Обнародован состав сборной. Черчесов опасается команды Сан-Марино?
Как объяснить иначе, что на матчи против футбольных карликов наш тренер не стал брать некоторых молодых игроков, которым было бы очень полезно получить опыт в национальной команде?
Услышьте сразу: вопросов к Черчесову по такому составу практически бы не было, будь у нас в соперниках кто-нибудь действительно серьёзный. Пусть даже Казахстан, который мы уничтожили на выезде, - ведь он казался серьёзным оппонентом после уничтожения Шотландии. Тем более, играли на чужом поле.
Но Сан-Марино, с которым мы встречаемся 8 июня в отборе на Евро-2020, совсем другая история. Они занимают последнее, 211-е место в рейтинге ФИФА. Да, Кипр намного выше, он в первой сотне - но дома и с ним вряд ли возникнут сложности.
И все прекрасно понимают, что Дзюба вообще лучший игрок этого сезона, а Лунёв и Гильерме благодаря опыту остаются первыми вариантами для сборной. Ясно, что Смолов забил несколько мячей этой весной, поэтому имеет полное право призваться в национальную команду, а без Семёнова из «Ахмата» Черчесов даже за хлебом не ходит.
Но мы столько говорим о том, что наши игроки поздно раскрываются. Что в Европе игрок в 22 года это уже состоявшийся футболист, а у нас - вечно перспективный шалопай. Может, начнем активнее подтаскивать к команде лучших в стране?
И не надо кивать в сторону молодёжки, как это делает наш тренер. Опыт полученный там вряд ли пойдет в сравнение даже с тренировками с основным составом главной сборной.
Конечно, всему есть границы. Капелло ставил против прочной Австрии Чернова, который за ЦСКА ни разу не сыграл, и это был бред. Да и рисковать, вызывая только лишь молодых и не самых опытных, Черчесов не может. Но в состав не попали те, кто заслуживает внимания, кто уже сейчас здорово выглядит в своих командах.
Ещё раз – была бы впереди Бельгия, об этом бы не говорили.
Матвей Сафонов, «Краснодар»
Акинфеев ушёл из сборной, сказав, что он решил «уступить дорогу более молодым коллегам». Так получается, что более молодым оказался Гильерме, который старше капитана ЦСКА почти на полгода. Ну а что же, если не вызывать талантливую молодёжь.
Молодой вратарь «Краснодара» провёл чумовую весну. Он вытеснил из ворот более опытных Крицюка и Синицына (они уже восстановились), провёл два космических матча (против «Валенсии» в гостях и с «Зенитом») и заставил о себе говорить всех, даже самого Акинфеева, который очень редко делится мнением в публичном пространстве:
- За последнее время было мало молодых пацанов с настолько уверенной игрой, - сказал он.
Хорошо, играть против Бельгии Сафонов не готов, понятно – слишком большой риск. Но против Сан-Марино он вполне мог отстоять. Получить необходимый опыт, эмоциональный заряд, который помог бы развиваться дальше.
Или хотя бы просто познакомиться с Черчесовым. Это ведь тоже важно, если смотреть наперёд.
Иван Игнатьев, «Краснодар»
Статистика у Ивана похуже, чем у Смолова и Чалова (он забил три мяча за весну и сделал два ассиста), но почему бы не сделать выбор в пользу молодого футболиста хотя бы на проходной матч? По Чалову вопросов нет никаких – он тоже молод и ему крайне полезен каждый вызов в национальную команду.
Но есть серьёзные основания, что Смолов перейдёт на другой уровень? Или мы не обыграем без него Сан-Марино? Чуть больше года назад Фёдором интересовались английские середняки (да и то не были готовы выкупать), в текущем сезоне наваливается уверенность, что из РПЛ он уже никуда не уедет.
Алексей Сутормин, «Оренбург»
Главный тащер «Оренбурга» почему-то остался вне заявки. Он лучший бомбардир команды Федотова с 8 голами (при том, что он не играет форварда), оформил два ассиста и вообще самый затейливый в составе своего клуба. Да, Сутормин уже не первой свежести (ему 25), но бывает ведь, что игроки раскрываются чуть позже. Выглядит так, что это именно такой случай.
Зато на месте Ионов, который сдал, как и весь «Ростов», этой весной, да и призывался уже уйму раз. Да, Ионов хорош в поисках свободных мест под рывки, но выгоднее всего его использовать не при позиционных атаках. Или с Кипром мы собираемся действовать от обороны?
