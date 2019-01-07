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Самедов поможет "Крыльям"?



 

"Крылья Самедов". Зачем самарскому клубу столько балласта "Спартака"?

С приходом Миодрага Божовича «Крылья» декларировали амбициозную задачу за 3 сезона попасть в еврокубки, но избрали для этого странное направление на приобретение близящихся к закату и/или ненужных «Спартаку» игроков. Александра Самедова, в отличие от Джано, заманить, похоже, удалось.



Первый выезд из столицы

Казалось, что после расторжения контракта со «Спартаком» у Самедова 2 варианта – либо «Динамо», либо завершение карьеры. Александр поиграл за все значимые («Торпедо» бОльшую часть его карьеры провело на задворках) московские клубы, кроме ЦСКА, которому он не нужен. В «Локомотиве» его тоже не ждали, из «Спартака» выставили, ничего не сэкономив и выплатив всю зарплату – лишь бы неконфликтного опытного игрока в команде не было.

Оставалось «Динамо», которому Самедов в принципе мог бы пригодиться. По сведениям журналиста Ивана Карпова, бело-голубые действительно были заинтересованы в игроке, но то ли сыграл свою роль вечный конфликт генералов с ВТБ, то ли в клубе решили переключиться на более молодого и креативного Ивелина Попова.

В общем, Александр оказался перед выбором. Либо, согласно заветам организаторов прибыльных лохотронов, также известных как бизнес-тренеров, выйти из зоны комфорта и покинуть Москву. Либо завершить карьеру и закупать на рынке продукты для своего ресторана.

Аргумент за первый вариант, собственно, один – денежный. Ладно бы материализовались появившиеся слухи о Европе – Владимир Габулов вот махнул же на старости лет, попробовал что-то новое, пусть в команде ничего и не получилось. Но всю жизнь не выезжая из Москвы, отправиться в Самару, хоть скандирование местных фанатов и слышится как «Крылья Самедов»? Так неуёмно желание играть в футбол? Да вряд ли, учитывая, что в прошедшем году Александр реализовал всё, о чём мог мечтать – стал чемпионом России с родным клубом и сыграл на успешном домашнем чемпионате мира. Как черпать мотивацию для выполнения тяжёлой работы в борьбе за выживание?



При этом старшему сыну Богдану в этом году исполнится 10, он ходит в школу. Обычно в таких случаях жена с детьми (их у Александра трое) остаётся на месте, а отец семейства уезжает на заработки. Тоже момент неприятный, хотя Сергей Семак вот перевозил и куда более обширную семью с собой в Уфу.

Но жизнь – штука непредсказуемая, а бизнес, да ещё когда ты футболист – тем более. Так что Самедова можно понять: пока здоровье позволяет, зарабатывать надо.

Знакомство с Божовичем

Директор «Крыльев» по развитию Александр Шикунов, рассказывая об успешных переговорах с Самедовым, не просто так отметил роль Миодрага Божовича. Черногорец, как и Самедов, постоянно менял команды и пересекался с Александром аж в трёх. Правый полузащитник был основным игроков и в «Москве», и в «Динамо», и в «Локомотиве». Однозначно Божович после появления варианта пригласить Самедова высказался «за», а может и сам предложил его кандидатуру.

Но Божович должен понимать, что, в отличие от него самого, с возрастом Александр теряет в своих профессиональных качествах. Видимо, он считает, что для «Крыльев» будет достаточно и нынешнего уровня. К Самедову никогда не было претензий по отношению к делу, но тот факт, что в футболе ему больше не к чему стремиться, тоже нельзя недооценивать. Конечно, он не станет прогуливать тренировки, нарушать режим, но без личных целей и огня в глазах на голом мастерстве возрастному футболисту будет трудно помогать команде.



Где место Самедова?

Если мне не изменяет память, Божович с позицией Александра не экспериментировал, используя крайка на правом фланге полузащиты. Это ближе к концу карьеры в «Спартаке» и сборной Самедова стали использовать в центре и латералем.

Свою любимую схему 4-2-3-1 черногорец старается использовать и в Самаре. Первым выбором на позиции правого полузащитника является Канунников – игрок совсем другого функционала и объёма работы. Если сильной стороной Самедова считается подача, то Макс скорее приспособлен к их замыканию. Несмотря на то, что он много пропустил из-за травм (не входит в пятёрку лучших по игровому времени), именно Канунников является лучшим бомбардиром команды с тремя мячами.

Самедов, конечно, не будет перепрыгивать соперников в верховой борьбе, но сможет нагружать Корниленко, Соболева, того же Канунникова подачами. Хотя сделать это будет проблематично: Александр всегда был ограниченным футболистом с одной рабочей ногой, а без былой скорости перекрыть его становится легче. Стандарты же неплохо исполняет и Антон.

