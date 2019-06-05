ВТБ выплатит долги "Динамо" в размере 5 миллиардов рублей

Глава банка ВТБ Андрей Костин рассказал о финансировании приобретенного за один рубль футбольного клуба "Динамо".

"Это действительно так. Мы приобрели клуб за один рубль, у клуба были долги, около пяти миллиардов рублей. Эти долги будут оплачиваться восемь лет равными долями, без процентов начисления на них, что примерно означает 50-процентную скидку по этому долгу. Потому что в течение восьми лет, повторяю, никакие проценты не начисляются", - цитирует Костина ТАСС.
Теги: Динамо
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