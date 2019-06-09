Мексиканский "Тигрес" заинтересован в подписании Дзагоева
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике.
Как сообщает eluniversal.com, в услугах 28-летнего футблиста, чей контракт истекает летом, заинтересован клуб "Тигрес".
В настоящее время Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена.
Как сообщает eluniversal.com, в услугах 28-летнего футблиста, чей контракт истекает летом, заинтересован клуб "Тигрес".
В настоящее время Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена.