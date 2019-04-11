"Матч ТВ" не в состоянии покупать права на европейские лиги. Они упустили АПЛ

Единственный спортивный телеканал больше не сможет показывать матчи английского чемпионата – это право у АПЛ выкупила Rambler Group, а до этого "Матч" упустил эксклюзивные права на Италию и Испанию. О том, как это случилось и что ждёт любителей британского футбола в нашей стране.Слухи о том, что АПЛ на следующий год телеканалу «Матч» не достанется, появились ещё несколько месяцев назад. Но тогда не было вообще никакой конкретики – только разговоры, будто англичане просят слишком много и такую цену наш спортивный телеканал платить не готов. Сегодня «Коммерсант» сообщил, что всё решилось окончательно - Rambler Group купила эксклюзивные права на показ в России Английской премьер-лиги.Транслировать игры компания собралась по подписке на видеосервисе Okko. Ранее там можно было смотреть только кино или сериалы, но компания решила создать и спортивную редакцию.Генеральный директор Okko Иван Городецкий информацию подтвердил и рассказал, что контракт заключен на три года и действовать он начнёт с лета 2019, то есть со следующего сезона. Договорённость подразумевает возможность сублицензирования (обладатель эксклюзивных прав имеет право делегировать их другой стороне), но Городецкий сказал, что «прямых трансляций игр за пределами Okko не планируется».Как сообщается, матчи на сервисе будут идти не только в прямом эфире, но и какое-то время храниться в записи. Также планируется создание сопутствующего контента (всякого рода передачи; главное, чтоб не как с питерским Z+). Смотреть футбол на Okko можно будет только по подписке. Стоимость её пока что не называется.А теперь – к главным вопросамВопрос стоимости. Помните, мы начинали с того, что ещё несколько месяцев назад сообщалось, что «Матч ТВ» не готово платить бешеные деньги АПЛ? Руководство канала собиралось добиться снижения стоимости прав: если раньше они платили 6.5 миллионов евро, то теперь собирались купить права на миллион дешевле, поскольку конкурентов у них не было. Но в дело неожиданно вступила та самая Rambler Group – и предложила АПЛ 7 миллионов евро.Таким образом «Матч» проиграл в борьбе за самую популярную лигу из зарубежных. Средняя аудитория одного матча чемпионата Англии на телеканале «Матч ТВ», по данным Mediascope, составляла 175,7 тыс. С Испанией выходило 165, а с Италии — 162. Разница не катастрофическая, но это серьёзный кусок рынка.Надо понимать, что даже один чемпионат Англии это серьёзная нагрузка. За сезон там проведут 380 игр, а иногда – такие дни в АПЛ бывают – одновременно играют сразу пять матчей. Начнём с очевидного – для этого дела нужны комментаторы.Уже известно, что одним из руководителей Rambler Group станет Владимир Стогниенко, на данный момент занятый на телеканале «Россия». Но откуда взять штат на столь ограниченном рынке? «Матч» наверняка упрётся и не позволит своим подрабатывать на сервисе, который увёл у них АПЛ.Из популярных фамилий сразу всплывают Уткин и Андронов. Елагин всё-таки иногда работает на «Матч ТВ», а Дементьев занят на Первом канале. Возможно, с их начальством удастся договориться, но это всё равно маловато.В отличие от беспомощных телеканалов (как было с НТВ-«Плюс», так продолжилось и на «Матче»), сервисы в интернете борются с пиратством гораздо успешнее. Попробуйте найти новую серию «Игры престолов», которые раньше в момент появлялись в бесплатных онлайн-кинотеатрах. Теперь – только торренты, только хардкор.Поэтому данная новость – очень печальная для любителей халявы и дармовых трансляций через сторонние программы. Работники интернет-сервисов ориентируются в сети гораздо лучше, чем сотрудники телевидения.Но окупиться Okko будет всё равно очень тяжело. АПЛ стоит очень дорого, а платёжеспособной аудитории в России как не было, так и нет. Владельцы платформы надеются, что вместе с футболом подписчики начнут интересоваться и другим контентом сервиса (кино, сериалы), но выглядит это самонадеянно.Всё-таки футбольной публике лучше бы стоило предлагать футбол. В этом плане Okko выглядит жалко – у них в распоряжении будет лишь одна лига. Гораздо больше шансов на успех было, если бы им удалось заполучить права сразу на несколько чемпионатов (как сделала "Сила ТВ", у которой в распоряжении чемпионаты Испании и Италии).Впрочем, желание сервиса прощупать область понятно. Если дело выгорит, Okko будет смысл подтягивать и другие лиги.В чём главный минус и плюс для обычных пользователей? Очевидный плюс заключается в том, что мы получаем ещё одного участника рынка. «Матч ТВ» и Okko будут бороться за зрителя, придумывать что-нибудь новое, чтобы выглядеть привлекательнее даже несмотря на то, что они предлагают разные лиги. Борьба в экономике всегда идёт на пользу потребителюА минус заключается в том, что теперь не получится смотреть всё в одном месте. Придётся, допустим, платить и «Матч ТВ», и Okko одновременно. Не говоря уже о том, что просто неудобно жить на два сервиса.