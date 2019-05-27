Фейлы «Спартака» в квалификации еврокубков это диагноз. Сможет ли не наступить на эти грабли Кононов?
Поразительно, но за последние десять лет «красно-белые» только один раз преодолевали отборочные матчи. Вспоминаем пощёчины, которые Народная команда получала на протяжении последних сезонов.
Сразу оговоримся: если вам хочется почувствовать себя молодым, повспоминать дремучий «Кошице» или другие древние вещи, то за этим не сюда. Здесь мы берём только провалы из новейшей истории «Спартака». Ранние нулевые или, простите, девяностые современной историей уже давно не являются.
Со всем уважением – просто они не имеют отношения к нынешнему явлению «Спартак».
«Динамо» Киев, квалификация ЛЧ-2008/09
11 лет назад российские и украинские клубы ещё не разводили, так что у возрастных болельщиков была возможность на 180 минут вернуться в Советский союз и вновь увидеть противостояние «Динамо» из Киева и московского «Спартака».
Юрий Сёмин, который тогда рулил в «Динамо», не оставил Черчесову ни единого шанса. Первый матч играли в «Лужниках». Соседушки размазали «красно-белых» 4:1 – по дублю оформили Бангура и Милевский. При этом счёт открыли хозяева и вообще поначалу выглядели лучше: отличился со стороны россиян легенда Баженов.
На ответную игру москвичи поехали уже с другим тренером. Федун не стерпел позора и выгнал будущего наставника сборной России на следующий день после унизительного поражения.
В гостях «Спартак» получил с ровном таким же счётом. 2:8 по итогам двух матчей. Такое себе повторение советской классики от Народной команды.
«Легия», квалификация Лиги Европы-2011/12
И здесь след Черчесова – именно с этой командой через несколько лет он выиграет польский чемпионат и кубок. Но к «Спартаку» он тогда уже не имел отношения. «Красно-белых» вёл в бой харизматичный Карпин, который дважды жёстко влетал на квалификационных матчах Лиги Европы.
Сначала играли в гостях и получилось удобоваримо. Загрузили друг другу по два гола. Результативная ничья казалась хорошим заделом.
Дома «Спартак» повёл 2:0 и вообще чувствовал себя комфортно, но потом что-то пошло не так... «Легия» каким-то чудом сравняла, а потом, уже в компенсированное время, Януш Гол (какое-то время играл в нашем «Амкаре») оформил победный мяч.
Кстати, в той игре забивал и Рыбус, выступающий сейчас за московский «Локомотив».
В защиту тогдашнего «Спартака» можно сказать только то, что не везло тем вечером москвичам, как не везёт утопленникам, умудрившимся захл***ься в собственной ванне. На Кирилле Комбарове не поставили чистый пенальти, а сам он не смог забить в пустые ворота в другом эпизоде.
«Санкт-Галлен», квалификация Лиги Европы-2013/14
А вот и второй провал Карпина. На выезде со скромным швейцарским клубом сыграли вничью, а дома снова повели в счёте (на первой минуте забил Озбилиз) – играли тогда «спартаковцы», кстати, на «Арене Химки».
И снова начался какой-то кошмар. «Санкт-Галлен» сравнял, похоже, из офсайда. Макеев просто бросил оппонента при подаче с фланга и свинтил в сторону – счёт стал 1:2. Потом была роскошная игра по сопернику от Паршивлюка – от него в том эпизоде убежал бы даже Игнашевич на закате карьеры, причём с гружёной тележкой.
Во втором тайме команды обменялись голами – и на этом закончили. Карпин после матча сыпал пепел на светлую шевелюру:
- Для такого клуба, как «Спартак», - это позор. Нам всем стыдно, начиная с меня и заканчивая футболистами. Задача на сезон остается прежней — завоевать трофей.
Но Карпин не закончил сезон во главе «Спартака». Весной Федун уволил его и обозвал сбитым лётчиком.
АЕК, квалификация Лиги Европы-2016/17
Снова была результативная ничья в гостях. Причём из-за неё не хотелось особенно ругаться, потому что играли в очень тяжёлых условиях – на Кипре был страшно жарко.
Но дома что-то пошло не так. Аленичев ударно стартовал в лиге, уничтожив дома «Арсенал» 4:0, а тут «Спартак» просто застопорился и вообще не мог ничего сделать. Голов не было. И в какой-то момент стало понятно, что «красно-белые» начинают удерживать домашние нули в игре против скромных киприотов.
Такое безнаказанным почти никогда не остаётся. Почему-то никто не держал Тричковски, который на последних минутах встречи просунул мяч под рукой Реброву.
Это был позор, в чём признался после игры Аленичев. Нынешний наставник «Спартака», кстати, таких формулировок не любит – и старательно их избегает.
