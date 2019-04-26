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«Крылья» снова вылетят?



 

Похоже, «Крылья» не спасутся от «стыков». Схемы Шикунова в Самаре пока не работают

Прошлым летом руководство Самарской области доверило клуб команде Александра Шикунова в надежде на планомерный выход в еврокубки, но после 5 поражений в 6 последних (несложных в плане соперников) матчах приходится всерьёз думать о сохранении места в Премьер-лиге.

Добро пожаловать в Самару!


В регионах судьба футбольных клубов плюс-минус полностью зависит от руководства области или республики. Например, в Перми команду никто спасать не стал – и она просто растворилась. «Анжи» весь сезон угрожают такие же последствия.

Самара – совсем другое дело. Наличие современного огромного стадиона обязывает либо иметь хорошую команду премьер-лиги, либо за ненадобностью забросить «Самара Арену», которая будет съедать на своё содержание полмиллиарда рублей ежегодно.

Но и без того с губернатором «Крыльям» повезло: Дмитрий Азаров любит спорт и регулярно ходит на матчи. Во время чемпионата мира, например, он посещал не только самарские игры, но в Москве побывал на матче Россия-Испания, где серьёзные люди порекомендовали ему команду эффективного менеджера Александра Шикунова, который сможет за несколько лет сделать из претендента на вылет еврокубковый клуб, повторив свой ростовский трюк.

Таким образом, подобно славянам с приглашением Рюрика, самарцы позвали руководить человека со стороны, придумали для Шикунова должность директора по развитию (все подписи по-прежнему ставит гендиректор Виталий Шашков, за Шикуновым на фото), назначили главой селекционной службы Геннадия Голубина.

Нетёплый приём


За годы борьбы за выживание, угроз банкротства, долговых тяжб, скандалов в Самаре у «Крыльев» сформировалась очень плохая репутация. Не интересующиеся футболом люди ненавидят «кривоногих нахлебников» и требуют отдать бюджетные деньги детям, пенсионерам и кому угодно, только не футболистам.

Болельщики же устали от неэффективного руководства: с 2005 года команда, за исключением одного сезона, судорожно боролась только за выживание, пока наконец не вылетела и не стала «лифтом». Как и большинство российских бюджетных клубов, «Крылья» воспринимались как источник чьего-то обогащения, репутация бренда упала ниже плинтуса.

С одной стороны, приход Шикунова дал надежду, что «Крылья» наконец перестанут перемещаться между лигами и думать о выживании. С другой, репутация Александра Юрьевича известна всем, кто следит за российским футболом, и не является непостижимой тайной для умеющих пользоваться гуглом и читающих «Новую Газету».

Потому многие болельщики самарцев, не слушая обещаний еврокубков через 3 года, пытались достучаться до губернатора и заставить задуматься о том, кому он доверяет «Крылья», которые наверняка превратились бы в агентский клуб. Но процесс уже был запущен, команда Шикунова зашла в клуб и взялась за дело – связанные с влиятельным агентом Павлом Андреевым футболисты хлынули в Самару аки иностранные болельщики во время чемпионата мира.

В телеэфире сам Шикунов рассказал о давней дружбе с агентом Агустина Рохеля: молодого уругвайского защитника стали называть новым Годином, но в реальности он постоянно теряет позицию и проигрывает борьбу, если она происходит не по правилам UFC. Но это не мешает ему получать хорошую прессу: даже комментаторы отмечают перехваты и отборы лично Рохеля, а вот его ошибки именуют промахами самарских защитников. Однако Геннадий Голубин ещё зимой отмечал, что именно Рохель больше всех прибавил в цене: возможно, скоро друг Александра Шикунова будет готовить своего клиента к новой сделке.



Операция «Божович»


В принципе, в самом размене Тихонова на Божовича ничего плохого нет. Особо ярые болельщики в сообществах сейчас бомбят сообщениями с требованиями вернуть Тихонова, но Андрей Валерьевич – отнюдь не Каррера. Из ФНЛ он команду вывел, но абсолютно без игры и со скрипом. Сезон тоже начал так себе, будущая отставка напрашивалась. Просто произведена она была не очень красиво.

Шикунов, конечно, был бы рад назначению на пост тренера приятеля Божовича, поэтому с Тихоновым не церемонились. Основная часть летних новичков пришла уже под занавес трансферного окна, в конце августа. Никто из них не прошёл сборы с командой, кто-то вообще сидел без команды и занимался не пойми чем, прибыв в небоеспособном состоянии. Тем не менее, Тихонову как бы предоставили усиление и получили возможность спрашивать. Спросили уже 1 октября.

Ну а Миодраг уже готов был принять команду. Хороших результатов сходу он не добился, но малейших проблесков в игре на фоне унылости Тихонова и парочки побед уже было достаточно, чтобы спокойно уйти на зимний перерыв и ждать нового усиления.



Жаркая зима


В новостных лентах зимой «Крылья» доминировали. Команда Шикунова традиционно активно вела себя на рынке, но оптимизм болельщикам стоило сдержать. Если абстрагироваться от имён, из 7 подписаний однозначно логичным и перспективным смотрелся только трансфер Антона Зиньковского. Хотя Шишкин, Джано и, конечно же, Самедов, звучали мощно.

