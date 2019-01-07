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Ростов-на-Дону Ахмат
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"Крылья Самедов". Зачем самарскому клубу столько балласта "Спартака"?
С приходом Миодрага Божовича «Крылья» декларировали амбициозную задачу за 3 сезона попасть в еврокубки, но избрали для этого странное направление на приобретение близящихся к закату и/или ненужных «Спартаку» игроков. Александра Самедова, в отличие от Джано, заманить, похоже, удалось.
Первый выезд из столицы
Казалось, что после расторжения контракта со «Спартаком» у Самедова 2 варианта – либо «Динамо», либо завершение карьеры. Александр поиграл за все значимые («Торпедо» бОльшую часть его карьеры провело на задворках) московские клубы, кроме ЦСКА, которому он не нужен. В «Локомотиве» его тоже не ждали, из «Спартака» выставили, ничего не сэкономив и выплатив всю зарплату – лишь бы неконфликтного опытного игрока в команде не было.
Оставалось «Динамо», которому Самедов в принципе мог бы пригодиться. По сведениям журналиста Ивана Карпова, бело-голубые действительно были заинтересованы в игроке, но то ли сыграл свою роль вечный конфликт генералов с ВТБ, то ли в клубе решили переключиться на более молодого и креативного Ивелина Попова.
В общем, Александр оказался перед выбором. Либо, согласно заветам организаторов прибыльных лохотронов, также известных как бизнес-тренеров, выйти из зоны комфорта и покинуть Москву. Либо завершить карьеру и закупать на рынке продукты для своего ресторана.
Аргумент за первый вариант, собственно, один – денежный. Ладно бы материализовались появившиеся слухи о Европе – Владимир Габулов вот махнул же на старости лет, попробовал что-то новое, пусть в команде ничего и не получилось. Но всю жизнь не выезжая из Москвы, отправиться в Самару, хоть скандирование местных фанатов и слышится как «Крылья Самедов»? Так неуёмно желание играть в футбол? Да вряд ли, учитывая, что в прошедшем году Александр реализовал всё, о чём мог мечтать – стал чемпионом России с родным клубом и сыграл на успешном домашнем чемпионате мира. Как черпать мотивацию для выполнения тяжёлой работы в борьбе за выживание?
При этом старшему сыну Богдану в этом году исполнится 10, он ходит в школу. Обычно в таких случаях жена с детьми (их у Александра трое) остаётся на месте, а отец семейства уезжает на заработки. Тоже момент неприятный, хотя Сергей Семак вот перевозил и куда более обширную семью с собой в Уфу.
Но жизнь – штука непредсказуемая, а бизнес, да ещё когда ты футболист – тем более. Так что Самедова можно понять: пока здоровье позволяет, зарабатывать надо.
Знакомство с Божовичем
Директор «Крыльев» по развитию Александр Шикунов, рассказывая об успешных переговорах с Самедовым, не просто так отметил роль Миодрага Божовича. Черногорец, как и Самедов, постоянно менял команды и пересекался с Александром аж в трёх. Правый полузащитник был основным игроков и в «Москве», и в «Динамо», и в «Локомотиве». Однозначно Божович после появления варианта пригласить Самедова высказался «за», а может и сам предложил его кандидатуру.
Но Божович должен понимать, что, в отличие от него самого, с возрастом Александр теряет в своих профессиональных качествах. Видимо, он считает, что для «Крыльев» будет достаточно и нынешнего уровня. К Самедову никогда не было претензий по отношению к делу, но тот факт, что в футболе ему больше не к чему стремиться, тоже нельзя недооценивать. Конечно, он не станет прогуливать тренировки, нарушать режим, но без личных целей и огня в глазах на голом мастерстве возрастному футболисту будет трудно помогать команде.
Где место Самедова?
Если мне не изменяет память, Божович с позицией Александра не экспериментировал, используя крайка на правом фланге полузащиты. Это ближе к концу карьеры в «Спартаке» и сборной Самедова стали использовать в центре и латералем.
Свою любимую схему 4-2-3-1 черногорец старается использовать и в Самаре. Первым выбором на позиции правого полузащитника является Канунников – игрок совсем другого функционала и объёма работы. Если сильной стороной Самедова считается подача, то Макс скорее приспособлен к их замыканию. Несмотря на то, что он много пропустил из-за травм (не входит в пятёрку лучших по игровому времени), именно Канунников является лучшим бомбардиром команды с тремя мячами.
Самедов, конечно, не будет перепрыгивать соперников в верховой борьбе, но сможет нагружать Корниленко, Соболева, того же Канунникова подачами. Хотя сделать это будет проблематично: Александр всегда был ограниченным футболистом с одной рабочей ногой, а без былой скорости перекрыть его становится легче. Стандарты же неплохо исполняет и Антон.
Вряд ли видения поля Александра хватит для игры «десяткой» – даже в составе «Крыльев» есть более подходящие на эту роль Антон и Молло (если наконец вылечится и наберёт форму). Справа же после травмы Каннунникова Божович использовал Яковлева, ещё одного более работоспособного и скоростного игрока в сравнении с Самедовым. К примеру, в Екатеринбурге Максим пробежал более 13 километров.
А что другие спартаковцы?
Но Самедов – далеко не единственный футболист «Спартака», которым интересуются «Крылья». Вектор нового руководства во главе с поработавшим в «Спартаке» Александром Шикуновым очевиден. Сам он заявлял об интересе к Джано, Тимофееву и Ломовицкому, то есть более-менее ко всем футболистам, которые уже или пока не нужны «Спартаку».
Конечно, тонкого креативного игрока не хватает почти всем скромным российским командам. «Крылья» – не исключение. Но глядя на список больничных Джано и на его зарплату, решительно непонятно, чем он привлёк такое внимание «Крыльев», игнорирующих того же Ивелина Попова. Наверное, в клубе просто не рассчитывали на согласие болгарина, у которого полно других более привлекательных вариантов, но нарвались на отказ и от Ананидзе.
Глядя на игру Артёма Тимофеева в текущем сезоне, у особо впечатлительных сторонников теории ромашкового заговора могло возникнуть впечатление, что он выходит на поле только для создания фона, на котором не так плохо смотрелся бы Денис Глушаков. Центр полузащиты «Крыльев» нуждается в усилении, но осенний Тимофеев не сможет усилить даже их. Оптимистам может прийти на ум случай с Андре Гомешом, который великолепно проявлял себя в «Валенсии», но совершенно потерялся под давлением общественности, болельщиков и партнёров в «Барселоне». Правда, у Тимофеева, в отличие от португальца, своей «Валенсии» ещё не было. Возможно, ей станут «Крылья», но верится с трудом.
Также самарцы интересовались Ломовицким, о котором с переходом Самедова можно будет забыть, но вариант был тоже странный. Чем-то напоминал аренду Зуева пару лет назад. Правда, он к тому моменту уже проявил себя в основе «Спартака», хоть и играл намного меньше Ломовицкого. Основным достижением Зуева в вылетевшей команде осталось то, что Александр не отказывал в коротких послематчевых интервью нам с коллегой Иваном Долининым. В Ломовицкого, не проявившего себя с такими партнёрами, как Адриано, Зе Луиш, Ханни, верится не больше.
Не молодые и не перспективные
Зато возвращается в «Крылья» Роман Шишкин, которого также можно причислить в пункт о спартаковцах. Полтора года назад игравший опорника в матче Кубка Конфедераций с Португалией оказался не нужен «Краснодару», а самарцев заинтересовал. Шишкин помимо паспорта ценен тем, что может сыграть и справа в защите, и в опорной зоне, а эти позиции довольно проблемны. Хотя было бы не хуже, если бы «Крылья» брали узкоспециализированных, но качественных игроков, которые усилили бы команду, а не доигрывающих паспортистов.
Игроки «Крыльев» Сергей Рыжиков, Сергей Корниленко и Роман Шишкин в декабре получили тренерские лицензии
Количественно команда укрепилась ещё летом, подписав новичков на целый стартовый состав, но реально хорошо проявили себя разве что Самарджич и Антон, с натяжкой Канунников, постоянно получавший повреждения и набиравший форму. КПД очень слабенький, что видно и из турнирной таблицы.
Резонансной получилась история с приглашением 38-летнего Сергея Рыжикова, поскольку ознакомленный с финансовыми аспектами размена Лории на Рыжикова самарский депутат в стиле жёлтой прессы приукрасил финансовые потери от неё и вывалил их в соцсети. Не на руку и игра самого Рыжикова, который вытащил для «Крыльев» последний матч с «Ростовом», но в целом проявил себя посредственно, примерно на уровне попросившегося из команды и дважды возвращавшего её в премьер-лигу Конюхова.
Но руководство самарского клуба, возложившего расставание с Лорией и необходимость поиска нового вратаря на Андрея Тихонова, приобретением Рыжикова довольно и на его примере заявляет о важности лидеров коллектива с богатым послужным списком. Видимо, таковыми должны стать и Самедов с Шишкиным, но вопросы о футбольной составляющей этих переходов могут быть сняты только весной их выступлениями на поле. У Александра подобный опыт есть: придя зимой в «Спартак», он внёс свой весомый вклад в завоевание исторического чемпионата. В «Крылья» приходит уже немного другой Самедов, но и задачи у него теперь не так высоки.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Алексей Иванов / "СЭ", Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images, Александр Фёдоров / "СЭ", Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru, ФК «Крылья Советов»
Первый выезд из столицы
Казалось, что после расторжения контракта со «Спартаком» у Самедова 2 варианта – либо «Динамо», либо завершение карьеры. Александр поиграл за все значимые («Торпедо» бОльшую часть его карьеры провело на задворках) московские клубы, кроме ЦСКА, которому он не нужен. В «Локомотиве» его тоже не ждали, из «Спартака» выставили, ничего не сэкономив и выплатив всю зарплату – лишь бы неконфликтного опытного игрока в команде не было.
Оставалось «Динамо», которому Самедов в принципе мог бы пригодиться. По сведениям журналиста Ивана Карпова, бело-голубые действительно были заинтересованы в игроке, но то ли сыграл свою роль вечный конфликт генералов с ВТБ, то ли в клубе решили переключиться на более молодого и креативного Ивелина Попова.
В общем, Александр оказался перед выбором. Либо, согласно заветам организаторов прибыльных лохотронов, также известных как бизнес-тренеров, выйти из зоны комфорта и покинуть Москву. Либо завершить карьеру и закупать на рынке продукты для своего ресторана.
Аргумент за первый вариант, собственно, один – денежный. Ладно бы материализовались появившиеся слухи о Европе – Владимир Габулов вот махнул же на старости лет, попробовал что-то новое, пусть в команде ничего и не получилось. Но всю жизнь не выезжая из Москвы, отправиться в Самару, хоть скандирование местных фанатов и слышится как «Крылья Самедов»? Так неуёмно желание играть в футбол? Да вряд ли, учитывая, что в прошедшем году Александр реализовал всё, о чём мог мечтать – стал чемпионом России с родным клубом и сыграл на успешном домашнем чемпионате мира. Как черпать мотивацию для выполнения тяжёлой работы в борьбе за выживание?
При этом старшему сыну Богдану в этом году исполнится 10, он ходит в школу. Обычно в таких случаях жена с детьми (их у Александра трое) остаётся на месте, а отец семейства уезжает на заработки. Тоже момент неприятный, хотя Сергей Семак вот перевозил и куда более обширную семью с собой в Уфу.
Но жизнь – штука непредсказуемая, а бизнес, да ещё когда ты футболист – тем более. Так что Самедова можно понять: пока здоровье позволяет, зарабатывать надо.
Знакомство с Божовичем
Директор «Крыльев» по развитию Александр Шикунов, рассказывая об успешных переговорах с Самедовым, не просто так отметил роль Миодрага Божовича. Черногорец, как и Самедов, постоянно менял команды и пересекался с Александром аж в трёх. Правый полузащитник был основным игроков и в «Москве», и в «Динамо», и в «Локомотиве». Однозначно Божович после появления варианта пригласить Самедова высказался «за», а может и сам предложил его кандидатуру.
Но Божович должен понимать, что, в отличие от него самого, с возрастом Александр теряет в своих профессиональных качествах. Видимо, он считает, что для «Крыльев» будет достаточно и нынешнего уровня. К Самедову никогда не было претензий по отношению к делу, но тот факт, что в футболе ему больше не к чему стремиться, тоже нельзя недооценивать. Конечно, он не станет прогуливать тренировки, нарушать режим, но без личных целей и огня в глазах на голом мастерстве возрастному футболисту будет трудно помогать команде.
Где место Самедова?
Если мне не изменяет память, Божович с позицией Александра не экспериментировал, используя крайка на правом фланге полузащиты. Это ближе к концу карьеры в «Спартаке» и сборной Самедова стали использовать в центре и латералем.
Свою любимую схему 4-2-3-1 черногорец старается использовать и в Самаре. Первым выбором на позиции правого полузащитника является Канунников – игрок совсем другого функционала и объёма работы. Если сильной стороной Самедова считается подача, то Макс скорее приспособлен к их замыканию. Несмотря на то, что он много пропустил из-за травм (не входит в пятёрку лучших по игровому времени), именно Канунников является лучшим бомбардиром команды с тремя мячами.
Самедов, конечно, не будет перепрыгивать соперников в верховой борьбе, но сможет нагружать Корниленко, Соболева, того же Канунникова подачами. Хотя сделать это будет проблематично: Александр всегда был ограниченным футболистом с одной рабочей ногой, а без былой скорости перекрыть его становится легче. Стандарты же неплохо исполняет и Антон.
Вряд ли видения поля Александра хватит для игры «десяткой» – даже в составе «Крыльев» есть более подходящие на эту роль Антон и Молло (если наконец вылечится и наберёт форму). Справа же после травмы Каннунникова Божович использовал Яковлева, ещё одного более работоспособного и скоростного игрока в сравнении с Самедовым. К примеру, в Екатеринбурге Максим пробежал более 13 километров.
А что другие спартаковцы?
Но Самедов – далеко не единственный футболист «Спартака», которым интересуются «Крылья». Вектор нового руководства во главе с поработавшим в «Спартаке» Александром Шикуновым очевиден. Сам он заявлял об интересе к Джано, Тимофееву и Ломовицкому, то есть более-менее ко всем футболистам, которые уже или пока не нужны «Спартаку».
Конечно, тонкого креативного игрока не хватает почти всем скромным российским командам. «Крылья» – не исключение. Но глядя на список больничных Джано и на его зарплату, решительно непонятно, чем он привлёк такое внимание «Крыльев», игнорирующих того же Ивелина Попова. Наверное, в клубе просто не рассчитывали на согласие болгарина, у которого полно других более привлекательных вариантов, но нарвались на отказ и от Ананидзе.
Глядя на игру Артёма Тимофеева в текущем сезоне, у особо впечатлительных сторонников теории ромашкового заговора могло возникнуть впечатление, что он выходит на поле только для создания фона, на котором не так плохо смотрелся бы Денис Глушаков. Центр полузащиты «Крыльев» нуждается в усилении, но осенний Тимофеев не сможет усилить даже их. Оптимистам может прийти на ум случай с Андре Гомешом, который великолепно проявлял себя в «Валенсии», но совершенно потерялся под давлением общественности, болельщиков и партнёров в «Барселоне». Правда, у Тимофеева, в отличие от португальца, своей «Валенсии» ещё не было. Возможно, ей станут «Крылья», но верится с трудом.
Также самарцы интересовались Ломовицким, о котором с переходом Самедова можно будет забыть, но вариант был тоже странный. Чем-то напоминал аренду Зуева пару лет назад. Правда, он к тому моменту уже проявил себя в основе «Спартака», хоть и играл намного меньше Ломовицкого. Основным достижением Зуева в вылетевшей команде осталось то, что Александр не отказывал в коротких послематчевых интервью нам с коллегой Иваном Долининым. В Ломовицкого, не проявившего себя с такими партнёрами, как Адриано, Зе Луиш, Ханни, верится не больше.
Не молодые и не перспективные
Зато возвращается в «Крылья» Роман Шишкин, которого также можно причислить в пункт о спартаковцах. Полтора года назад игравший опорника в матче Кубка Конфедераций с Португалией оказался не нужен «Краснодару», а самарцев заинтересовал. Шишкин помимо паспорта ценен тем, что может сыграть и справа в защите, и в опорной зоне, а эти позиции довольно проблемны. Хотя было бы не хуже, если бы «Крылья» брали узкоспециализированных, но качественных игроков, которые усилили бы команду, а не доигрывающих паспортистов.
Игроки «Крыльев» Сергей Рыжиков, Сергей Корниленко и Роман Шишкин в декабре получили тренерские лицензии
Количественно команда укрепилась ещё летом, подписав новичков на целый стартовый состав, но реально хорошо проявили себя разве что Самарджич и Антон, с натяжкой Канунников, постоянно получавший повреждения и набиравший форму. КПД очень слабенький, что видно и из турнирной таблицы.
Резонансной получилась история с приглашением 38-летнего Сергея Рыжикова, поскольку ознакомленный с финансовыми аспектами размена Лории на Рыжикова самарский депутат в стиле жёлтой прессы приукрасил финансовые потери от неё и вывалил их в соцсети. Не на руку и игра самого Рыжикова, который вытащил для «Крыльев» последний матч с «Ростовом», но в целом проявил себя посредственно, примерно на уровне попросившегося из команды и дважды возвращавшего её в премьер-лигу Конюхова.
Но руководство самарского клуба, возложившего расставание с Лорией и необходимость поиска нового вратаря на Андрея Тихонова, приобретением Рыжикова довольно и на его примере заявляет о важности лидеров коллектива с богатым послужным списком. Видимо, таковыми должны стать и Самедов с Шишкиным, но вопросы о футбольной составляющей этих переходов могут быть сняты только весной их выступлениями на поле. У Александра подобный опыт есть: придя зимой в «Спартак», он внёс свой весомый вклад в завоевание исторического чемпионата. В «Крылья» приходит уже немного другой Самедов, но и задачи у него теперь не так высоки.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Алексей Иванов / "СЭ", Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images, Александр Фёдоров / "СЭ", Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru, ФК «Крылья Советов»
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