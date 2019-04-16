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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Эммануэль Фримпонг - о России: реальность сильно разошлась с ожиданиями

Экс-полузащитник "Уфы" и тульского "Арсенала" Эммануэль Фримпонг вспомнил о периоде своей карьеры в России.

"В России было невероятно. Ожидание очень сильно отличалось от реальности. Я мог делать то, что хочу, и никто не считал это нелепостью. В Англии же все невероятно серьезные, даже в послематчевых интервью: они ну очень скучные!

Игроки не говорят о своих настоящих чувствах, потому что они думают, что их осудят. Это одна из неправильных вещей в футболе. В игре нужно выражать свои эмоции и говорить правду", – сказал Фримпонг.

Guardian
Теги: УФА Арсенал Тула Фримпонг
Сегодня, 13:43
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