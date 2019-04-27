Россия РПЛ 2018/19
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Сын Прядкина или гений из «Монако»? Кто будет рулить в «Спартаке» дальше
После унизительного результата в Туле совет директоров московского клуба принял решение расстаться с вице-президентом Измайловым и спортивным директором Родионовым. О кандидатах, которые, вероятно, займут их места
Сергей Михайлов, кандидат на должность вице-президента «Спартака»
Но руководство Народной команды, видимо, надоело смешить чужих болельщиков легендарной картинкой. И они решили копнуть глубже. Во-первых, дали ещё один шанс Кононову, во-вторых, пообещали обновление состава и в-третьих, спросили с тех, кто Кононова назначал – с давно критикуемых Измайлова и Родионова. Два функционера, как сообщил официальный сайт, совдир покинут ещё до конца недели. Эта эпоха в «Спартаке» закончилась.
Но кто будет работать вместо с них? Мы же знаем «Спартак» - как бы не получилось ещё хуже.
Изначально «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» рассматривает Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба. Он рулил в «Монако», продавал звёзд типа Мбаппе в «ПСЖ» и вообще заводил с ними хорошие отношения – многие игроки отдельно благодарили Васильева, когда он покидал «монегасков». После прошлогоднего провала команды Рыболовлев снял его, хотя Васильев был не особо виноват в стратегии «Монако» «продай всех талантливых и хоть как-нибудь компенсируй потери».
Как сообщал источник, с Васильевым уже связывались, но не получили ответа, потому что не до конца оговорили полномочия функционера. Звучало это логично и потому, что журналист Илья Казаков сообщал, что Измайлов отправится в Монако.
- Без комментариев. Выходил ли «Спартак» на меня? Даже если клуб и выходил на меня, то такая информация не должна появляться в открытом пространстве, - так прокомментировал слухи «Чемпионату» сам Васильев.
Всплыла фамилия и бывшего гендира «Спартака» Юрия Первака, человека с очень неприятным (как пишут некоторые ресурсы, бандитским) прошлым. Он рулил в клубе, когда Федун только купил пакет акций московского клуба, и тогда многие задавались вопросом, каким образом на позиции гендира оказался Первак.
Тогда, в начале нулевых у него получилось не очень. Приглашение Александра Старкова было признано неудачным. Самый дорогой легионер (на тот момент) России Фернандо Кавенаги вообще стал живым символом.
Первак выразил готовность спасти «Спартак» в интервью телеграм-каналу «Инсайды от Карпа»:
– «СЭ» утверждает, что вы один из претендентов на место генерального директора «Спартака». Вам кто-то звонил из клуба на эту тему?
– Нет, я так же, как и вы, узнал об этом из прессы.
– В интервью вы говорили, что не готовы возвращаться в «Спартак»: «Разгребать не хочется». Остаетесь при своем мнении?
– Вы знаете, последние 3 года я работал в Иракском Курдистане. Вот там пришлось разгребать. В 130 км идет настоящая война, кругом разруха. Но мы справились. Восстановили нефтеперерабатывающий завод, открыли ресторан, куда попасть можно только по записи за неделю. Бургерные, фаст-фуд, все, что хочешь, делали. Так что «Спартаком» меня не напугать.
– А как быть с тем, что вы в черном списке на телефоне Федуна?
– Не думаю, что это проблема. И вообще, если бы я хотел, то давно бы работал в российском футболе. Приглашали многие клубы, но либо денег нет, либо амбиций. Да и не мое это.
Другое дело, когда речь идет о любимой команде, которая попала в сложное положение. Федун всегда говорил, что я кризисный менеджер, умею работать в стрессовых условиях, - сказал Первак.
Но потом «Спорт-Экспресс» дал опровержение: рассказал, что ни Первака, ни Васильева «Спартак» приглашать не собирается, а имена новых руководителей клуб назовёт 14-го мая.
Но свято место пустым не бывает. Почти сразу в прессе появились новые кандидаты. Чаще остальных упоминала агента Томаса Цорна, которого руководство «Спартака» якобы хотело сделать главным по селекции. О нём написал «СЭ», посчитав нужным добавить, что Цорн – сын Прядкина, президента РПЛ. Эту информацию ещё в начале десятых публиковала «Новая газета», но официального подтверждения ещё не было.
Цорн работает с Эльмиром Набиуллиным и Зелимханом Бакаевым. Учился и получал агентскую лицензию Цорн в Германии, куда переехал в восемь лет. Самым известным его переходом стал трансфер Погребняка в «Штутгарт». По словам самого агента, у российского нападающего была самая большая зарплата в немецком клубе.
«Чемпионат» написал, что бизнесмен Сергей Михайлов (на заглавном фото) станет вице-президентом «Спартака». С 2004 года Михайлов является членом совета директоров, но раньше больше работал с болельщиками – решал, например, вопросы с посещаемостью. Этот вариант выглядит куда более надёжным, поскольку Михайлова давно знают и вообще, как пишут в прессе, ему доверяют боссы «Спартака». Даже хотели поставить его несколько лет назад на место Асхабадзе.
Наверняка мы узнаем только через две недели с лишним. Но пока именно кандидатура Михайлова выглядит наиболее реалистичным вариантом.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: spartak.com, "СЭ", ТАСС/Спорт Экспресс/Григорий Филиппов
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