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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
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Президент "Анжи": желание Роберто Карлоса помочь – реакция нормального дагестанца!

Осман Кадиев прокомментировал информацию о готовности бывшего игрока махачкалинской команды Роберто Карлоса помочь клубу, который испытывает серьёзные финансовые проблемы:

- Да, я слышал слова Роберто Карлоса, что он готов оказать помощь "Анжи". Я абсолютно не удивлен его словам, это человек с большой буквы. Это нормальная реакция нормального и порядочного человека, нормального дагестанца!

Сейчас "Анжи" любая помощь нужна: от Роберто Карлоса, Сулеймана Керимова, правительства Дагестана или от любого другого бизнесмена, - сказал президент клуба.

Напоминаем, что "Анжи" может лишиться статуса профессиональной команды, если в ближайшее время не погасит долги.

Роберто Карлос выступал за «Анжи» в 2011-2012 годах.

Напоминаем, что бывший форвард дагестанцев Самюэль Это’О, отвечая на вопрос, не собирается ли он помочь "Анжи", сказал: "Нет, не собираюсь"

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Теги: Анжи Роберто Карлос Это’О
Сегодня, 17:31
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#2  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 17:47)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Я б тоже не помогал им. У них был хозяин олигарх, которых обворовал Дагестан и пол России. Который во Францию вывозил огромными партиями наличку, за что его и повязали во Франции. На клубе дико наживались все кому не лень, все воровали, распиливали, тащили бабки, пилили бюджет. И куда теперь деньги давать, что бы и их разворовали?


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#1  LEGOLAS-22  Красногорск (Сегодня, 17:40)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
у вас же уголёк Этоо самый главный дагестанец)))Он кстати отказался помочь - с ним как быть?))
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
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