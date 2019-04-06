Россия РПЛ 2018/19
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«Спартак» не был плох, всё решили эпизоды. ЦСКА выиграл дерби с помощью везения
ЦСКА одержал победу в дерби и приблизился к «Зениту» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» упустил возможность укрепить позиции в Топ-3, потерпев поражение от одного из самых принципиальных соперников. Конечно, результат превыше всего, но, пожалуй, винить хозяев и лично Олега Кононова было бы после такого матча неправильно. Rusfootball.info – о центральном матче тура.
«Спартак» после возобновления чемпионата в Премьер-Лиге не проигрывал. Да, подопечным Кононова в игре зачастую не хватало блеска, многие победы были совсем невразумительными (вспомним хотя бы вояж в Грозный), но главное, что был результат. Тем удивительнее, что стоило только «Спартаку» сыграть в тот футбол, который изначально обещал Кононов, как последовало поражение.
Кононов выбрал предельно атакующий вариант, который в исполнении хозяев иногда превращался в формацию с четырьмя нападающими. Ханни, Луис Адриано, Зе Луиш и Мельгарехо нагнетали впереди, а ещё к ним периодически присоединялся Айртон Лукас. Правда, на этот раз Айртон был не так активен впереди, как обычно. Более того, Рассказов на своём фланге действовал даже более смело, чем партнёр по команде, что подтверждает тепловая карта.
«Спартак» действовал первым номером. Хозяева преимущественно использовали короткие передачи (87%), ЦСКА тоже пытался комбинировать, не сбиваясь на лонгболлы, но, всё же, они в структуре пасов гостей играли более значимую роль (короткие передачи – 80%).
Первый тайм, безусловно, остался за «Спартаком». Подопечные Кононова были обязаны забивать, великолепный шанс Зе Луиса, когда он не попал по мячу с метра, наверняка, будут вспоминать ещё долго. Да и Мельгарехо упустил великолепную возможность вывести хозяев вперёд. В целом, было заметно, что ЦСКА не без труда отбивался от атак хозяев, но нужно отдать должное и «армейцам»: они избежали грубых ошибок и потерь перед своей штрафной. В первом тайме ЦСКА под прессингом соперника допустил 17 потерь, но ни одной из них не было перед штрафной армейцев.
После перерыва ЦСКА заиграл намного интенсивнее и агрессивнее. Гончаренко потребовал более активных подключений Щенникова, «напихав» крайнему защитнику на бровке. Нельзя сказать, что ЦСКА перевернул игру, но, конечно, в действиях гостей появилось больше мысли и нацеленности на ворота.
Результат предопределили эпизоды. Конечно, «Спартак» подвела грубейшая ошибка Селихова, ставшая причиной первого гола. Повезло ЦСКА и в эпизоде со вторым мячом, когда Сигурдссону помог рикошет. Не задень он ногу соперника, Селихов бы спокойно забрал мяч.
Но главное, что ЦСКА свои редкие шансы использовал, а «Спартак» — нет. Разочаровало в игре хозяев и то, что они не смогли перестроиться и навязать контригру после пропущенных мячей. Оказавшись в роли догоняющих, «красно-белые» в оставшиеся 35 минут игры нанесли лишь пять ударов по воротам соперника и только два из них были из пределов штрафной.
При этом перспективные подходы к чужой штрафной у «Спартака» были. Подопечные Кононова 10 раз получали мяч в чужой штрафной, но сказался полный кризис идей. С такой игрой шансов отыграться у «Спартака» не было. Сыграла свою роль и психология: после двух довольно глупых мячей в свои ворота футболисты «Спартака» так и не сумели вернуться в игру. Конечно, собраться после результативной ошибки голкипера и гола, ставшего следствием рикошета, непросто.
Селихов - главный антигерой матча вместе с Жиго
Тем не менее, подобное поражение больно ударит по Кононову. Нынешний наставник «Спартака» итак не вызывает симпатии у многих фанатов москвичей, а теперь после поражения от принципиального соперника негатив по отношению лишь будет нарастать. Если раньше «Спартак» давал результат при невзрачной игре, то теперь уже нет и результата. И главное, что «красно-белые» заметно осложнили выполнение задачи на остаток сезона. Теперь от топ-3 и потенциальной путёвки в Лигу чемпионов они отстают уже на 4 или даже 5 (если «Локомотив» завтра обыграет «Зенит») очков.
22 тур
"Спартак" – ЦСКА 0:2
Гол: Сигурдссон, 47, 57
"Спартак": Селихов (Максименко, 66), Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Глушаков (Гулиев, 64), Зобнин, Мельгарехо (Мелкадзе, 64), Ханни, Зе Луиш, Адриану
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Сигурдссон, Ахметов (Бистрович, 80), Обляков, Влашич, Чалов.
