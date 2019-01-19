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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Беспредел" - Валерий Карпин прокомментировал возможный перенос кубкового матча с "Краснодаром"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выразил свое недовольство по поводу возможного переноса матча 1/4 финала Кубка России между его командой и "Краснодаром".
Напомним, встречу могут перенести с 24 на 27–28 февраля из-за участия "быков" в Лиге Европы.
"На историю с возможным переносом матча отреагировал негативно. Это мягко говоря. Тема имеет свою предысторию. В ноябре тренеров команд собирали в Премьер-лиге — как раз для обсуждения календаря. Я тогда попросил всех о том, чтобы декабрьские и февральские матчи Кубка перенесли на более поздний срок — на март, апрель. Мне отказали, причем в жесткой форме. В декабре нам еще раз подтвердили, что ответный четвертьфинал и первый полуфинал состоятся в феврале, мы под эти даты скорректировали все сборы, тренировочный процесс и спарринги: вышли на неделю раньше из отпуска, последнюю контрольную игру на запланировали на 17 февраля, чтобы был недельный цикл. А теперь кто-то хочет поменять дату.
При этом буквально день назад пришло письмо из РФС с подтверждением даты — 24 февраля. Клуб, насколько знаю, начал продажу билетов, болельщики хотят прийти на стадион в выходной день. Нам постоянно говорят о слабом интересе к Кубку, но из-за таких решений авторитет турнира падает еще ниже. О том, что встречи Кубка запланированы на февраль, было известно давно, в ноябре все еще раз подтвердили. Зачем тема переноса поднимается в тот момент, когда уже сборы спланированы под эту игру, а на нее начали продавать билеты?
Как понимаю, все поменять хочет "Краснодар". Но клуб знал на 99,9 процента, что матч в Лиге Европы будет 21 февраля. Мы запланировали прилет в Ростов на 20 февраля. Если игру переносят, что будем делать? Это чисто футбольные вопросы, профессиональные. А вот главный — интересы болельщика, престиж турнира. Зачем делать такие переносы, когда дата известна? Со спортивной точки зрения это беспредел", — цитирует Карпина "Спорт-экспресс".
Напомним, встречу могут перенести с 24 на 27–28 февраля из-за участия "быков" в Лиге Европы.
"На историю с возможным переносом матча отреагировал негативно. Это мягко говоря. Тема имеет свою предысторию. В ноябре тренеров команд собирали в Премьер-лиге — как раз для обсуждения календаря. Я тогда попросил всех о том, чтобы декабрьские и февральские матчи Кубка перенесли на более поздний срок — на март, апрель. Мне отказали, причем в жесткой форме. В декабре нам еще раз подтвердили, что ответный четвертьфинал и первый полуфинал состоятся в феврале, мы под эти даты скорректировали все сборы, тренировочный процесс и спарринги: вышли на неделю раньше из отпуска, последнюю контрольную игру на запланировали на 17 февраля, чтобы был недельный цикл. А теперь кто-то хочет поменять дату.
При этом буквально день назад пришло письмо из РФС с подтверждением даты — 24 февраля. Клуб, насколько знаю, начал продажу билетов, болельщики хотят прийти на стадион в выходной день. Нам постоянно говорят о слабом интересе к Кубку, но из-за таких решений авторитет турнира падает еще ниже. О том, что встречи Кубка запланированы на февраль, было известно давно, в ноябре все еще раз подтвердили. Зачем тема переноса поднимается в тот момент, когда уже сборы спланированы под эту игру, а на нее начали продавать билеты?
Как понимаю, все поменять хочет "Краснодар". Но клуб знал на 99,9 процента, что матч в Лиге Европы будет 21 февраля. Мы запланировали прилет в Ростов на 20 февраля. Если игру переносят, что будем делать? Это чисто футбольные вопросы, профессиональные. А вот главный — интересы болельщика, престиж турнира. Зачем делать такие переносы, когда дата известна? Со спортивной точки зрения это беспредел", — цитирует Карпина "Спорт-экспресс".
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