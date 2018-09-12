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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
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Инстаграм Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро за сезон

Итальянский хавбек переезжал в Россию звездой, но пока что на футбольном поле Клаудио сияет мало. О том, чем занимается футболист, получающий почти столько же, сколько Дзюба и Луис Адриано.

После минувшего тура, в котором лидер чемпионата «Зенит» сыграл вничью с одним из преследователей «Локомотивом» (1:1), на подводящую итоги выходных телепрограмму «8-16» пришёл наставник питерского клуба Сергей Семак.

Тренер отвечал на вопросы, объяснял за футбол и за игру его команды. Пошутил и на тему пребывания в команде Клаудио Маркизио:

- Пока Маркизио прославляет Петербург за счет инстаграма, - начал было комментатор Генич.

- Это тоже нужно, - сказал Семак.

Это был беспроигрышный вариант. Потому что с хорошим настроением говорить о приглашении Маркизио в Петербург вряд ли бы не получилось.

Руководство должно радовать лишь одно: достался им полузащитник бесплатно. Иначе всё это вышло ещё более крутой историей, чем та, со «Спартаком» и Педро Рошей. Насчёт зарплаты сообщают разные данные. «Чемпионат» и Sport24 писали, что итальянец получает 3.5 миллионов евро в сезон (седьмой показатель в лиге), а Eurosport.it выдало нереальные 6.5 миллионов.

С начала сезона Маркизио 9 раз выходил на поле (в среднем на 47 минут) и отметился двумя голами (один с пенальти). Сейчас Клаудио восстанавливается от травмы. Над этим тоже шутят


Чем же занимался Маркизио эти полгода, если он так мало играл? Мы вам покажем.


«Первая неделя в Санкт-Петербурге,» - пишет Клаудио. Итальянец начал с главного – ресторанов.


Стильные фотосессии и позерские фразы: «Я никогда не боялся ни испытаний, ни холода»


Иногда Маркизио появлялся на поле. И проигрывал, например «Динамо»


Прогулки по Петербургу – отдельный разговор


Томный Маркизио в рекламе парфюма


Героем фильма Балабанова Клаудио бы точно не стал


Естественно, Эрмитаж


Зимой в России так себе. Можно смотаться на Мальдивы


Клаудио восхищается болельщиками


Рекламирует кофе


Впечатляет костюмами


Болеет за партнёров, восстанавливаясь от повреждения


И наслаждается весной

Как же ей не наслаждаться с такой личкой?

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Маркизио Зенит Семак
Сегодня, 15:20
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13
(5)
#13  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:07)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Тень отца
Но и то у вас не получилось без судей

ну поной еще..это так типично для тебя

Цитата: Тень отца
а это только один пример судейства, где вас вытащили

какой пример? твои влажные фантазии, балабол? Червя почитай, вот там примеры, по поводу того кто, кого и как тащит laughing

Цитата: Тень отца
Это ты про себя?

ты реально дебил? мы чемпионы? laughing


--------------------
Как из таких дураков, как мы, получается такой великий народ, как наш? (с)
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#12  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 16:57)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Akcent812
чемпионом вас сделал низкий уровень чемпа и проблемы у конкурентов

Это ты про себя? Но и то у вас не получилось без судей - за 5 сломаных игроков Спартака в одном матче вас вообще по уму надо было с турнира снять - за умышленное нанесение травм. Или как минимум вы заканчивали игру вдевятером, все на краточках, просрали бы нам и следующую - из-за перебора карточек, и сидели сморно сейчас на 4ом месте, а это только один пример судейства, где вас вытащили


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#11  Шмайхель   (Сегодня, 16:54)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бомжи - вечные лохи.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#10  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 16:54)
  • +1
  •  (3)
online

Без лоха и жизнь плоха, а болотные рождены сразу накуканеными joy Антинародный глуп ЗеГнид, вся задача которого закючается в переправлении денег государства за бугор чемоданами, в сопровождении разных мутных макаронин, типа Штаакетти и Муркизио


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#9  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:41)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Фернандо нас чемпионом сделал.
Дурачок невский

чемпионом вас сделал низкий уровень чемпа и проблемы у конкурентов, в европах вам показали ваш истинный уровень.... лорд подзаборный



Цитата: AlexDelPiero
Ну ты сравнил, Олег!

я лички сравнил.. у кб на полсотни больше)


--------------------
Как из таких дураков, как мы, получается такой великий народ, как наш? (с)
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#8  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 16:27)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Клизма, знай своё место.

Он уже вышел из коровьего зада. Это же илюха лепёшкин!

Цитата: Lord_Vik
Фернандо нас чемпионом сделал.

Ты путаешь с вашим любимчиком краснощеким большеротом из дрезины))
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#7  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 16:23)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Akcent812,
Фернандо нас чемпионом сделал.
Дурачок невский
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#6  Усы Дзюбы   (Сегодня, 16:19)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Клизма, знай своё место. angry

ты видимо называешь так то что тебе регулярно входит в з.а.д.
да поперечно задовый???
Регистрация: 10.04.2019 [жалоба]
#5  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 16:17)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Akcent812
А по Фернандо таким же вопросом не задавался, Григорий?

Ну ты сравнил, Олег! Звезду Маркизио и какого-то ноунейма. Конечно итальянец с именем и ожидания от него подобающие, пока правда не оправдывает...
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 16:04)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Усы Дзюбы
Брутальность бывшего топ вратаря Зенита понизили до уровня плинтуса

Клизма, знай своё место. angry


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  критик справедливый   (Сегодня, 16:01)
  • -1
  •  (7)

За что , Зенит платит Дзюбе-не понятно !!! А то , что Маркизио не раскрылся -это ТАКАЯ тактика Семака и его убогий футбол !
Регистрация: 5.02.2019 [жалоба]
#2  Усы Дзюбы   (Сегодня, 15:59)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Брутальность бывшего топ вратаря Зенита понизили до уровня плинтуса
Регистрация: 10.04.2019 [жалоба]
#1  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:50)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
А по Фернандо таким же вопросом не задавался, Григорий?


--------------------
Как из таких дураков, как мы, получается такой великий народ, как наш? (с)
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
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