Вряд ли видения поля Александра хватит для игры «десяткой» – даже в составе «Крыльев» есть более подходящие на эту роль Антон и Молло (если наконец вылечится и наберёт форму). Справа же после травмы Каннунникова Божович использовал Яковлева, ещё одного более работоспособного и скоростного игрока в сравнении с Самедовым. К примеру, в Екатеринбурге Максим пробежал более 13 километров.

А что другие спартаковцы?

Но Самедов – далеко не единственный футболист «Спартака», которым интересуются «Крылья». Вектор нового руководства во главе с поработавшим в «Спартаке» Александром Шикуновым очевиден. Сам он заявлял об интересе к Джано, Тимофееву и Ломовицкому, то есть более-менее ко всем футболистам, которые уже или пока не нужны «Спартаку».



Конечно, тонкого креативного игрока не хватает почти всем скромным российским командам. «Крылья» – не исключение. Но глядя на список больничных Джано и на его зарплату, решительно непонятно, чем он привлёк такое внимание «Крыльев», игнорирующих того же Ивелина Попова. Наверное, в клубе просто не рассчитывали на согласие болгарина, у которого полно других более привлекательных вариантов, но нарвались на отказ и от Ананидзе.

Глядя на игру Артёма Тимофеева в текущем сезоне, у особо впечатлительных сторонников теории ромашкового заговора могло возникнуть впечатление, что он выходит на поле только для создания фона, на котором не так плохо смотрелся бы Денис Глушаков. Центр полузащиты «Крыльев» нуждается в усилении, но осенний Тимофеев не сможет усилить даже их. Оптимистам может прийти на ум случай с Андре Гомешом, который великолепно проявлял себя в «Валенсии», но совершенно потерялся под давлением общественности, болельщиков и партнёров в «Барселоне». Правда, у Тимофеева, в отличие от португальца, своей «Валенсии» ещё не было. Возможно, ей станут «Крылья», но верится с трудом.

Также самарцы интересовались Ломовицким, о котором с переходом Самедова можно будет забыть, но вариант был тоже странный. Чем-то напоминал аренду Зуева пару лет назад. Правда, он к тому моменту уже проявил себя в основе «Спартака», хоть и играл намного меньше Ломовицкого. Основным достижением Зуева в вылетевшей команде осталось то, что Александр не отказывал в коротких послематчевых интервью нам с коллегой Иваном Долининым. В Ломовицкого, не проявившего себя с такими партнёрами, как Адриано, Зе Луиш, Ханни, верится не больше.

Не молодые и не перспективные

Зато возвращается в «Крылья» Роман Шишкин, которого также можно причислить в пункт о спартаковцах. Полтора года назад игравший опорника в матче Кубка Конфедераций с Португалией оказался не нужен «Краснодару», а самарцев заинтересовал. Шишкин помимо паспорта ценен тем, что может сыграть и справа в защите, и в опорной зоне, а эти позиции довольно проблемны. Хотя было бы не хуже, если бы «Крылья» брали узкоспециализированных, но качественных игроков, которые усилили бы команду, а не доигрывающих паспортистов.


Игроки «Крыльев» Сергей Рыжиков, Сергей Корниленко и Роман Шишкин в декабре получили тренерские лицензии

Количественно команда укрепилась ещё летом, подписав новичков на целый стартовый состав, но реально хорошо проявили себя разве что Самарджич и Антон, с натяжкой Канунников, постоянно получавший повреждения и набиравший форму. КПД очень слабенький, что видно и из турнирной таблицы.

Резонансной получилась история с приглашением 38-летнего Сергея Рыжикова, поскольку ознакомленный с финансовыми аспектами размена Лории на Рыжикова самарский депутат в стиле жёлтой прессы приукрасил финансовые потери от неё и вывалил их в соцсети. Не на руку и игра самого Рыжикова, который вытащил для «Крыльев» последний матч с «Ростовом», но в целом проявил себя посредственно, примерно на уровне попросившегося из команды и дважды возвращавшего её в премьер-лигу Конюхова.