Игорь Дивеев, ЦСКА
Молодой парень, сидевший в запасе в «Уфе», раскрылся в Москве. Да, он не всегда действует без ошибок, но в отдельных матчах показывает очень неплохие цифры. Например, после последнего тура некоторые издания включали его в сборную лучших игроков. Но давать игровое время в сборной мы ему, конечно, не будем.
Зато на месте неунывающий Нойштедтер, который просидел этот сезон в «Фенербахче» на лавке. С середины февраля он провёл только 1 матч! Действительно, куда же без него?
Отдельно хочется отметить, что с позицией центрального защитника у нас в сборной регулярно возникают проблемы. Так почему бы не избавиться от неё на будущее, подводя к национальной команде многообещающего Дивеева?
Вячеслав Караваев, «Витесс»
Под руководством Слуцкого «Витесс» сегодня будет играть в финале плей-офф. Остался всего лишь шаг до Лиги Европы. У него в составе исправно работает на правом фланге обороны молодой россиянин, которого сдержанно, но хвалили в течение сезона. А Черчесов зовёт престарелого по футбольным меркам Игнатьева, с которым «Локомотив» не хочет продлевать контракт.
Больше того, последнее время Игнатьев не играл из-за повреждения (финал Кубка, например, он пропустил). Так что решение со всех сторон выглядит диким.
Положительные моменты
Добьём хорошим, а то вы напишете в комментариях, что мы ищем только негатив. Наконец-то тренерский штаб обратил внимание на форварда Комличенко, который бил рекорды в чешской лиге на протяжении всего сезона. Приятно, что включили в список Облякова, который проводит чрезвычайно мощную весну и один из лучших в нынешнем нестабильном ЦСКА.
Бакаев тащил "Арсенал" последние месяцы, Мирзов иногда ему помогал. Если по второму ещё могут быть сомнения, то вот Зелимхан приятно удивлял - именно поэтому Кононов, судя по слухам, хочет видеть его в "Спартаке", куда футболист вернется летом.
Так что не всё так плохо. Только молодёжь от сборной продолжают оберегать.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: РФС
Итоговый состав @TeamRussia на отборочные матчи ЕВРО-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород) ??— Сборная России (@TeamRussia) May 23, 2019
Подготовка начнётся 30 мая в Новогорске. pic.twitter.com/51ZhEP3h96
Услышьте сразу: вопросов к Черчесову по такому составу практически бы не было, будь у нас в соперниках кто-нибудь действительно серьёзный. Пусть даже Казахстан, который мы уничтожили на выезде, - ведь он казался серьёзным оппонентом после уничтожения Шотландии. Тем более, играли на чужом поле.
Но Сан-Марино, с которым мы встречаемся 8 июня в отборе на Евро-2020, совсем другая история. Они занимают последнее, 211-е место в рейтинге ФИФА. Да, Кипр намного выше, он в первой сотне - но дома и с ним вряд ли возникнут сложности.
И все прекрасно понимают, что Дзюба вообще лучший игрок этого сезона, а Лунёв и Гильерме благодаря опыту остаются первыми вариантами для сборной. Ясно, что Смолов забил несколько мячей этой весной, поэтому имеет полное право призваться в национальную команду, а без Семёнова из «Ахмата» Черчесов даже за хлебом не ходит.
Но мы столько говорим о том, что наши игроки поздно раскрываются. Что в Европе игрок в 22 года это уже состоявшийся футболист, а у нас - вечно перспективный шалопай. Может, начнем активнее подтаскивать к команде лучших в стране?
И не надо кивать в сторону молодёжки, как это делает наш тренер. Опыт полученный там вряд ли пойдет в сравнение даже с тренировками с основным составом главной сборной.
Конечно, всему есть границы. Капелло ставил против прочной Австрии Чернова, который за ЦСКА ни разу не сыграл, и это был бред. Да и рисковать, вызывая только лишь молодых и не самых опытных, Черчесов не может. Но в состав не попали те, кто заслуживает внимания, кто уже сейчас здорово выглядит в своих командах.
Ещё раз – была бы впереди Бельгия, об этом бы не говорили.
Матвей Сафонов, «Краснодар»
Акинфеев ушёл из сборной, сказав, что он решил «уступить дорогу более молодым коллегам». Так получается, что более молодым оказался Гильерме, который старше капитана ЦСКА почти на полгода. Ну а что же, если не вызывать талантливую молодёжь.
