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Легенда "Зенита" и Инстаграма возвращается в "Ростов"? 2 года из жизни Ивана Новосельцева

9 миллионов рублей за игрока сборной России, скамейка «Петровского» вместо победы над «Баварией», стильный Инстаграм, 2 аренды – похоже, легендарного Ивана Новосельцева скоро ждёт третья, с возвращением в команду, где он стал звездой.

Легенда "Зенита" и Инстаграма возвращается в "Ростов"? 2 года из жизни Ивана Новосельцева


9 миллионов… чего???

До того, как закупиться ростовчанами, уже прошедшими Лигу чемпионов, «Зенит» предпринял отчаянную попытку заменить Эзекьеля Гарая Иваном Новосельцевым. Русский центральный защитник – позиция настолько дефицитная, что братьям Березуцким и Игнашевичу пришлось играть за сборную до изнеможения.

Однако «Зениту» не пришлось тратиться на россиянина, который к тому времени начал играть за сборную и был важной частью самой надёжной обороны чемпионата. Сумма трансфера из «Ростова» составила 130 тысяч евро или 9 миллионов рублей. Как заявлял господин Шикунов, Новосельцев пришёл на маленькую зарплату и не захотел убирать из контракта пункт об отступных, прописанный ещё когда Иван был никем.

В общем, в «Ростове» тогда умели вести бизнес. Сейчас «Зениту» нужен левый защитник, а самый перспективный и яркий россиянин этого амплуа, Дмитрий Скопинцев, играет за «Ростов». Увы, Александр Шикунов трудится уже на благо «Крыльев», поэтому с потенциальных покупателей требуют около 5 миллионов евро.

Луческу звал Новосельцева, но не просил его покупать?

Ещё один ракурс истории с бредовым оттенком. Кому верить?

«Меня звал лично Мирча Луческу, и если бы прямого контакта с ним не было, еще не факт, что я перешел бы», – заявил Новосельцев.

«Клуб зачем-то купил Новосельцева, которого я не просил», – рассказал позже румын.

Адаптация в Петербурге далась Ивану тяжело. Нет, постить стильные фоточки из красивейшего города он начал оперативно, а вот с футболом получалось труднее. «К сожалению, всякий раз, когда я готов его выпустить на поле, он травмирован, – сетовал Мирча Луческу. – Его забрали прямо из гостиницы и увезли к доктору. Он должен был играть и с «Анжи», и с «Оренбургом», и сегодня, но так получилось, что ему просто не везет. Первая игра его должна была быть с «Тамбовом», но череда травм и недомоганий продолжается и по сегодняшний день».



Скамейка вместо «Баварии» и «МЮ»

Сразу после перехода в «Зенит» Новосельцев полностью отыграл первый товарищеский матч сборной при Черчесове. Кто бы мог подумать, что те 0:0 станут для Станислава Саламовича началом великого пути, а для Ивана – последним выходом в старте за сборную. В «Зените» выходил на замену, столкнулся с травмами, но год завершил ударно, четырьмя полными матчами.

Однако в 2017 году Иван превратился из футболиста в неиспользованную замену. За целый год человек при двух разных тренерах сыграл лишь в одном матче. Зато каком, 120-минутном против питерского «Динамо» с тремя пропущенными мячами!

Тем временем «Ростов», оказавшийся в тяжёлом положении, обыграл «Баварию», занял не последнее место в лигочемпионской группе с мюнхенцами и «Атлетико», а в Лиге Европы вынес «Спарту» и до последнего штрафного Кристиана Нобоа на «Олд Траффорд» сохранял шансы выбить «Манчестер Юнайтед».

Культ скамейки

Естественно, мимо благодатной темы не могли пройти гении из паблика ВГИК. Они форсили сходство с Конором Макгрегором и сидячий образ жизни Ивана.





Аренды

«Со мной не случится такого, что я выиграю, например, чемпионат России и решу, что мне этого достаточно», – заявлял Иван после перехода в «Зенит». Опасениям действительно не суждено было сбыться, ведь чемпионат России Новосельцев не выиграл. У «Зенита» не складывалось, а далее Новосельцев отправился в команды, шансов на титул не имеющие.



