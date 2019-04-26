Похоже, «Крылья» не спасутся от «стыков». Схемы Шикунова в Самаре пока не работают

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:47
Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления (8)
Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления (8)
12:15
Игорь Шалимов: все мои команды играли в тот футбол, который хотят видеть болельщики "Спартака" (19)
Игорь Шалимов: все мои команды играли в тот футбол, который хотят видеть болельщики "Спартака" (19)
11:15
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Арсенала" (11)
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Арсенала" (11)
10:28
Марко Трабукки: Каррера отработает до конца сезона бесплатно, если его позовут в "Спартак" (13)
Марко Трабукки: Каррера отработает до конца сезона бесплатно, если его позовут в "Спартак" (13)
09:40
Евгений Ловчев: конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Но я верю в Кононова! (14)
Евгений Ловчев: конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Но я верю в Кононова! (14)
09:28
Никита Баженов: тренерский штаб "Спартака" должен был сделать корректировки в первые 15 минут матча (1)
Никита Баженов: тренерский штаб "Спартака" должен был сделать корректировки в первые 15 минут матча (1)
00:40
Сергей Кирьяков: в атаке у «Спартака» было непонятно что. С появлением Глушакова хотя бы пошла игра (1)
Сергей Кирьяков: в атаке у «Спартака» было непонятно что. С появлением Глушакова хотя бы пошла игра (1)
00:19
Олег Кононов - журналистам: "Арсенал" выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам (35)
Олег Кононов - журналистам: "Арсенал" выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам (35)
00:05
Резиуан Мирзов: Губернатор заходил в раздевалку после матча. Надеюсь, будут тройные премиальные (5)
Резиуан Мирзов: Губернатор заходил в раздевалку после матча. Надеюсь, будут тройные премиальные (5)
Вчера, 23:34
Валерий Рейнгольд: стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Страшная стыдоба! (28)
Валерий Рейнгольд: стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Страшная стыдоба! (28)
Вчера, 23:29
Олег Кононов: я собирал команду "Арсенал", но тут теперь другой тренер, который заслуженно победил (7)
Олег Кононов: я собирал команду "Арсенал", но тут теперь другой тренер, который заслуженно победил (7)
Вчера, 23:26
Сергей Юран: молодёжью в составе "Спартак" облегчил "Арсеналу" задачу и заранее проиграл (4)
Сергей Юран: молодёжью в составе "Спартак" облегчил "Арсеналу" задачу и заранее проиграл (4)
Вчера, 23:12
Андрей Червиченко: если "Спартак" не останется на пятом месте - Кононова уволят на 200% (8)
Андрей Червиченко: если "Спартак" не останется на пятом месте - Кононова уволят на 200% (8)
Вчера, 23:01
Олег Кононов: справляюсь ли я с работой? Да (59)
Олег Кононов: справляюсь ли я с работой? Да (59)
Вчера, 23:00
Антифутбол по-спартаковски. Оценки матча "Арсенал"-"Спартак" (5)
Антифутбол по-спартаковски. Оценки матча "Арсенал"-"Спартак" (5)
Вчера, 22:50
Андрей Егорычев: стал заметнее в атаке, потому что чаще играю в основе и набрал хорошую форму
Андрей Егорычев: стал заметнее в атаке, потому что чаще играю в основе и набрал хорошую форму
Вчера, 22:50
Кононов - всё? «Спартак» уничтожили в Туле (5)
Кононов - всё? «Спартак» уничтожили в Туле (5)
Вчера, 22:48
Болельщики "Спартака" и "Арсенала" подрались в конце матча (1)
Болельщики "Спартака" и "Арсенала" подрались в конце матча (1)
Вчера, 22:32
Болельщики "Спартака" убрали баннер со словами Старостина после 3-го гола "Арсенала" (16)
Болельщики "Спартака" убрали баннер со словами Старостина после 3-го гола "Арсенала" (16)
Вчера, 22:30
"Спартак" лишился шансов на чемпионство (33)
"Спартак" лишился шансов на чемпионство (33)
Вчера, 22:22
"Спартак" со счетом 0:3 проиграл "Арсеналу" (157)
"Спартак" со счетом 0:3 проиграл "Арсеналу" (157)
Вчера, 20:54
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (7)
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (7)
Похоже, «Крылья» не спасутся от «стыков». Схемы Шикунова в Самаре пока не работают
Прошлым летом руководство Самарской области доверило клуб команде Александра Шикунова в надежде на планомерный выход в еврокубки, но после 5 поражений в 6 последних (несложных в плане соперников) матчах приходится всерьёз думать о сохранении места в Премьер-лиге.
Добро пожаловать в Самару!
