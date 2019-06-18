«Локомотив» купил игрока, которого Сёмин даже не знает

У «железнодорожников» новый центральный защитник Мурило за 2.5 млн евро. Он потерял место в основном составе «Крузейро», а главный тренер новой команды не в курсе, что это вообще за футболист. О втором приобретении «красно-зелёных» в это межсезоньеВчера клуб на всех официальных ресурсах объявил, что в Москву переехал Мурило – 22-летний бразилец, игравший на позиции центрального защитника в «Крузейро». Но последовавший комментарий Юрия Сёмина получился ярче презентации игрока. Оказалось, что наставник «Локомотива» толком не видел в деле защитника, которого ему привезли:- Я Мурило знаю плохо, так что о нём говорить особо не могу. Согласовывался ли со мной трансфер? Я вам сказал как есть. О его качествах мне говорить сложно, так что не знаю, на какой позиции его вижу, - приводит слова Сёмина «Чемпионат».Похожая история уже случалась в «Локомотиве», причём ещё при прежнем руководстве (уже традиция). Тогда Сёмин спустился на завтрак и обнаружил среди футболистов незнакомого ему ещё Фарфана. Юрий Павлович, судя по всему, был немало озадачен, но трансфер в итоге получился удачным – и поэтому об этом вспоминают только с улыбкой.Болельщикам «Локо» остаётся надеяться, что так же всё сложится и в этот раз.Мурило воспитанник «Крузейро», за другие клубы он ещё не выступал. Начал играть в чемпионате Бразилии защитник только два года назад. За прошедшее время провёл 34 игры и отдал одну голевую передачу. Забитых мяч в клубном футболе у Мурило нет.Неплохо у футболиста получается в сборной (пока - олимпийской). Всего лишь несколько дней назад Мурило выиграл вместе с олимпийцами Международный фестиваль будущих чемпионов в Тулоне. Правда, вряд ли турнир был серьёзным испытанием для бразильцев - за пять матчей они пропустили только один гол.А ещё Мурило брал два кубка с «Крузейро». В этом плане футболист подходит «Локо» – более кубкового тренера, чем Сёмин, в нашей лиги не найти.В последнее время дела у молодого футболиста шли не так хорошо, как раньше. Его справедливо критиковали после мощного начала два года назад (Мурило поначалу показывал очень приличную статистику и сразу обратил на себя внимание европейских клубов), а сам игрок потерял место в основном составе.Так что и для него это хорошая возможность перезагрузиться и начать с чистого лица.Вопрос уместный, потому что линия обороны у «Локомотива» и так укомплектована сверх меры. Разумным подписание Мурило выглядело бы в том случае, если бы «железнодорожники» наконец-то расстались с травматичным и очень дорогим Чорлукой. Но по этому поводу Сёмин уже сказал:- Останется ли Чорлука на следующий сезон? Обязательно. Конечно, останется. Он очень важный игрок для нас, - приводит слова тренера sport24.В центре есть не только хорват, но ещё и Кверквелия и Хёведес. При всём обилии центральных разрушителей Сёмин не большой любитель играть в три центральных защитника. Обычно он прибегает к этому только в случае необходимости. И получается, честно говоря, так себе.Сомнительно, что Мурило сможет сходу выиграть у кого-нибудь из них конкуренцию. Но трансфер с бразильским защитником вполне может оказаться «на вырост» - бешеных денег за него никто не платил.Это второй трансфер «Локо» за межсезонье. До этого москвичи прихватили крайнего защитника Живоглядова из «Уфы». Он, так получается, станет заменой Игнатьеву, с которым клуб не хочет продлевать контракт.Это всё логично. Но будет ли усиление опорной зоны для «Локомотива»?Ещё весной с этим были проблемы. Денисов (ныне закончивший карьеру) исчез и его не мог найти даже генеральный директор Кикнадзе, Баринова подводило здоровье, так что Сёмин остался с одним только Тарасовым.Жуткая история, правда? А теперь представьте, что и Тарасова не будет. Уже давно ходят разговоры, что Дмитрий уйдёт из «Локомотива» этим летом. На данный момент главные претенденты на Тарасова – «Крылья» и «Сочи».Может, у Сёмина есть план, как использовать центрального защитника Мурило по-другому? Вдруг 27-й номер (раньше под ним играл Денисов) бразилец получил не случайно?