Артём Тимофеев такого ажиотажа не привлекал, но вопросы тоже вызвал. Зачем самарцам понадобилось менять хоть и критикуемого Башкирова с небольшой зарплатой и громадным объемом работы на аренду игрока без ярко выраженных сильных качеств и перспектив роста, по игре пока непонятно. Рабиу, два года вообще не игравший в футбол, пришёл в клуб после полугода в «Анжи» без предсезонки вместо травмировавшегося Мияйловича и только сейчас набрал нормальную форму.

Совет директоров клуба возглавил новый человек: опытный самарский чиновник Александр Фетисов, на которого тоже возлагались надежды. Руководители клуба давно говорят о том, что отчитываются за каждую копейку. Но в том и дело, что жёсткий контроль в клубе сейчас устанавливается, условно, за чартерами (копейками), а не за спортивным блоком (рублями, сотнями и тысячами).

Меж тем, на сборах чётко вырисовывались контуры будущего основного состава, однако его результаты и игра не отличались в выгодную сторону: те же Яковлев и Ткачук сделали немало голов, но давать им шансов в официальных играх никто не планировал.

Что творится сейчас?


Что-то похожее на безнадёгу. После бодрого начала весны (хотя там повезло с соперниками, «Енисеем» и «Анжи») «Крылья» проиграли 5 из 6 матчей (в четырёх не забили). Причём из оппонентов только «Краснодар» нельзя было назвать прямым конкурентом самарцев. Теперь же конкурент остался один – «Динамо», остальные убежали вперёд. Божович объясняет поражения большим количеством травм. Граф действительно вынужден постоянно ротировать состав, но это повод спрашивать со своего же штаба и уровня проведённой подготовки.

Божовичу приходится латать дыры, но то, как он сделал это в матче с «Уралом», удивило. В старте впервые появился серб Ваня Вучичевич – одно из самых странных приобретений команды Шикунова. 21-летний «столб» летом зачем-то приобретался под молодёжный состав, а теперь внезапно дорос до основы. При том, что наш парень Егор Голенков на 2 года младше, более разносторонен, забивает больше, но не включается даже в запас.



В перерыве Божович всё-таки поменял Вучичевича на Корниленко, Шейдаев же остался на правом фланге. Заменил тренер и загубившего множество атак Джано: после яркого матча с «Локомотивом» грузин снова вспомнил про травмы и сыграл на хорошем уровне только один матч. Вместо него появился Самедов, тоже сбавивший после удачного периода, в двух матчах не позволивший команде зацепиться за результат ужасными промахами и только восстановившийся от травмы.

После матча Божович сетовал не только на повреждения, досталось и судьям. Клубы Александра Шикунова обычно, мягко говоря, не страдают от судейских решений, но «Урал» должен был остаться в меньшинстве после фола на Рабиу. От новичков нет должной отдачи, тренерский штаб работает ниже своих возможностей, даже судьи свистят не туда – пока схемы Шикунова в Самаре не работают.

Что дальше?


Видимо, «стыки». В 5 последних турах «Крылья» сыграют с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА, а также «Ахматом» на выезде. Единственный реальный шанс на победу – домашняя игра с «Уфой», но «Динамо» вряд ли будет стоять на месте и ждать, пока самарцы поднимутся выше. В «стыках», как мы видим по прошлым сезонам, может произойти что угодно, тем более если «Крыльям» попадётся не «Томь», а «Нижний Новгород». При текущем положении дел 14-е место «Уфы» выглядит выгоднее.

О вылете самарским болельщикам думать пока не хочется, но перед матчем с «Тереком» в 2017-м они тоже просчитывали расклады, при которых команда заняла бы 12-е место. В итоге всё закончилось шокирующим вылетом. В нынешних «Крыльях», такое впечатление, дело идёт к апатии: Божович срывается на судей и президента «Урала», игроки травмируются и не могут ничего создать. Комментаторов, заикающихся о красивой комбинационной игре, которую ставит Божович, в наказание нужно сажать за просмотр игр с «Рубином» и «Динамо», чтобы подобного искажения действительности они впредь не допускали.

Вылет с полностью обновившимся составом и хорошим бюджетом, разумеется, будет провалом для «Крыльев», после которого видеть Шикунова у руля какого-то другого клуба РПЛ будет совсем странно. Да и 13-е место с сохранением прописки при озвученной на этой неделе губернатором задаче попасть в топ-10 успехом не назовёшь.



В этой связи интересно, что будет происходить летом. Понесёт ли команда Шикунова какую-то ответственность за такой результат, усилится ли контроль за её действиями, будут ли урезаны полномочия, или выживание в любом случае будет считаться нормальным полётом, поводом увеличить бюджет для новых трансферов (пойдёт уже третий десяток) для движения к озвученной Шикуновым цели «еврокубки за 3 года»?

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: официальный сайт ФК "Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Шикунов Божович
Сегодня, 13:13
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2
(1)
#2  diego milito 22   (Сегодня, 13:55)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
С таким составом и так безобразно играть. Скорее всего, приглашение Божовича была ошибкой. Тихонов тренировал не хуже.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  анд  самара (Сегодня, 13:45)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
По моему единственный человек в крыльях, кто по настоящему болел за команду,был Развеев.А все эти пришли бабла срубили, слов нет одни ..............
Регистрация: 11.04.2012 [жалоба]
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