В регионах судьба футбольных клубов плюс-минус полностью зависит от руководства области или республики. Например, в Перми команду никто спасать не стал – и она просто растворилась. «Анжи» весь сезон угрожают такие же последствия.
Самара – совсем другое дело. Наличие современного огромного стадиона обязывает либо иметь хорошую команду премьер-лиги, либо за ненадобностью забросить «Самара Арену», которая будет съедать на своё содержание полмиллиарда рублей ежегодно.
Но и без того с губернатором «Крыльям» повезло: Дмитрий Азаров любит спорт и регулярно ходит на матчи. Во время чемпионата мира, например, он посещал не только самарские игры, но в Москве побывал на матче Россия-Испания, где серьёзные люди порекомендовали ему команду эффективного менеджера Александра Шикунова, который сможет за несколько лет сделать из претендента на вылет еврокубковый клуб, повторив свой ростовский трюк.
Таким образом, подобно славянам с приглашением Рюрика, самарцы позвали руководить человека со стороны, придумали для Шикунова должность директора по развитию (все подписи по-прежнему ставит гендиректор Виталий Шашков, за Шикуновым на фото), назначили главой селекционной службы Геннадия Голубина.
Нетёплый приём
За годы борьбы за выживание, угроз банкротства, долговых тяжб, скандалов в Самаре у «Крыльев» сформировалась очень плохая репутация. Не интересующиеся футболом люди ненавидят «кривоногих нахлебников» и требуют отдать бюджетные деньги детям, пенсионерам и кому угодно, только не футболистам.
Болельщики же устали от неэффективного руководства: с 2005 года команда, за исключением одного сезона, судорожно боролась только за выживание, пока наконец не вылетела и не стала «лифтом». Как и большинство российских бюджетных клубов, «Крылья» воспринимались как источник чьего-то обогащения, репутация бренда упала ниже плинтуса.
С одной стороны, приход Шикунова дал надежду, что «Крылья» наконец перестанут перемещаться между лигами и думать о выживании. С другой, репутация Александра Юрьевича известна всем, кто следит за российским футболом, и не является непостижимой тайной для умеющих пользоваться гуглом и читающих «Новую Газету».
Потому многие болельщики самарцев, не слушая обещаний еврокубков через 3 года, пытались достучаться до губернатора и заставить задуматься о том, кому он доверяет «Крылья», которые наверняка превратились бы в агентский клуб. Но процесс уже был запущен, команда Шикунова зашла в клуб и взялась за дело – связанные с влиятельным агентом Павлом Андреевым футболисты хлынули в Самару аки иностранные болельщики во время чемпионата мира.
В телеэфире сам Шикунов рассказал о давней дружбе с агентом Агустина Рохеля: молодого уругвайского защитника стали называть новым Годином, но в реальности он постоянно теряет позицию и проигрывает борьбу, если она происходит не по правилам UFC. Но это не мешает ему получать хорошую прессу: даже комментаторы отмечают перехваты и отборы лично Рохеля, а вот его ошибки именуют промахами самарских защитников. Однако Геннадий Голубин ещё зимой отмечал, что именно Рохель больше всех прибавил в цене: возможно, скоро друг Александра Шикунова будет готовить своего клиента к новой сделке.
Операция «Божович»
В принципе, в самом размене Тихонова на Божовича ничего плохого нет. Особо ярые болельщики в сообществах сейчас бомбят сообщениями с требованиями вернуть Тихонова, но Андрей Валерьевич – отнюдь не Каррера. Из ФНЛ он команду вывел, но абсолютно без игры и со скрипом. Сезон тоже начал так себе, будущая отставка напрашивалась. Просто произведена она была не очень красиво.
Шикунов, конечно, был бы рад назначению на пост тренера приятеля Божовича, поэтому с Тихоновым не церемонились. Основная часть летних новичков пришла уже под занавес трансферного окна, в конце августа. Никто из них не прошёл сборы с командой, кто-то вообще сидел без команды и занимался не пойми чем, прибыв в небоеспособном состоянии. Тем не менее, Тихонову как бы предоставили усиление и получили возможность спрашивать. Спросили уже 1 октября.
Ну а Миодраг уже готов был принять команду. Хороших результатов сходу он не добился, но малейших проблесков в игре на фоне унылости Тихонова и парочки побед уже было достаточно, чтобы спокойно уйти на зимний перерыв и ждать нового усиления.
Жаркая зима
В новостных лентах зимой «Крылья» доминировали. Команда Шикунова традиционно активно вела себя на рынке, но оптимизм болельщикам стоило сдержать. Если абстрагироваться от имён, из 7 подписаний однозначно логичным и перспективным смотрелся только трансфер Антона Зиньковского. Хотя Шишкин, Джано и, конечно же, Самедов, звучали мощно.