Молодой вратарь «Краснодара» провёл чумовую весну. Он вытеснил из ворот более опытных Крицюка и Синицына (они уже восстановились), провёл два космических матча (против «Валенсии» в гостях и с «Зенитом») и заставил о себе говорить всех, даже самого Акинфеева, который очень редко делится мнением в публичном пространстве:
- За последнее время было мало молодых пацанов с настолько уверенной игрой, - сказал он.
Хорошо, играть против Бельгии Сафонов не готов, понятно – слишком большой риск. Но против Сан-Марино он вполне мог отстоять. Получить необходимый опыт, эмоциональный заряд, который помог бы развиваться дальше.
Или хотя бы просто познакомиться с Черчесовым. Это ведь тоже важно, если смотреть наперёд.
Иван Игнатьев, «Краснодар»
Статистика у Ивана похуже, чем у Смолова и Чалова (он забил три мяча за весну и сделал два ассиста), но почему бы не сделать выбор в пользу молодого футболиста хотя бы на проходной матч? По Чалову вопросов нет никаких – он тоже молод и ему крайне полезен каждый вызов в национальную команду.
Но есть серьёзные основания, что Смолов перейдёт на другой уровень? Или мы не обыграем без него Сан-Марино? Чуть больше года назад Фёдором интересовались английские середняки (да и то не были готовы выкупать), в текущем сезоне наваливается уверенность, что из РПЛ он уже никуда не уедет.
Алексей Сутормин, «Оренбург»
Главный тащер «Оренбурга» почему-то остался вне заявки. Он лучший бомбардир команды Федотова с 8 голами (при том, что он не играет форварда), оформил два ассиста и вообще самый затейливый в составе своего клуба. Да, Сутормин уже не первой свежести (ему 25), но бывает ведь, что игроки раскрываются чуть позже. Выглядит так, что это именно такой случай.
Зато на месте Ионов, который сдал, как и весь «Ростов», этой весной, да и призывался уже уйму раз. Да, Ионов хорош в поисках свободных мест под рывки, но выгоднее всего его использовать не при позиционных атаках. Или с Кипром мы собираемся действовать от обороны?
Игорь Дивеев, ЦСКА
Молодой парень, сидевший в запасе в «Уфе», раскрылся в Москве. Да, он не всегда действует без ошибок, но в отдельных матчах показывает очень неплохие цифры. Например, после последнего тура некоторые издания включали его в сборную лучших игроков. Но давать игровое время в сборной мы ему, конечно, не будем.
Зато на месте неунывающий Нойштедтер, который просидел этот сезон в «Фенербахче» на лавке. С середины февраля он провёл только 1 матч! Действительно, куда же без него?
Отдельно хочется отметить, что с позицией центрального защитника у нас в сборной регулярно возникают проблемы. Так почему бы не избавиться от неё на будущее, подводя к национальной команде многообещающего Дивеева?
Вячеслав Караваев, «Витесс»
Под руководством Слуцкого «Витесс» сегодня будет играть в финале плей-офф. Остался всего лишь шаг до Лиги Европы. У него в составе исправно работает на правом фланге обороны молодой россиянин, которого сдержанно, но хвалили в течение сезона. А Черчесов зовёт престарелого по футбольным меркам Игнатьева, с которым «Локомотив» не хочет продлевать контракт.
Больше того, последнее время Игнатьев не играл из-за повреждения (финал Кубка, например, он пропустил). Так что решение со всех сторон выглядит диким.
Положительные моменты
Добьём хорошим, а то вы напишете в комментариях, что мы ищем только негатив. Наконец-то тренерский штаб обратил внимание на форварда Комличенко, который бил рекорды в чешской лиге на протяжении всего сезона. Приятно, что включили в список Облякова, который проводит чрезвычайно мощную весну и один из лучших в нынешнем нестабильном ЦСКА.
Бакаев тащил "Арсенал" последние месяцы, Мирзов иногда ему помогал. Если по второму ещё могут быть сомнения, то вот Зелимхан приятно удивлял - именно поэтому Кононов, судя по слухам, хочет видеть его в "Спартаке", куда футболист вернется летом.
Так что не всё так плохо. Только молодёжь от сборной продолжают оберегать.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: РФС