Мексиканский "Тигрес" заинтересован в подписании Дзагоева

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике.

Как сообщает eluniversal.com, в услугах 28-летнего футблиста, чей контракт истекает летом, заинтересован клуб "Тигрес".

В настоящее время Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена.
Теги: Дзагоев Тигресс ЦСКА
Сегодня, 11:52
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