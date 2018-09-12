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Инстаграм Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро за сезон
После минувшего тура, в котором лидер чемпионата «Зенит» сыграл вничью с одним из преследователей «Локомотивом» (1:1), на подводящую итоги выходных телепрограмму «8-16» пришёл наставник питерского клуба Сергей Семак.
Тренер отвечал на вопросы, объяснял за футбол и за игру его команды. Пошутил и на тему пребывания в команде Клаудио Маркизио:
- Пока Маркизио прославляет Петербург за счет инстаграма, - начал было комментатор Генич.
- Это тоже нужно, - сказал Семак.
Это был беспроигрышный вариант. Потому что с хорошим настроением говорить о приглашении Маркизио в Петербург вряд ли бы не получилось.
Руководство должно радовать лишь одно: достался им полузащитник бесплатно. Иначе всё это вышло ещё более крутой историей, чем та, со «Спартаком» и Педро Рошей. Насчёт зарплаты сообщают разные данные. «Чемпионат» и Sport24 писали, что итальянец получает 3.5 миллионов евро в сезон (седьмой показатель в лиге), а Eurosport.it выдало нереальные 6.5 миллионов.
С начала сезона Маркизио 9 раз выходил на поле (в среднем на 47 минут) и отметился двумя голами (один с пенальти). Сейчас Клаудио восстанавливается от травмы. Над этим тоже шутят
Самый дорогой фитнес-инструктор в истории.) Легенда! https://t.co/sNXUUrrIM7— Artur Karatai (@Durton23) April 10, 2019
Чем же занимался Маркизио эти полгода, если он так мало играл? Мы вам покажем.
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? passata quasi la prima settimana da quando siamo qui a San Pietroburgo. Ci stiamo ancora organizzando (casa, scuola etc..), per? abbiamo sicuramente qualcuno che ci coccola in questi primi giorni. Grazie @fsstpetersburg ? #luxuryhotel #dinner #restaurant #percorso #saintpetersburg
«Первая неделя в Санкт-Петербурге,» - пишет Клаудио. Итальянец начал с главного – ресторанов.
Стильные фотосессии и позерские фразы: «Я никогда не боялся ни испытаний, ни холода»
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Siamo ovviamente delusi dal risultato di oggi. Ci sono momenti in cui serve solo guardarsi negli occhi e dimostrare di essere i pi? forti ? Deeply disappointed about the result, but despite the loss, this team had grit. никогда не сдавайся! #DynamoZenit #TheWaveIsComing ? #MC10
Иногда Маркизио появлялся на поле. И проигрывал, например «Динамо»
Прогулки по Петербургу – отдельный разговор
Томный Маркизио в рекламе парфюма
Героем фильма Балабанова Клаудио бы точно не стал
Естественно, Эрмитаж
Зимой в России так себе. Можно смотаться на Мальдивы
Клаудио восхищается болельщиками
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Ci sono gesti e sapori che ti riportano a casa ovunque ti trovi ?? Orgoglioso di essere brand ambassador di Lavazza in Russia per il 2019 . Есть жесты и ароматы, которые напоминают тебе о доме, где бы ты ни был: я горжусь тем, что стал бренд-амбассадором Lavazza в России в этом году ?? #Lavazza #adv
Рекламирует кофе
Впечатляет костюмами
Болеет за партнёров, восстанавливаясь от повреждения
И наслаждается весной
Как же ей не наслаждаться с такой личкой?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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