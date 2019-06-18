«Локомотив» купил игрока, которого Сёмин даже не знает
У «железнодорожников» новый центральный защитник Мурило за 2.5 млн евро. Он потерял место в основном составе «Крузейро», а главный тренер новой команды не в курсе, что это вообще за футболист. О втором приобретении «красно-зелёных» в это межсезонье
Вчера клуб на всех официальных ресурсах объявил, что в Москву переехал Мурило – 22-летний бразилец, игравший на позиции центрального защитника в «Крузейро». Но последовавший комментарий Юрия Сёмина получился ярче презентации игрока. Оказалось, что наставник «Локомотива» толком не видел в деле защитника, которого ему привезли:
- Я Мурило знаю плохо, так что о нём говорить особо не могу. Согласовывался ли со мной трансфер? Я вам сказал как есть. О его качествах мне говорить сложно, так что не знаю, на какой позиции его вижу, - приводит слова Сёмина «Чемпионат».
Похожая история уже случалась в «Локомотиве», причём ещё при прежнем руководстве (уже традиция). Тогда Сёмин спустился на завтрак и обнаружил среди футболистов незнакомого ему ещё Фарфана. Юрий Павлович, судя по всему, был немало озадачен, но трансфер в итоге получился удачным – и поэтому об этом вспоминают только с улыбкой.
Болельщикам «Локо» остаётся надеяться, что так же всё сложится и в этот раз.
Мурило воспитанник «Крузейро», за другие клубы он ещё не выступал. Начал играть в чемпионате Бразилии защитник только два года назад. За прошедшее время провёл 34 игры и отдал одну голевую передачу. Забитых мяч в клубном футболе у Мурило нет.
Неплохо у футболиста получается в сборной (пока - олимпийской). Всего лишь несколько дней назад Мурило выиграл вместе с олимпийцами Международный фестиваль будущих чемпионов в Тулоне. Правда, вряд ли турнир был серьёзным испытанием для бразильцев - за пять матчей они пропустили только один гол.
А ещё Мурило брал два кубка с «Крузейро». В этом плане футболист подходит «Локо» – более кубкового тренера, чем Сёмин, в нашей лиги не найти.
В последнее время дела у молодого футболиста шли не так хорошо, как раньше. Его справедливо критиковали после мощного начала два года назад (Мурило поначалу показывал очень приличную статистику и сразу обратил на себя внимание европейских клубов), а сам игрок потерял место в основном составе.
Так что и для него это хорошая возможность перезагрузиться и начать с чистого лица.
Вместо кого он будет играть?
Вопрос уместный, потому что линия обороны у «Локомотива» и так укомплектована сверх меры. Разумным подписание Мурило выглядело бы в том случае, если бы «железнодорожники» наконец-то расстались с травматичным и очень дорогим Чорлукой. Но по этому поводу Сёмин уже сказал:
- Останется ли Чорлука на следующий сезон? Обязательно. Конечно, останется. Он очень важный игрок для нас, - приводит слова тренера sport24.
В центре есть не только хорват, но ещё и Кверквелия и Хёведес. При всём обилии центральных разрушителей Сёмин не большой любитель играть в три центральных защитника. Обычно он прибегает к этому только в случае необходимости. И получается, честно говоря, так себе.
Сомнительно, что Мурило сможет сходу выиграть у кого-нибудь из них конкуренцию. Но трансфер с бразильским защитником вполне может оказаться «на вырост» - бешеных денег за него никто не платил.
Сколько можно усиливать оборону?
Это второй трансфер «Локо» за межсезонье. До этого москвичи прихватили крайнего защитника Живоглядова из «Уфы». Он, так получается, станет заменой Игнатьеву, с которым клуб не хочет продлевать контракт.
Это всё логично. Но будет ли усиление опорной зоны для «Локомотива»?
Ещё весной с этим были проблемы. Денисов (ныне закончивший карьеру) исчез и его не мог найти даже генеральный директор Кикнадзе, Баринова подводило здоровье, так что Сёмин остался с одним только Тарасовым.
Жуткая история, правда? А теперь представьте, что и Тарасова не будет. Уже давно ходят разговоры, что Дмитрий уйдёт из «Локомотива» этим летом. На данный момент главные претенденты на Тарасова – «Крылья» и «Сочи».
