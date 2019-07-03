За сыгравшего один сезон Феликса заплатили 126 миллионов, фанаты «Ростова» против «Чайки» из ФНЛ

Жоау Феликс новая надежда «Атлетико»

Лэмпард возглавил «Челси»

Заболотный не хочет в «Сочи»

Буффон возвращается в «Ювентус»

Фанаты «Ростова» против «Чайки»

Вчера «Бенфика» и «Атлетико» объявили о трансфере 19-летнего полузащитника Жоау Феликса. Молодой талант обошёлся испанскому клубу в 126 миллионов евро. Это исторический момент для «матрасников» - они побили собственный рекорд по тратам на одного футболиста. До него самым дорогим приобретением в истории мадридского клуба был приехавший в «Атлетико» прошлым летом Тома Лемар за 85 миллионов евро.Откуда у «матрасников» такие деньги? Как сообщалось, они получили 85 миллионов от продажи Люки Эрнандеса в «Баварию», еще 96 в июле принесет Гризманн (плюс уход француза разгрузит зарплатную ведомость). Также надо помнить о продаже земли на Висенте Кальдерон.Феликс стал четвёртым среди самых дорогостоящих трансферов за всю историю футбола. Выше него только Неймар (222 млн за переход из «Барселоны» в «ПСЖ»), Мбаппе (220 млн, из «Монако» в «ПСЖ») и Коутиньо (120 млн плюс бонусы, из «Ливерпуля» в «Барселону»). При этом молодой португалец перебил даже Роналду, за которого год назад «Ювентус» заплатил 117 миллионов.Феликс начинал футбольный путь в академии «Порту», но оттуда он переехал в «Бенфику». В первом клубе в него не очень верили из-за слабой физики, но во второй команде «Бенфики» полузащитник раскрылся. При этом на взрослом уровне Феликс пока провёл только один сезон, но сделал это крайне удачно: в 26 матчах забил 15 голов и отдал 7 голевых передач.Фрэнки вернулся. Клуб объявил о заключении с 41-летним специалистом контракта на три года.В прошлом сезоне Лэмпард руководил «Дерби Каунти». Это была его первая команда в тренерской карьере. Под руководством легенды «синих» «бараны» заняли шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и приняли участие матчах плей-офф за выход в АПЛ, но уступили в финале «Астон Вилле».Лэмпард выступал за «Челси» с 2001-го по 2014 год, провел 648 матчей и забил 211 голов. Полузащитник стал лучшим бомбардиром за всю историю команды.- Я очень горжусь, что возвращаюсь в «Челси» в роли главного тренера. Все знают мою любовь к этому клубу и нашу совместную историю.Тем не менее сейчас я полностью сконцентрирован на работе и подготовке к предстоящему сезону.Я здесь для кропотливой работы и для того, чтобы помочь клубу добиться новых успехов. Жду старта с нетерпением, - приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.Фрэнку точно не будет просто. На клубе сейчас трансферный бан, при этом в «Реал» переехал главная звезда команды Эден Азар. Но, как сообщалось ранее, руководство обещало тренеру в любом случае не увольнять его по итогам одного сезона.«Чемпионат» сообщает, что форвард «Зенита» Антон Заболотный не хочет продолжать карьеру в «Сочи» из-за уменьшения оклада. Хотя до этого была информация, что клубы договорились о переходе.В минувшем сезоне Заболотный 16 раз появлялся на поле, но отметился только одной голевой передачей. При роскошных Дзюбе и Азмуне такой футболист Семаку вряд ли пригодится.Также издание сообщает, что в «Сочи» с большой долей вероятности может отправиться Полоз, которого питерцы отозвали из «Ростова». Получается, что «Зенит» не хочет ещё раз отправлять Полоза в аренду, а идёт к полноценной продаже. На Полоза в Петербурге, очевидно, не рассчитывают.Недолго Джиджи смог прожить без своего любимого клуба. У итальянского голкипера закончился контракт с «ПСЖ», и Буффон решил вернуться в команду, с которой он ассоциируется всю карьеру.Сегодня вратарь проходил медосмотр в Турине.Счастливы далеко не все болельщики. Многие из них считают, что Джиджи может вернуться в «Юве» только в качестве менеджера, хотя сезон в «ПСЖ» у Буффон не был совсем провальным.Ранее итальянские СМИ писали, будто легендарный вратарь согласился на роль второго номера (первым останется Шченсны) и будет помогать Сарри управлять раздевалкой.Чего-чего, а авторитета легенде не занимать.В прошедшем сезоне команда «Чайка» из села Песчанокопское выиграла зону «Юг» в ПФЛ и впервые в истории вышла в ФНЛ. Играть на своём родном стадионе теперь они не могут, поэтому договорились о проведении матчей на «Ростов Арене».Это и последовавшие заявления клуба «Чайки» очень не понравились фанатам «Ростова». В группе «Фанаты «Ростсельмаша» в социальной сети «ВКонтакте» появилось обращение:- Мы – объединение фанатов «Ростсельмаша», выражаем свое резкое несогласие в связи с появившейся официальной информацией, представленной от лица ФК «Чайка», о заявлении наших секторов 116, 117 и 118 своими.В своей абонементной программе «Чайка» позиционирует вышеназванные сектора: «Наш дом». Вы ошиблись, ребята! Это наш дом! Ваш дом в другом месте!В Ростове одна команда, и называется она явно не «Чайка». Предлагаем вам как минимум оставить наши сектора в покое и разместить своих болельщиков на других трибунах!На ответ «Чайки» мы даем три дня. Если вы проигнорируете наше предложение, мы оставляем за собой право действовать на свое усмотрение, - говорится в обращении фанатов.Любопытно, что условия диктуют болельщики клуба, у которого на данный момент, как сообщалось, есть серьёзные долги перед ареной. При этом не совсем понятно, что именно подразумевается под «оставляем за собой право действовать на свое усмотрение».Кто-то может рассмотреть здесь и прямую угрозу.