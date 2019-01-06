"Рубин" начинает сборы без 10 игроков основы. Что происходит?

В Казани серьёзные кадровые проблемы: много травмированных и несколько игроков, которые не согласны на новые финансовые условия контрактов. Рассказываем об очередной неприятной ситуации в самом многострадальном клубе лиги.Уже вчера "Рубин" начал подготовку ко второй части сезона. В Турции, где команда Бердыева проведёт сбор, не оказалось сразу десять игроков основного состава. И всё идёт к тому, что некоторые из них вообще не появятся.Во-первых, травмы. У Игоря Коновалова сломан палец. Присоединится к команде он только после того, как решит свои проблемы со здоровьем. Бухаров и Подберёзкин - из той же серии. Насчёт этих футболистов - по крайней мере, пока - болельщикам "Рубина" переживать смысла нет.Во-вторых, финансовый вопрос. Клуб прямо сейчас ведёт переговоры с Владимиром Гранатом и Фёдором Кудряшовым (официально их нет из-за полученных травм). "Рубин" попытается разгрузить зарплатную ведомость переподписанием контрактов (российские защитники одни из самых высокооплачиваемых в Казани). "Бизнес Online" сообщал, что Гранат уже согласился на понижение в деньгах почти что в три раза. Насчёт Кудряшова пока тишина.За этих игроков Бердыев будет держаться крепко. Они давно и прочно знакомы с тренером, встроены в систему Бердыева и прекрасно её понимают и ко всему прочему - у них есть русский паспорт.Надо понимать, что в случае неудачных переговоров на их место придут молодые футболисты. Молодёжь - это не так страшно. Но только не в том случае, если из них приходится лепить новую линию обороны.С вратарём Сосланом Джанаевым всё куда более категорично. Он отказался от тренировок из-за задержек по зарплате. Клуб, похоже, собирается уступить и отпустить голкипера, поскольку компромисс им найти не удаётся. Здесь можно быть спокойным - в команде останется раскрывшийся Коновалов, так что вряд ли "Рубин" сильно пострадает.И в-третьих, уникальные случаи. Цезарь Навас будет готовиться к сезону отдельно и приедет под конец сборов, потому что он может, а тренерский штаб ему это позволяет. Чико Флорес в дубле в воспитательных целях (там же Акмурзин). Сердар Азмун сейчас находится в расположении сборной Ирана.В основном, молодёжь. Два игрока на просмотре - вратарь Игорь Обухов и полузащитник Роман Акбашев. И девять футболистов из дублирующего состава. Надо понимать, что большинство из них поехали с основой только ради количества и особых надежд на молодые дарования возлагать не стоит.В любом случае - даже если удастся сохранить Кудряшова и Граната, при этом никто другой из команды не уедет - для "Рубина" это очень неприятный момент. Подготовка будет настолько смазанной, что это наверняка скажется в первых весенних турах.Впрочем, Бердыеву не привыкать работать в стесненных условиях. Будет не особо удивительно, если даже из такого материала он сготовит что-нибудь дельное.