Что было дальше вы знаете сами. Каррера возглавил «Спартак» и привёл его к чемпионству.
ПАОК, квалификация Лиги чемпионов-2018/19
Почти по классике – начал «Спартак» отлично. На выезде к 17-й минуте «красно-белые» вели 2:0. Но потом снова пошёл разброд – нелепые действия защитников и ошибка Максименко. Перед ответной игрой москвичи проигрывали 2:3.
А дома Адриано схлопотал красную карточку ещё в первом тайме. «Спартак» мучился, сучил ногами, но не было даже опасных моментов. Команды закончили 0:0 – «Спартаку» оставалось довольствоваться Лигой Европы.
Раз уже мы приводили цитаты - приведём комментарий Глушакова по поводу этого матча и сотрудничества с Каррерой в общем:
- Ну чё, ##### [блин], вчера ##### [нафиг] сыграли в ##### [фигню], вату покатали. Тренер ##### [дурак] ##### [нафиг], заруба ###### [пипец] такая ##### [нафиг] там походу у тренера.
Зе Луиш короче не хочет играть, Ханни не хочет играть. Вчера Ханни и Педро Роша – 20 миллионов просто ##### [нафиг] не в заявке, на трибуне – купили двух футболистов.
Зе Луиша не поставил на предыгровой [тренировке], Зе Луиш лучше на две головы Адриано. Зе Луиш вообще не хотел выходить играть.
Перед матчем давай меня ##### [нафиг] целовать, обнимать, ##### [блин]. Мой капитан! ###### [пипец], чмокать меня там начал при всех, все смеются ##### [нафиг].
К нему нет доверия, уважения за то, что он такой ######## [балабол]. Выполнили план на игру ##### [нафиг], вы всё сделали возможное и невозможное, а мы вообще наигрывали другое, ##### [блин], а играли вчера в бей-беги.
И тот же Адриано, которого он любит, которому он зализывает, его и подставил. Утром Измайлов мне позвонил, ну написал «Как дела, чё происходит?». Я ему написал: «Катастрофа происходит». Он говорит, давай встретимся, возьми парней, поговорим, пообщаемся.
Ну и ##### [нафиг] мы ему всё сказали, что нас не устраивает тренер, что они там привели другого Рауля этого, что Трабукки себе соломку стелит, потому что понимает, что сейчас Карреру ######## [выгонят], а он останется в структуре клуба, и будет новый тренер, - примерно так говорил Глушаков про поражения от ПАОКа.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото
Сразу оговоримся: если вам хочется почувствовать себя молодым, повспоминать дремучий «Кошице» или другие древние вещи, то за этим не сюда. Здесь мы берём только провалы из новейшей истории «Спартака». Ранние нулевые или, простите, девяностые современной историей уже давно не являются.
Со всем уважением – просто они не имеют отношения к нынешнему явлению «Спартак».
«Динамо» Киев, квалификация ЛЧ-2008/09
11 лет назад российские и украинские клубы ещё не разводили, так что у возрастных болельщиков была возможность на 180 минут вернуться в Советский союз и вновь увидеть противостояние «Динамо» из Киева и московского «Спартака».
Юрий Сёмин, который тогда рулил в «Динамо», не оставил Черчесову ни единого шанса. Первый матч играли в «Лужниках». Соседушки размазали «красно-белых» 4:1 – по дублю оформили Бангура и Милевский. При этом счёт открыли хозяева и вообще поначалу выглядели лучше: отличился со стороны россиян легенда Баженов.
На ответную игру москвичи поехали уже с другим тренером. Федун не стерпел позора и выгнал будущего наставника сборной России на следующий день после унизительного поражения.
В гостях «Спартак» получил с ровном таким же счётом. 2:8 по итогам двух матчей. Такое себе повторение советской классики от Народной команды.
«Легия», квалификация Лиги Европы-2011/12
И здесь след Черчесова – именно с этой командой через несколько лет он выиграет польский чемпионат и кубок. Но к «Спартаку» он тогда уже не имел отношения. «Красно-белых» вёл в бой харизматичный Карпин, который дважды жёстко влетал на квалификационных матчах Лиги Европы.
Сначала играли в гостях и получилось удобоваримо. Загрузили друг другу по два гола. Результативная ничья казалась хорошим заделом.
Дома «Спартак» повёл 2:0 и вообще чувствовал себя комфортно, но потом что-то пошло не так... «Легия» каким-то чудом сравняла, а потом, уже в компенсированное время, Януш Гол (какое-то время играл в нашем «Амкаре») оформил победный мяч.
Кстати, в той игре забивал и Рыбус, выступающий сейчас за московский «Локомотив».
