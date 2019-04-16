Эммануэль Фримпонг - о России: реальность сильно разошлась с ожиданиями

Экс-полузащитник "Уфы" и тульского "Арсенала" Эммануэль Фримпонг вспомнил о периоде своей карьеры в России."В России было невероятно. Ожидание очень сильно отличалось от реальности. Я мог делать то, что хочу, и никто не считал это нелепостью. В Англии же все невероятно серьезные, даже в послематчевых интервью: они ну очень скучные!Игроки не говорят о своих настоящих чувствах, потому что они думают, что их осудят. Это одна из неправильных вещей в футболе. В игре нужно выражать свои эмоции и говорить правду", – сказал Фримпонг.