Может, у Сёмина есть план, как использовать центрального защитника Мурило по-другому? Вдруг 27-й номер (раньше под ним играл Денисов) бразилец получил не случайно?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт "Локомотива"
Вчера клуб на всех официальных ресурсах объявил, что в Москву переехал Мурило – 22-летний бразилец, игравший на позиции центрального защитника в «Крузейро». Но последовавший комментарий Юрия Сёмина получился ярче презентации игрока. Оказалось, что наставник «Локомотива» толком не видел в деле защитника, которого ему привезли:
- Я Мурило знаю плохо, так что о нём говорить особо не могу. Согласовывался ли со мной трансфер? Я вам сказал как есть. О его качествах мне говорить сложно, так что не знаю, на какой позиции его вижу, - приводит слова Сёмина «Чемпионат».
Похожая история уже случалась в «Локомотиве», причём ещё при прежнем руководстве (уже традиция). Тогда Сёмин спустился на завтрак и обнаружил среди футболистов незнакомого ему ещё Фарфана. Юрий Павлович, судя по всему, был немало озадачен, но трансфер в итоге получился удачным – и поэтому об этом вспоминают только с улыбкой.
Болельщикам «Локо» остаётся надеяться, что так же всё сложится и в этот раз.
Мурило воспитанник «Крузейро», за другие клубы он ещё не выступал. Начал играть в чемпионате Бразилии защитник только два года назад. За прошедшее время провёл 34 игры и отдал одну голевую передачу. Забитых мяч в клубном футболе у Мурило нет.
Неплохо у футболиста получается в сборной (пока - олимпийской). Всего лишь несколько дней назад Мурило выиграл вместе с олимпийцами Международный фестиваль будущих чемпионов в Тулоне. Правда, вряд ли турнир был серьёзным испытанием для бразильцев - за пять матчей они пропустили только один гол.
А ещё Мурило брал два кубка с «Крузейро». В этом плане футболист подходит «Локо» – более кубкового тренера, чем Сёмин, в нашей лиги не найти.
В последнее время дела у молодого футболиста шли не так хорошо, как раньше. Его справедливо критиковали после мощного начала два года назад (Мурило поначалу показывал очень приличную статистику и сразу обратил на себя внимание европейских клубов), а сам игрок потерял место в основном составе.
Так что и для него это хорошая возможность перезагрузиться и начать с чистого лица.
Вместо кого он будет играть?
Вопрос уместный, потому что линия обороны у «Локомотива» и так укомплектована сверх меры. Разумным подписание Мурило выглядело бы в том случае, если бы «железнодорожники» наконец-то расстались с травматичным и очень дорогим Чорлукой. Но по этому поводу Сёмин уже сказал:
- Останется ли Чорлука на следующий сезон? Обязательно. Конечно, останется. Он очень важный игрок для нас, - приводит слова тренера sport24.
В центре есть не только хорват, но ещё и Кверквелия и Хёведес. При всём обилии центральных разрушителей Сёмин не большой любитель играть в три центральных защитника. Обычно он прибегает к этому только в случае необходимости. И получается, честно говоря, так себе.
Сомнительно, что Мурило сможет сходу выиграть у кого-нибудь из них конкуренцию. Но трансфер с бразильским защитником вполне может оказаться «на вырост» - бешеных денег за него никто не платил.
Сколько можно усиливать оборону?
Это второй трансфер «Локо» за межсезонье. До этого москвичи прихватили крайнего защитника Живоглядова из «Уфы». Он, так получается, станет заменой Игнатьеву, с которым клуб не хочет продлевать контракт.
Это всё логично. Но будет ли усиление опорной зоны для «Локомотива»?
Ещё весной с этим были проблемы. Денисов (ныне закончивший карьеру) исчез и его не мог найти даже генеральный директор Кикнадзе, Баринова подводило здоровье, так что Сёмин остался с одним только Тарасовым.
Жуткая история, правда? А теперь представьте, что и Тарасова не будет. Уже давно ходят разговоры, что Дмитрий уйдёт из «Локомотива» этим летом. На данный момент главные претенденты на Тарасова – «Крылья» и «Сочи».
Может, у Сёмина есть план, как использовать центрального защитника Мурило по-другому? Вдруг 27-й номер (раньше под ним играл Денисов) бразилец получил не случайно?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт "Локомотива"