В защиту тогдашнего «Спартака» можно сказать только то, что не везло тем вечером москвичам, как не везёт утопленникам, умудрившимся захл***ься в собственной ванне. На Кирилле Комбарове не поставили чистый пенальти, а сам он не смог забить в пустые ворота в другом эпизоде.
«Санкт-Галлен», квалификация Лиги Европы-2013/14
А вот и второй провал Карпина. На выезде со скромным швейцарским клубом сыграли вничью, а дома снова повели в счёте (на первой минуте забил Озбилиз) – играли тогда «спартаковцы», кстати, на «Арене Химки».
И снова начался какой-то кошмар. «Санкт-Галлен» сравнял, похоже, из офсайда. Макеев просто бросил оппонента при подаче с фланга и свинтил в сторону – счёт стал 1:2. Потом была роскошная игра по сопернику от Паршивлюка – от него в том эпизоде убежал бы даже Игнашевич на закате карьеры, причём с гружёной тележкой.
Во втором тайме команды обменялись голами – и на этом закончили. Карпин после матча сыпал пепел на светлую шевелюру:
- Для такого клуба, как «Спартак», - это позор. Нам всем стыдно, начиная с меня и заканчивая футболистами. Задача на сезон остается прежней — завоевать трофей.
Но Карпин не закончил сезон во главе «Спартака». Весной Федун уволил его и обозвал сбитым лётчиком.
АЕК, квалификация Лиги Европы-2016/17
Снова была результативная ничья в гостях. Причём из-за неё не хотелось особенно ругаться, потому что играли в очень тяжёлых условиях – на Кипре был страшно жарко.
Но дома что-то пошло не так. Аленичев ударно стартовал в лиге, уничтожив дома «Арсенал» 4:0, а тут «Спартак» просто застопорился и вообще не мог ничего сделать. Голов не было. И в какой-то момент стало понятно, что «красно-белые» начинают удерживать домашние нули в игре против скромных киприотов.
Такое безнаказанным почти никогда не остаётся. Почему-то никто не держал Тричковски, который на последних минутах встречи просунул мяч под рукой Реброву.
Это был позор, в чём признался после игры Аленичев. Нынешний наставник «Спартака», кстати, таких формулировок не любит – и старательно их избегает.
Что было дальше вы знаете сами. Каррера возглавил «Спартак» и привёл его к чемпионству.
ПАОК, квалификация Лиги чемпионов-2018/19
Почти по классике – начал «Спартак» отлично. На выезде к 17-й минуте «красно-белые» вели 2:0. Но потом снова пошёл разброд – нелепые действия защитников и ошибка Максименко. Перед ответной игрой москвичи проигрывали 2:3.
А дома Адриано схлопотал красную карточку ещё в первом тайме. «Спартак» мучился, сучил ногами, но не было даже опасных моментов. Команды закончили 0:0 – «Спартаку» оставалось довольствоваться Лигой Европы.
Раз уже мы приводили цитаты - приведём комментарий Глушакова по поводу этого матча и сотрудничества с Каррерой в общем:
- Ну чё, ##### [блин], вчера ##### [нафиг] сыграли в ##### [фигню], вату покатали. Тренер ##### [дурак] ##### [нафиг], заруба ###### [пипец] такая ##### [нафиг] там походу у тренера.
Зе Луиш короче не хочет играть, Ханни не хочет играть. Вчера Ханни и Педро Роша – 20 миллионов просто ##### [нафиг] не в заявке, на трибуне – купили двух футболистов.
Зе Луиша не поставил на предыгровой [тренировке], Зе Луиш лучше на две головы Адриано. Зе Луиш вообще не хотел выходить играть.
Перед матчем давай меня ##### [нафиг] целовать, обнимать, ##### [блин]. Мой капитан! ###### [пипец], чмокать меня там начал при всех, все смеются ##### [нафиг].
К нему нет доверия, уважения за то, что он такой ######## [балабол]. Выполнили план на игру ##### [нафиг], вы всё сделали возможное и невозможное, а мы вообще наигрывали другое, ##### [блин], а играли вчера в бей-беги.
И тот же Адриано, которого он любит, которому он зализывает, его и подставил. Утром Измайлов мне позвонил, ну написал «Как дела, чё происходит?». Я ему написал: «Катастрофа происходит». Он говорит, давай встретимся, возьми парней, поговорим, пообщаемся.
Ну и ##### [нафиг] мы ему всё сказали, что нас не устраивает тренер, что они там привели другого Рауля этого, что Трабукки себе соломку стелит, потому что понимает, что сейчас Карреру ######## [выгонят], а он останется в структуре клуба, и будет новый тренер, - примерно так говорил Глушаков про поражения от ПАОКа.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото