияет. Но главное – рядом с Иваном любимая жена Катерина Кейру, которой он сделал предложение в Ростове прямо на поле.
Конечно, жизнь штука переменчивая, но хочется верить, что разводы и делёжка имущества, привычные для звёзд нашего футбола, – не про Катю с Ваней.
Надеюсь также, что Катерине не придёт в голову называть Ростов «колхозом». Хотя Петербург ей явно нравится больше.
После перехода Ивана появилась информация, что его жена станет ведущей «Зенит-ТВ», однако в «Зените» у неё получилось не лучше, чем у мужа. Но главное, что ребята счастливы. Примерно каждая третья публикация в Инстаграме Новосельцева с любимой женой.
А вот фотки Ивана в форме «Зенита» на поле найти гораздо сложнее.
Я ж говорю: на самом деле Иван Новосельцев перешел не в Зенит, а Инстаграм. Поэтому и стоил недорого. И вместо тренера у него теперь куафер pic.twitter.com/hDXIRtwXYU— Василий Уткин (@radioutkin) November 7, 2017
После перехода в Инстаграм Иван Новосельцев выступает удачно, постоянно набирает очки. pic.twitter.com/YPfgm7ZT66— Василий Уткин (@radioutkin) November 7, 2017
Быть может, в новом году Новосельцев с возвращением в «Ростов» вернётся из Инстаграма в футбол?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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