Артём Тимофеев такого ажиотажа не привлекал, но вопросы тоже вызвал. Зачем самарцам понадобилось менять хоть и критикуемого Башкирова с небольшой зарплатой и громадным объемом работы на аренду игрока без ярко выраженных сильных качеств и перспектив роста, по игре пока непонятно. Рабиу, два года вообще не игравший в футбол, пришёл в клуб после полугода в «Анжи» без предсезонки вместо травмировавшегося Мияйловича и только сейчас набрал нормальную форму.
Совет директоров клуба возглавил новый человек: опытный самарский чиновник Александр Фетисов, на которого тоже возлагались надежды. Руководители клуба давно говорят о том, что отчитываются за каждую копейку. Но в том и дело, что жёсткий контроль в клубе сейчас устанавливается, условно, за чартерами (копейками), а не за спортивным блоком (рублями, сотнями и тысячами).
Меж тем, на сборах чётко вырисовывались контуры будущего основного состава, однако его результаты и игра не отличались в выгодную сторону: те же Яковлев и Ткачук сделали немало голов, но давать им шансов в официальных играх никто не планировал.
Что творится сейчас?
Что-то похожее на безнадёгу. После бодрого начала весны (хотя там повезло с соперниками, «Енисеем» и «Анжи») «Крылья» проиграли 5 из 6 матчей (в четырёх не забили). Причём из оппонентов только «Краснодар» нельзя было назвать прямым конкурентом самарцев. Теперь же конкурент остался один – «Динамо», остальные убежали вперёд. Божович объясняет поражения большим количеством травм. Граф действительно вынужден постоянно ротировать состав, но это повод спрашивать со своего же штаба и уровня проведённой подготовки.
Божовичу приходится латать дыры, но то, как он сделал это в матче с «Уралом», удивило. В старте впервые появился серб Ваня Вучичевич – одно из самых странных приобретений команды Шикунова. 21-летний «столб» летом зачем-то приобретался под молодёжный состав, а теперь внезапно дорос до основы. При том, что наш парень Егор Голенков на 2 года младше, более разносторонен, забивает больше, но не включается даже в запас.
В перерыве Божович всё-таки поменял Вучичевича на Корниленко, Шейдаев же остался на правом фланге. Заменил тренер и загубившего множество атак Джано: после яркого матча с «Локомотивом» грузин снова вспомнил про травмы и сыграл на хорошем уровне только один матч. Вместо него появился Самедов, тоже сбавивший после удачного периода, в двух матчах не позволивший команде зацепиться за результат ужасными промахами и только восстановившийся от травмы.
После матча Божович сетовал не только на повреждения, досталось и судьям. Клубы Александра Шикунова обычно, мягко говоря, не страдают от судейских решений, но «Урал» должен был остаться в меньшинстве после фола на Рабиу. От новичков нет должной отдачи, тренерский штаб работает ниже своих возможностей, даже судьи свистят не туда – пока схемы Шикунова в Самаре не работают.
Что дальше?
Видимо, «стыки». В 5 последних турах «Крылья» сыграют с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА, а также «Ахматом» на выезде. Единственный реальный шанс на победу – домашняя игра с «Уфой», но «Динамо» вряд ли будет стоять на месте и ждать, пока самарцы поднимутся выше. В «стыках», как мы видим по прошлым сезонам, может произойти что угодно, тем более если «Крыльям» попадётся не «Томь», а «Нижний Новгород». При текущем положении дел 14-е место «Уфы» выглядит выгоднее.
О вылете самарским болельщикам думать пока не хочется, но перед матчем с «Тереком» в 2017-м они тоже просчитывали расклады, при которых команда заняла бы 12-е место. В итоге всё закончилось шокирующим вылетом. В нынешних «Крыльях», такое впечатление, дело идёт к апатии: Божович срывается на судей и президента «Урала», игроки травмируются и не могут ничего создать. Комментаторов, заикающихся о красивой комбинационной игре, которую ставит Божович, в наказание нужно сажать за просмотр игр с «Рубином» и «Динамо», чтобы подобного искажения действительности они впредь не допускали.
Вылет с полностью обновившимся составом и хорошим бюджетом, разумеется, будет провалом для «Крыльев», после которого видеть Шикунова у руля какого-то другого клуба РПЛ будет совсем странно. Да и 13-е место с сохранением прописки при озвученной на этой неделе губернатором задаче попасть в топ-10 успехом не назовёшь.
В этой связи интересно, что будет происходить летом. Понесёт ли команда Шикунова какую-то ответственность за такой результат, усилится ли контроль за её действиями, будут ли урезаны полномочия, или выживание в любом случае будет считаться нормальным полётом, поводом увеличить бюджет для новых трансферов (пойдёт уже третий десяток) для движения к озвученной Шикуновым цели «еврокубки за 3 года»?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт ФК "Крылья Советов"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.