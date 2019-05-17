Россия РПЛ 2018/19
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Президент "Анжи": желание Роберто Карлоса помочь – реакция нормального дагестанца!
Осман Кадиев прокомментировал информацию о готовности бывшего игрока махачкалинской команды Роберто Карлоса помочь клубу, который испытывает серьёзные финансовые проблемы:
- Да, я слышал слова Роберто Карлоса, что он готов оказать помощь "Анжи". Я абсолютно не удивлен его словам, это человек с большой буквы. Это нормальная реакция нормального и порядочного человека, нормального дагестанца!
Сейчас "Анжи" любая помощь нужна: от Роберто Карлоса, Сулеймана Керимова, правительства Дагестана или от любого другого бизнесмена, - сказал президент клуба.
Напоминаем, что "Анжи" может лишиться статуса профессиональной команды, если в ближайшее время не погасит долги.
Роберто Карлос выступал за «Анжи» в 2011-2012 годах.
Напоминаем, что бывший форвард дагестанцев Самюэль Это’О, отвечая на вопрос, не собирается ли он помочь "Анжи", сказал: "Нет, не собираюсь"
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- Да, я слышал слова Роберто Карлоса, что он готов оказать помощь "Анжи". Я абсолютно не удивлен его словам, это человек с большой буквы. Это нормальная реакция нормального и порядочного человека, нормального дагестанца!
Сейчас "Анжи" любая помощь нужна: от Роберто Карлоса, Сулеймана Керимова, правительства Дагестана или от любого другого бизнесмена, - сказал президент клуба.
Напоминаем, что "Анжи" может лишиться статуса профессиональной команды, если в ближайшее время не погасит долги.
Роберто Карлос выступал за «Анжи» в 2011-2012 годах.
Напоминаем, что бывший форвард дагестанцев Самюэль Это’О, отвечая на вопрос, не собирается ли он помочь "Анжи", сказал: "Нет, не собираюсь"
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