Зимой прошедшего года спасательный круг питерскому узнику бросил тульский «Арсенал». Правда, не тому узнику: за команду Миодрага Божовича заиграл Артём Дзюба, а вот Новосельцев провёл всего 2 матча, в которых «Арсенал» проиграл 1:2 «Динамо» и 0:3 «Краснодару». Конкуренция с Максимом Беляевым и Стофирой Сунзу оказалась для балласта «Зенита» тяжеловатой.

Сергей Семак, увы, тоже не разглядел в Иване того, что когда-то увидел Курбан Бердыев, поэтому, пока из «Анжи» бежали все, кто мог, «русский Макгрегор» отправился в обратном направлении.



И получилось неплохо: спустя 2 года Новосельцев наконец начал играть в футбол, а в бытовом плане просто переехал из Северной столицы в главную, в Махачкале команда не жила. «Анжи» финишировал не последним, а сам Новосельцев забил «Оренбургу». Обидно, что в победном матче с «Зенитом» из-за весенних прецедентов с Шатовым и Дзюбой Иван не сыграл. Ресурсов попытаться сохранить игрока у клуба не нашлось.

Что дальше?

По сообщению Р-Спорт, круг замкнётся: Новосельцев вернётся в любимый «Ростов» на правах аренды. Но зачем?

Тройка Ингасон-Сигурдссон-Вилюш надёжна и сыграна, в запасе есть Хаджикадунич. Либо «Ростов» закладывается на продажу Сверрира, либо собирается вернуть Новосельцева на привычное место на лавке, либо Р-Спорт наврал и «Зениту» только предстоит решить вопрос с трудоустройством рыжебородого хипстера.

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Спасибо за #HAIRSTYLE @braidsvolna ???

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Сыграть не в тройке центральных защитников в схеме Карпина Иван вряд ли сможет. В еврокубках «Ростов» не играет, а из кубка вполне может вылететь после одного матча – широкая ротация не требуется. Проблемы с лимитом? В основе всегда русский вратарь, 2 латераля с дублёрами, впереди Ионов или Зуев, в центре полузащиты – Гулиев с Юсуповым. Уже 6 русских позиций, с запасом.

Даже если Гулиев или Скопинцев уйдут, ситуация не катастрофическая, хотя паспорт, конечно, не помешает. Но когда Карпин расставался с Евгением Макеевым, документ не стал аргументом. Если «Ростов» сохранит состав, Новосельцев вполне может сесть как в «Зените».

В чём Новосельцев круче Глушакова, Аршавина и Кержакова?

Несмотря на все игровые трудности, образ жизни Ивана не меняется: Инстаграм не стал обновляться реже, дорогие шмотки на фотках по-прежнему не повторяются, на частоту путешествий за границу курс валют не влияет. Но главное – рядом с Иваном любимая жена Катерина Кейру, которой он сделал предложение в Ростове прямо на поле.



Конечно, жизнь штука переменчивая, но хочется верить, что разводы и делёжка имущества, привычные для звёзд нашего футбола, – не про Катю с Ваней.



Надеюсь также, что Катерине не придёт в голову называть Ростов «колхозом». Хотя Петербург ей явно нравится больше.

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Прогулка по Петергофу?

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После перехода Ивана появилась информация, что его жена станет ведущей «Зенит-ТВ», однако в «Зените» у неё получилось не лучше, чем у мужа. Но главное, что ребята счастливы. Примерно каждая третья публикация в Инстаграме Новосельцева с любимой женой.



А вот фотки Ивана в форме «Зенита» на поле найти гораздо сложнее.





Быть может, в новом году Новосельцев с возвращением в «Ростов» вернётся из Инстаграма в футбол?



Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Зенит Новосельцев Ростов Анжи
Сегодня, 13:37
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#3  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 14:40)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Легенда Зенита Иван Новосельцев???????Он за два года провёл 9!!!! матчей во всех турнирах и уже легенда???Это прикол или где?
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#2  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 14:01)
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а сколько Зенит взял очков благодаря Новосельцеву, когда тот не выходил на поле? Кто-нибудь посчитал? Тоже уметь надо)))


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 13:44)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Терек»
Действительно, легенда. Уверен, каждый болела Зенита поставит его на одну ступень с Аршавиным, выдающийся игрок команды из Петербурга.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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