Но руководство самарского клуба, возложившего расставание с Лорией и необходимость поиска нового вратаря на Андрея Тихонова, приобретением Рыжикова довольно и на его примере заявляет о важности лидеров коллектива с богатым послужным списком. Видимо, таковыми должны стать и Самедов с Шишкиным, но вопросы о футбольной составляющей этих переходов могут быть сняты только весной их выступлениями на поле. У Александра подобный опыт есть: придя зимой в «Спартак», он внёс свой весомый вклад в завоевание исторического чемпионата. В «Крылья» приходит уже немного другой Самедов, но и задачи у него теперь не так высоки.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Алексей Иванов / "СЭ", Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images, Александр Фёдоров / "СЭ", Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru, ФК «Крылья Советов»
Теги: Крылья Советов Спартак Самедов Тимофеев
Сегодня, 12:52
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#12  net.81   (Сегодня, 15:00)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: tiki
для КС это усиление однозначно...пару лет ещё поиграет на приличном уровне и свиньям забьёт не раз
ну а чего, Тихонов в Крылья переходил тоже не в 20 лет и стал для них легендой...кто знает...

А ещё Крыльям надо вернуть Игнашевича с Ловчевым. Тоже легенды Крыльев. Да и Владимир Быстров не лишний будет.А то он совсем куда-то пропал. anguished
Такой набор новичков это судорги для того чтобы остаться в ПЛ , да для распила денег. Только очень похоже , что Крылья пробивают себе дорожку в ФНЛ. Ну, дорожка привычная. А самарчанам весной можно в цирк не ходить. Достаточно посмотреть футбол в исполнении Крыльев. Действительно будет цирк ,когда начиная со второго тайма ,игроки Крыльев начнут реально ходить пешком.А куда денешься- возраст.
Одна радость, в июне всё это руководство и всех этих пенсионеров смоет из команды как волной. И начнётся всё по новой,как всегда другая крайность- "делаем ставку на молодых".И пошёл новый поток бабла. Ждёмс.
Регистрация: 23.04.2009 [жалоба]
#11  boralex  саратов (Сегодня, 14:57)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Сане - удачи! Только мотивацию в КС, наверное, сложно найти будет. Хотя пример Тихонова действительно имеет место быть.


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#10  tiki  Москва (Сегодня, 13:49)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: utekay
для КС это усиление однозначно...пару лет ещё поиграет на приличном уровне и свиньям забьёт не раз

ну а чего, Тихонов в Крылья переходил тоже не в 20 лет и стал для них легендой...кто знает...


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#9  nedva  Russia (Сегодня, 13:49)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Предлагаю другой заголовок: "Зачем на РуФу столько журнашлюшек-писак?"
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#8  utekay  Россия (Сегодня, 13:43)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
для КС это усиление однозначно...пару лет ещё поиграет на приличном уровне и свиньям забьёт не раз


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#7  tiki  Москва (Сегодня, 13:43)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
на фотке с лицензиями...сверху по центру наш Гинер что ли? smile


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#6  Quincy   (Сегодня, 13:39)
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Крылья не в той ситуации чтобы упражняться в спорах,кто балласт,а кто нет,главное чтобы данные игроки помогли команде остаться в ПЛ,удачи Крыльям!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#5  Romgus  Самара (Сегодня, 13:23)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: GS
Журналюги стали соревноваться в хамских заголовках. Не Только на РуФу.

а что хамского в заголовке? Самедов не балласт, если его сбросили, даже выплатив всю зарплату до конца контракта, не из соображений экономии. То есть не нужен человек от слова "вообще", как и вечно лечащийся Джано, как и бесполезный Тимофеев. Может, Крыльям они пригодятся, но для Спартака - ненужный балласт
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#4  GS  Москва (Сегодня, 13:10)
  • +1
  •  (7)
online

Журналюги стали соревноваться в хамских заголовках. Не Только на РуФу.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#3  Sammer  DDR (Сегодня, 13:09)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Romgus
ну Самедов, думается, тоже не бесплатно приходит


Не надо утрировать. Я имею ввиду- покупка качественного , и соответственно стоящего игрока. Могут КС себе позволить сейчас купить 2-3 игрока за 4-5 млн. евро? Вряд ли. А ведь это стоимость молодого, перспективного вчерашнего юниора.О зрелых, состоявшихся игроках разговра вообще нет.
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#2  Romgus  Самара (Сегодня, 13:04)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Sammer
- нет денег на качественных игроков

ну Самедов, думается, тоже не бесплатно приходит
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#1  Sammer  DDR (Сегодня, 12:59)
  • -2
  •  (4)

Наверное тут уместен вопрос не "зачем", а "почему".

Потому что

- нет денег на качественных игроков
- клуб на дне, и амбициозный, востребованный игрок туда просто не пойдет
- с другой стороны КС надо хоть как- то усилить хоть что- то.

Поэтому спамовский и другой пенсионный шлак- пожалуй единственный вариант усиления. Больше то они никому не нужны. Ну еще Анжи, но там совсем тугая ситуация по всем направлениям.
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
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