Россия РПЛ 2018/19
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Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов
Заключительный матч 24-го тура Премьер-Лиги прошел без сенсаций. Команда Кононова достаточно уверенно переиграла главного аутсайдера чемпионата и сократила отставание от второго места до четырех очков. Rusfootball.info - об изменениях в составе и в игре "Спартака", об остающихся проблемах и о том, какие решения Аленичева помогли победить хозяевам.
Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"
Вынужденное изменение схемы и отсутствие Глушакова
Баннер болельщиков "Спартака" гласил - перемен требуют наши сердца. Конечно, посыл был больше глобальный, но наверняка часть поклонников "красно-белых" была рада уже тем изменениям, которые состоялись сегодня и имели отношение к стартовому составу. Ведь в нем не оказалось Глушакова, ненависть к которому пока еще далеко не у всех сменилась на новую любовь. Впрочем, надо понимать, что Денис испытывал небольшие проблемы со здоровьем, и, возможно, именно это стало главной причиной его отсутствия в старте.
Еще одно изменение коснулось расстановки. В трех предыдущих матчах Кононов использовал схему с двумя нападающими, но сегодня из-за травмы Зе Луиша Олег Георгиевич вернулся к 4-2-3-1. Любопытно, что треугольник в центре поля оказался развернутым вверх, и ближе всех к чужим воротам был расположен Фернандо. Фактически в большинстве случаев бразилец играл непосредственно под Луисом Адриано. Как показала игра, подобное решение было верным и помогло победить.
Фактор Фернандо
Сразу хочется оговориться, что у "Спартака" сегодня были проблемы с атакующими действиями, но об этом мы поговорим чуть ниже. Пока что давайте сконцентрируемся на положительных моментах. Практически в каждом из них в центре внимания так или иначе оказывался Фернандо. Возвращение этого полузащитника заметно усилило игру "красно-белых". Фернандо делал хорошие обостряющие передачи, отличался интересными задумками и неплохо разгонял атаки. Именно его старания (на пару с Луисом Адриано) привели к тому, что Рассказов забил важнейший гол в добавленное к первому тайму время.
Бразильцы разыграли классную комбинацию в центре поля, которая стала хоть и единственным, но очень ярким пятном в картине первой половины встречи. Были и другие моменты с участием Фернандо, которые при определенном стечении обстоятельств могли бы привести к забитым голам. Бразильца можно поругать за то, что стандартные положения в его исполнении сегодня были, мягко говоря, неудачными. Но все-таки его полноценное возвращение было хорошим и помогло "Спартаку". Посмотрим, будет ли Фернандо также полезен в играх с более сильными соперниками.
Проблемы с комбинационной игрой у "Спартака" сохраняются
И вместе с этим понаблюдаем, будут ли изменения у команды Кононова в плане построения своих атак. Несмотря на положительный результат в матче с "Енисеем" мы вынуждены констатировать, что с комбинационной игрой у "Спартака" все еще есть проблемы. "Красно-белые" сегодня много владели мячом, но редко придумывали что-то особенное. По большому счету, до забитого Рассказовым гола было только одна стоящая комбинация - с участием все того же Рассказова, Зобнина и наносившего завершающий удар Луиса Адриано. Было много брака, мало креатива и мало опасных моментов.
Достаточно слабую игру провели крайние атакующие полузащитники. Мельгарехо и Мелкадзе были не особо активны и не создали своими действиями преимущества на флангах. Чуть лучше ситуация стала после того, как "Енисей" остался в меньшинстве из-за травмы Саркисова, и после выхода вместо Мелкадзе Ташаева. Да, по факту "Спартак" одержал уверенную победу и без яркой комбинационной игры, и без быстрых и реактивных флангов. Но опять-таки в матче против более крепкого соперника этого могло бы не хватить ровно так же, как не хватило в Ростове-на-Дону или во встрече с ЦСКА.
Решения Аленичева помогли. Но не "Енисею", а "Спартаку"
Невероятно, конечно, но факт - тренерские задумки Дмитрия Анатольевича в итоге сыграли на руку не его нынешней команде, а его бывшей команде. Главный тренер "Енисея" еще в перерыве решился на двойную замену. Зотов и Торбинский были брошены в бой вместо не особо впечатлявших Сарра и Семакина. И здесь вроде никакой драмы нет. Зотов даже вполне мог вернуть "красноярцев" в игру, если бы взял чуть ниже и попал не в перекладину, а точно в дальнюю "девятку".
Но далее последовало еще одно решение Аленичева, которое уже оказалось роковым. На 59-й минуте наставник "Енисея" сделал третью замену. На поле появился Саркисов, но практически сразу же ему пришлось отправиться обратно. Артур получил травму бедра и не смог продолжить игру. Сложно сказать, виной тому плохая разминка или все дело в несчастном случае. Но факт в том, что у Аленичева не осталось замен, и его команде пришлось доиграть матч в меньшинстве. С этого времени, пожалуй, окончательно стало ясно, что у гостей нет шансов отыграться.
Гулиев вернулся и отметился забитым голом. Хорошая реакция после неприятного эпизода с американцем
Как мы говорили в самом начале, Глушаков сегодня оказался на скамейке запасных. Вакантное место занял вернувший в состав после недельного отсутствия Гулиев. Думаю, не надо напоминать причины, по которым Аяз был отстранен от команды на некоторое время. Будем верить, футболист "Спартака" больше не будет совершать плохие поступки. И основанием для подобных надежд будем считать сегодняшнюю встречу.
Гулиев был очень старательным, практически в каждом эпизоде отрабатывал на совесть и своими действиями показывал, что он готов исправляться за совершенные дела на футбольном поле. Он располагался в опорной зоне вместе с Зобниным, но отличался не только своевременными отборами. Неоднократно он участвовал в атаках и пытался нанести точный удар. Одна из таких попыток завершилась забитым голом. Судя по всему, после сегодняшней игры вопросов к футболисту у болельщиков "Спартака" стало значительно меньше.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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