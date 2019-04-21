Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов

Заключительный матч 24-го тура Премьер-Лиги прошел без сенсаций. Команда Кононова достаточно уверенно переиграла главного аутсайдера чемпионата и сократила отставание от второго места до четырех очков. Rusfootball.info - об изменениях в составе и в игре "Спартака", об остающихся проблемах и о том, какие решения Аленичева помогли победить хозяевам.

Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"