Предупреждения: Бекао, 49, Ахметов, 53, Гулиев, 66, Джикия, 74
Фото - Sportbox.ru, WhoScored
Антон Мозговой, Rusfootball.info
«Спартак» после возобновления чемпионата в Премьер-Лиге не проигрывал. Да, подопечным Кононова в игре зачастую не хватало блеска, многие победы были совсем невразумительными (вспомним хотя бы вояж в Грозный), но главное, что был результат. Тем удивительнее, что стоило только «Спартаку» сыграть в тот футбол, который изначально обещал Кононов, как последовало поражение.
Кононов выбрал предельно атакующий вариант, который в исполнении хозяев иногда превращался в формацию с четырьмя нападающими. Ханни, Луис Адриано, Зе Луиш и Мельгарехо нагнетали впереди, а ещё к ним периодически присоединялся Айртон Лукас. Правда, на этот раз Айртон был не так активен впереди, как обычно. Более того, Рассказов на своём фланге действовал даже более смело, чем партнёр по команде, что подтверждает тепловая карта.
Сверху - тепловая карта Айртона, снизу - Рассказова
«Спартак» действовал первым номером. Хозяева преимущественно использовали короткие передачи (87%), ЦСКА тоже пытался комбинировать, не сбиваясь на лонгболлы, но, всё же, они в структуре пасов гостей играли более значимую роль (короткие передачи – 80%).
Первый тайм, безусловно, остался за «Спартаком». Подопечные Кононова были обязаны забивать, великолепный шанс Зе Луиса, когда он не попал по мячу с метра, наверняка, будут вспоминать ещё долго. Да и Мельгарехо упустил великолепную возможность вывести хозяев вперёд. В целом, было заметно, что ЦСКА не без труда отбивался от атак хозяев, но нужно отдать должное и «армейцам»: они избежали грубых ошибок и потерь перед своей штрафной. В первом тайме ЦСКА под прессингом соперника допустил 17 потерь, но ни одной из них не было перед штрафной армейцев.
На матче «Спартак» – ЦСКА присутствовало 44 486 зрителей.— Открытие Арена (@otkritiearena) April 6, 2019
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Спасибо за поддержку, красно-белые! ???
?#СпартакЦСКА – 0:2 #Спартак #Spartak #ОткрытиеАрена pic.twitter.com/FHyI4MnFO1
После перерыва ЦСКА заиграл намного интенсивнее и агрессивнее. Гончаренко потребовал более активных подключений Щенникова, «напихав» крайнему защитнику на бровке. Нельзя сказать, что ЦСКА перевернул игру, но, конечно, в действиях гостей появилось больше мысли и нацеленности на ворота.
Результат предопределили эпизоды. Конечно, «Спартак» подвела грубейшая ошибка Селихова, ставшая причиной первого гола. Повезло ЦСКА и в эпизоде со вторым мячом, когда Сигурдссону помог рикошет. Не задень он ногу соперника, Селихов бы спокойно забрал мяч.
Но главное, что ЦСКА свои редкие шансы использовал, а «Спартак» — нет. Разочаровало в игре хозяев и то, что они не смогли перестроиться и навязать контригру после пропущенных мячей. Оказавшись в роли догоняющих, «красно-белые» в оставшиеся 35 минут игры нанесли лишь пять ударов по воротам соперника и только два из них были из пределов штрафной.
Оранжевым - удары "Спартака" с 55 по 90 минуты
При этом перспективные подходы к чужой штрафной у «Спартака» были. Подопечные Кононова 10 раз получали мяч в чужой штрафной, но сказался полный кризис идей. С такой игрой шансов отыграться у «Спартака» не было. Сыграла свою роль и психология: после двух довольно глупых мячей в свои ворота футболисты «Спартака» так и не сумели вернуться в игру. Конечно, собраться после результативной ошибки голкипера и гола, ставшего следствием рикошета, непросто.
Селихов - главный антигерой матча вместе с Жиго
Тем не менее, подобное поражение больно ударит по Кононову. Нынешний наставник «Спартака» итак не вызывает симпатии у многих фанатов москвичей, а теперь после поражения от принципиального соперника негатив по отношению лишь будет нарастать. Если раньше «Спартак» давал результат при невзрачной игре, то теперь уже нет и результата. И главное, что «красно-белые» заметно осложнили выполнение задачи на остаток сезона. Теперь от топ-3 и потенциальной путёвки в Лигу чемпионов они отстают уже на 4 или даже 5 (если «Локомотив» завтра обыграет «Зенит») очков.
22 тур
"Спартак" – ЦСКА 0:2
Гол: Сигурдссон, 47, 57
"Спартак": Селихов (Максименко, 66), Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Глушаков (Гулиев, 64), Зобнин, Мельгарехо (Мелкадзе, 64), Ханни, Зе Луиш, Адриану
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Сигурдссон, Ахметов (Бистрович, 80), Обляков, Влашич, Чалов.
Предупреждения: Бекао, 49, Ахметов, 53, Гулиев, 66, Джикия, 74
Фото - Sportbox.ru, WhoScored
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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