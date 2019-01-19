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"Беспредел" - Валерий Карпин прокомментировал возможный перенос кубкового матча с "Краснодаром"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выразил свое недовольство по поводу возможного переноса матча 1/4 финала Кубка России между его командой и "Краснодаром".

Напомним, встречу могут перенести с 24 на 27–28 февраля из-за участия "быков" в Лиге Европы.

"На историю с возможным переносом матча отреагировал негативно. Это мягко говоря. Тема имеет свою предысторию. В ноябре тренеров команд собирали в Премьер-лиге — как раз для обсуждения календаря. Я тогда попросил всех о том, чтобы декабрьские и февральские матчи Кубка перенесли на более поздний срок — на март, апрель. Мне отказали, причем в жесткой форме. В декабре нам еще раз подтвердили, что ответный четвертьфинал и первый полуфинал состоятся в феврале, мы под эти даты скорректировали все сборы, тренировочный процесс и спарринги: вышли на неделю раньше из отпуска, последнюю контрольную игру на запланировали на 17 февраля, чтобы был недельный цикл. А теперь кто-то хочет поменять дату.

При этом буквально день назад пришло письмо из РФС с подтверждением даты — 24 февраля. Клуб, насколько знаю, начал продажу билетов, болельщики хотят прийти на стадион в выходной день. Нам постоянно говорят о слабом интересе к Кубку, но из-за таких решений авторитет турнира падает еще ниже. О том, что встречи Кубка запланированы на февраль, было известно давно, в ноябре все еще раз подтвердили. Зачем тема переноса поднимается в тот момент, когда уже сборы спланированы под эту игру, а на нее начали продавать билеты?

Как понимаю, все поменять хочет "Краснодар". Но клуб знал на 99,9 процента, что матч в Лиге Европы будет 21 февраля. Мы запланировали прилет в Ростов на 20 февраля. Если игру переносят, что будем делать? Это чисто футбольные вопросы, профессиональные. А вот главный — интересы болельщика, престиж турнира. Зачем делать такие переносы, когда дата известна? Со спортивной точки зрения это беспредел", — цитирует Карпина "Спорт-экспресс".
Теги: Ростов Краснодар Карпин
Сегодня, 10:46
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10
(4)
#10  arbetr27  Санк-Петербург (Сегодня, 12:44)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Сибирячок,
Убогий, если ты не знаешь, то встречи и остальных трех пар кубка перенесли вообще на март. и НИКТО при этом, из коучей и руководства 6 команд, не ноет и сопли не пускает. Просто Карпин ВСЕГДА свои проблемы, перекладывал на арбитров, РФС и РПЛ, которые, по его мнению, мешали ему завоевывать трофеи со "Спартаком", а потом и вместо него, утопили в канализацию Армавир, а в Испании и Мальорку, дотянувшись туда своими щупальцами адм. ресурса. Достали уже ростовские нытики - вот собралась компания неудачников и сбитых летчиков.
Регистрация: 12.01.2019 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 12:11)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
А ничего что Краснодар страну представляет?Да поменяли,но Ростов не играет по два матча в неделю ,так что какие проблемы вообще?Уверен если бы Валера был на их месте то не высказывался бы.Ничего страшного.Собственно говоря когда Валера Спартак тренировал и играл весной то был за постоянные переносы и ныл если их отклоняли.Какая разница когда играть на убитом поле с команды которая и играть в футбол нормальный не умеет,а только в автобус?Бояться что поле лучше станет и шансы быков возрастут?Можно подумать в Ростове постоянно аншлаги)Удачи быкам,отцепить автобус от кубка.

Тебе карпин русским по белому объяснил, что Краснодар знал о своих матчах давным давно и РФС тоже. А подтверждение , что матч будет 24-го пришло недавно и лишь потом опять поменяли дату. Хули тут непонятного? В чём Карпин не прав?

Цитата: нетрал
да валера мнение эстонского тренера пошло науй!

Ты там так плотно застрял, что больше нет места никому, кроме Блессинги и еплана Кутарбы. Знаменитая троица, ёрзающая там вечно.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  vvSpartak   (Сегодня, 11:46)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
да валера мнение эстонского тренера пошло науй!

Мнение твоё, чухонца туда же


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
#7  нетрал   (Сегодня, 11:41)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
да валера мнение эстонского тренера пошло науй!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#6  arbetr27  Санк-Петербург (Сегодня, 11:23)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Poshehonec,
Карпуха уже ВСЕХ достал своим нытьем... ВСЕ вокруг него виноваты в том, что он такой безлаберный и не приспособленный к реалиям жизни в России. Бердыев вообще начал сборы раньше всех,изначально планируя их окончание, с учетом Кубковой встречи 24-го февраля... и уже в Турции узнает, после недели сборов, что матч перенесли на 6 марта, но спокойно перекроил сроки сборов, без нытья и истерик. А вечно ноющий "супер-тренер", плачет, что ему срывают подготовку, втягивая в эту грязь болельщиков и прикрываясь их интересами. Всегда РФС и РПЛ шли навстречу интересам клубов, играющих в ЕК и подобные сопли Валеры уже ВСЕХ утомили... Но все кричат, что "Ростов" уже в "топ-клуб" превратился и решалы футбольные обязательно должны прислушиваться в могильщику Мальорки и Армавира.
Регистрация: 12.01.2019 [жалоба]
#5  truten74   (Сегодня, 11:19)
  • 0
  •  (4)

В России всё через жопу делают,даже казнили на кол.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#4  Городовой  Россия (Сегодня, 11:17)
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
А ничего что Краснодар страну представляет?Да поменяли,но Ростов не играет по два матча в неделю ,так что какие проблемы вообще?Уверен если бы Валера был на их месте то не высказывался бы.Ничего страшного.Собственно говоря когда Валера Спартак тренировал и играл весной то был за постоянные переносы и ныл если их отклоняли.Какая разница когда играть на убитом поле с команды которая и играть в футбол нормальный не умеет,а только в автобус?Бояться что поле лучше станет и шансы быков возрастут?Можно подумать в Ростове постоянно аншлаги)Удачи быкам,отцепить автобус от кубка.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#3  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 11:13)
  • +5
  •  (9)

Все верно сказал ,это беспредел. И чево вдруг сейчас решили сделать перенос? Раньше об этом не знали,что будут играть!? Бред какой то !
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#2  Poshehonec  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:10)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Всё по делу... Крутят календарем, как хотят.
Регистрация: 5.10.2018 [жалоба]
#1  Александр Ковалёв   (Сегодня, 11:05)
  • +1
  •  (5)
online

Георгич, это Россия.
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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