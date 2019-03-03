«Зенит» страдает без Паредеса, «Спартак» впечатляет резервом

Глушаков отправил "Зенит" в нокаут

В Катаре в рамках предсезонного турнира состоялась традиционная битва двух столиц. «Спартак» и «Зенит» активно просматривали резервистов, дав сыграть фактически всем. Зрители увидели обилие голов, только вот мячи в этот вечер влетали исключительно в ворота «Зенита». Лидер чемпионата России совсем не впечатлил, сыграв крайне невнятно даже на фоне довольно разобранного «Спартака.Как бы ни старались сотрудники «Матч ТВ» придать официальность новому турниру, а не получается. Перед началом игры «Спартак» - «Зенит» комментаторы то и дело спрашивали тренеров про значимость игры. Все попытки услышать заветный комментарий про особенный матч с дополнительной мотивацией так и не увенчались успехом. Наставник «Зенита» Сергей Семак перед игрой прямо обозначил, что для него сейчас важнее подготовка команды, а не результат.В общем-то, составы, выбранные на матч, тоже ясно указывали на это. А во время перерыва тренеры обеих команд и вовсе полностью поменяли составы, наглядно продемонстрировав, что результат в этот вечер не стоял во главе угла.Главной предматчевой темой стал возможный переход Леандро Паредеса из «Зенита» в ПСЖ. Аргентинец так и не принял участие в матче со «Спартаком», а Семак сообщил, что клуб сделает объявление после того, как полузащитник «решит свои вопросы». Если слухи подтвердятся, то «Зенит» выручит внушительную сумму. Судя по всему, парижане заплатят за Леандро около 47 миллионов евро. Но теперь становится крайне любопытно, как потратят эти деньги питерцы. Матч со «Спартаком» в очередной раз доказал, что «Зенит» с Паредесом и без представляет собой два разных клуба.Если в начале матча питерцы ещё более-менее успешно выходили из обороны в атаку, то стоило только «Спартаку» включить скорости и прессинг, как «Зенит» «поплыл». Питерцы отчаянно искали человека, который сможет разгонять атаки команды. Но Маркизио, которого Сергей Семак вполне ожидаемо двинул на позицию глубокопосаженного плеймейкера, со своей задачей не справился. Маркизио явно не хватало пространства, «спартаковцы» регулярно накрывали соперника на его половине поля, уничтожая наступление ещё в зародыше.Вышедший на поле во втором тайме Маттиас Краневиттер ситуацию не улучшил. Более того, именно аргентинец стал виновником третьего гола соперника. Мучения Маркизио и Краневиттера ещё раз убедили в том, что пока в «Зените» полноценной замены Паредесу нет. Возможно, отчасти решить проблему сможет Кристиан Нобоа, но в этот день он выступал в роли приглашённого гостя в оборудованной студии «Матч ТВ».Конечно, пока ещё рано делать выводы о том, как меняется «Спартак» при Олеге Кононове. Тем более не стоит делать выводы по товарищеским матчам. Но некоторые преображения уже заметны. «Спартак» стал стремиться к более комбинационной игре. Понятно, что ещё получается далеко не всё, но некоторые поводы для оптимизма уже есть.Важно и то, что «спартаковцы» гораздо лучше настроились на эту игру. Если футболисты «Зенита» отнеслись к матчу, как к очередной тренировке, то «Спартак» был явно заряжен на борьбу. Второй забитый гол стал следствием именно нацеленности москвичей, которая привела к отбору мяча и мощному выстрелу Глушакова.Пока что едва ли не главными действующими лицами в «Спартаке» являются Мелкадзе и Умяров. Видно, что оба очень хотят понравиться новому главному тренеру и хватаются за свой шанс, чтобы остаться в главной команде. За такой настрой стоит сказать спасибо Кононову, который нашёл игроков с запредельной мотивацией.Вообще, Мелкадзе в Катаре выглядит пока просто здорово. Понятно, что полноценно заменить Луиса Адриано или Зе Луиша ему вряд ли удастся, но, учитывая травматичность обоих, Мелкадзе могут предоставить шанс. По Умярову пока сделать выводы чуть сложнее, но для этого будут ещё матчи.В целом, турнир получается довольно интересным в плане антуража и вывесок. Но, наверное, сами тренеры не слишком хотят раскрывать все карты. Вот и получается довольно сумбурная игра с невнятными действиями в обороне и обилием кадровых опытов. Если посмотреть исключительно на антураж, то всё действительно неплохо. Конечно, не хватает заполненных трибун, зато довольны футболисты, немногочисленные фанаты и журналисты, которых в середине зимы отправили на один из лучших курортов мира.Идея «Матч ТВ» полностью понятна, но для чего всё это командам-участницам? И будет очень интересно посмотреть на результаты «Ростова», «Спартака», «Локомотива» и «Зенита» во второй части сезона. Не аукнется ли им эта поездка в Катар?