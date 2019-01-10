Кудряшов уезжает из Казани. В "Краснодар" или "Зенит"?

Чемпионат пишет, что Кудряшов перейдёт в Краснодар. По моей инфе, это не так. Федор летом имел предложение из Зенита, но по договоренности доиграл в Рубине до зимы. Игрок уже подал бумагу, что ему полгода не платят зп и собирается сменить команду. Переход в Зенит - дело времени. pic.twitter.com/eGe0sXsGTJ — Ваня Карпов (@OnooQ) January 10, 2019

колхоз

"Рубин", испытывающий финансовые сложности, не смог найти общий язык с российским защитником насчёт новых условий контракта. По слухам, на Кудряшова претендуют "Краснодар" и "Зенит". Попробуем разобраться, куда лучше ехать Фёдору.В Казани никак не могут отойти после расточительной эры Грасии. Тогда в команду везли всех подряд за любые деньги, не задумываясь о рациональности творимого. В результате - исключение из еврокубков и глобальные проблемы с деньгами, из-за которых "Рубину" хоть как-то да пережить этот непростой период.Вратарю Джанаеву надоели задолженности, и он теперь ищет новую команду. С Гранатом удалось подписать контракт - он пошёл на понижение зарплаты в три раза, - но только потому что он хотел работать с Бердыевым.А у его партнера Кудряшова столь сильной мотивации не нашлось: сегодня он расторг контракт с "Рубином". И, судя по информации некоторых журналистов, есть два варианта продолжения карьеры - "Краснодар" и "Зенит".Лучше всего для Кудряшова с точки зрения футбола было бы остаться в Казани. Там Бердыев, там выстроенная система, давно понятная Фёдору. В конце концов, запрет на еврокубки падёт - и тогда Бердыев вполне был способен бы затащить "Рубин" по меньшей мере в Лигу Европы. Времени пройдёт немало, но Фёдор вполне мог дожить до этого как футболист.Но сидеть без денег не устроило Кудряшова. Можно понять. Тем более, бедствовать при наличии русского паспорта - совсем уж преступно.Теперь хорошо было бы узнать, насколько верны слухи насчет двух первых команд нашего чемпионата? С одной стороны, Кудряшов очень неплохой по нашим меркам игрок. С другой, есть масса нюансов.Начнем с "Краснодара". Мусаеву нужен центральный защитник и у него есть проблемы с лимитом.Но в пять защитников (только при такой формации в обычных условиях Кудряшов становится игроком центра) "Краснодар" не играет. Остаётся только фланговая роль. Внезапно оказывается, что слева действует тот самый Рамирес, от которого мы страшно тащились в первом круге.Проблемы "Краснодара" с лимитом нужно решать. Но точно не такими мерами. Куда благоразумнее со стороны "быков" было бы искать русского усиления никак не на левом фланге.Можно переучить Кудряшова. Заставить играть его центрального при четырех в линии. Но это очень не безболезненный вариант.Вариант с "Зенитом" более вероятен. И, надо думать, привлекателен для игрока. Петербург все-таки неКраснодар, да и зарплаты там приятнее. Новосельцев подтвердит.Поскольку Семак на последние матчи осени выпускали три центральных защитника, обсудим оба возможных варианта.Первый - Семак продолжает действовать так же. Кудряшов, наверное, будет полезен, но надо понимать, что у питерцев уже есть и Мевля, и Нету, и Маммана, и Иванович, и даже, простите, Анюков. Либо не надо брать Фёдора, либо отпускать кого-то из этих игроков.Второй - Семак возвращается на предыдущую формацию. С левыми защитниками у "Зенита" есть проблемы. Ни Чернов, ни Набиуллин уровень лидера РПЛ не тянут. В первую очередь - в атаке.Оба игрока не тянут настолько, что Семак на эту позицию ставил даже Роберта Мака (но ставил его только при 3 центральных игроках обороны). Но не потянет и Кудряшов: Фёдор очень ограниченный крайний защитник. Он просто неспособен давать тот объем в атаке, который нужен "Зениту".Так и получается, что Кудряшов вроде как нужен обоим командам, но по факту особо не нужен никому. Да и странное дело с "Рубином" - вполне себе боеспособного игрока Казань бесплатно отдаёт на выданье и даже не пытается отбить денег.Похоже вирус "Спартака", оплачивающего Попову и Самедову по несколько лишних месяцев, заразен.