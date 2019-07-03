Авторизоваться на футбольном портале русфутбол через Вконтакте Авторизоваться на футбольном портале русфутбол через Одноклассники Авторизоваться на футбольном портале русфутбол через Facebook Авторизоваться на футбольном портале русфутбол через mail.ru Авторизоваться на футбольном портале русфутбол через Яндекс Авторизоваться на футбольном портале русфутбол через Гугл Регистрация  Забыли пароль?

За сыгравшего один сезон Феликса заплатили 126 миллионов, фанаты «Ростова» против «Чайки» из ФНЛ

Лэмпард возглавил «Челси», Буффон возвращается в «Ювентус», а Заболотный, по информации СМИ, отказывается переезжать в «Сочи», потому что не хочет идти на понижение зарплаты

Жоау Феликс новая надежда «Атлетико»



Вчера «Бенфика» и «Атлетико» объявили о трансфере 19-летнего полузащитника Жоау Феликса. Молодой талант обошёлся испанскому клубу в 126 миллионов евро. Это исторический момент для «матрасников» - они побили собственный рекорд по тратам на одного футболиста. До него самым дорогим приобретением в истории мадридского клуба был приехавший в «Атлетико» прошлым летом Тома Лемар за 85 миллионов евро.

Откуда у «матрасников» такие деньги? Как сообщалось, они получили 85 миллионов от продажи Люки Эрнандеса в «Баварию», еще 96 в июле принесет Гризманн (плюс уход француза разгрузит зарплатную ведомость). Также надо помнить о продаже земли на Висенте Кальдерон.

Феликс стал четвёртым среди самых дорогостоящих трансферов за всю историю футбола. Выше него только Неймар (222 млн за переход из «Барселоны» в «ПСЖ»), Мбаппе (220 млн, из «Монако» в «ПСЖ») и Коутиньо (120 млн плюс бонусы, из «Ливерпуля» в «Барселону»). При этом молодой португалец перебил даже Роналду, за которого год назад «Ювентус» заплатил 117 миллионов.


Феликс начинал футбольный путь в академии «Порту», но оттуда он переехал в «Бенфику». В первом клубе в него не очень верили из-за слабой физики, но во второй команде «Бенфики» полузащитник раскрылся. При этом на взрослом уровне Феликс пока провёл только один сезон, но сделал это крайне удачно: в 26 матчах забил 15 голов и отдал 7 голевых передач.

Лэмпард возглавил «Челси»



Фрэнки вернулся. Клуб объявил о заключении с 41-летним специалистом контракта на три года.


В прошлом сезоне Лэмпард руководил «Дерби Каунти». Это была его первая команда в тренерской карьере. Под руководством легенды «синих» «бараны» заняли шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и приняли участие матчах плей-офф за выход в АПЛ, но уступили в финале «Астон Вилле».

Лэмпард выступал за «Челси» с 2001-го по 2014 год, провел 648 матчей и забил 211 голов. Полузащитник стал лучшим бомбардиром за всю историю команды.

- Я очень горжусь, что возвращаюсь в «Челси» в роли главного тренера. Все знают мою любовь к этому клубу и нашу совместную историю.

Тем не менее сейчас я полностью сконцентрирован на работе и подготовке к предстоящему сезону.

Я здесь для кропотливой работы и для того, чтобы помочь клубу добиться новых успехов. Жду старта с нетерпением, - приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.

Фрэнку точно не будет просто. На клубе сейчас трансферный бан, при этом в «Реал» переехал главная звезда команды Эден Азар. Но, как сообщалось ранее, руководство обещало тренеру в любом случае не увольнять его по итогам одного сезона.

Заболотный не хочет в «Сочи»



«Чемпионат» сообщает, что форвард «Зенита» Антон Заболотный не хочет продолжать карьеру в «Сочи» из-за уменьшения оклада. Хотя до этого была информация, что клубы договорились о переходе.

В минувшем сезоне Заболотный 16 раз появлялся на поле, но отметился только одной голевой передачей. При роскошных Дзюбе и Азмуне такой футболист Семаку вряд ли пригодится.

Также издание сообщает, что в «Сочи» с большой долей вероятности может отправиться Полоз, которого питерцы отозвали из «Ростова». Получается, что «Зенит» не хочет ещё раз отправлять Полоза в аренду, а идёт к полноценной продаже. На Полоза в Петербурге, очевидно, не рассчитывают.

Буффон возвращается в «Ювентус»



Недолго Джиджи смог прожить без своего любимого клуба. У итальянского голкипера закончился контракт с «ПСЖ», и Буффон решил вернуться в команду, с которой он ассоциируется всю карьеру.

Сегодня вратарь проходил медосмотр в Турине.


Счастливы далеко не все болельщики. Многие из них считают, что Джиджи может вернуться в «Юве» только в качестве менеджера, хотя сезон в «ПСЖ» у Буффон не был совсем провальным.

Ранее итальянские СМИ писали, будто легендарный вратарь согласился на роль второго номера (первым останется Шченсны) и будет помогать Сарри управлять раздевалкой.

Чего-чего, а авторитета легенде не занимать.

Фанаты «Ростова» против «Чайки»



В прошедшем сезоне команда «Чайка» из села Песчанокопское выиграла зону «Юг» в ПФЛ и впервые в истории вышла в ФНЛ. Играть на своём родном стадионе теперь они не могут, поэтому договорились о проведении матчей на «Ростов Арене».

Это и последовавшие заявления клуба «Чайки» очень не понравились фанатам «Ростова». В группе «Фанаты «Ростсельмаша» в социальной сети «ВКонтакте» появилось обращение:

- Мы – объединение фанатов «Ростсельмаша», выражаем свое резкое несогласие в связи с появившейся официальной информацией, представленной от лица ФК «Чайка», о заявлении наших секторов 116, 117 и 118 своими.

В своей абонементной программе «Чайка» позиционирует вышеназванные сектора: «Наш дом». Вы ошиблись, ребята! Это наш дом! Ваш дом в другом месте!

В Ростове одна команда, и называется она явно не «Чайка». Предлагаем вам как минимум оставить наши сектора в покое и разместить своих болельщиков на других трибунах!

На ответ «Чайки» мы даем три дня. Если вы проигнорируете наше предложение, мы оставляем за собой право действовать на свое усмотрение, - говорится в обращении фанатов.

Любопытно, что условия диктуют болельщики клуба, у которого на данный момент, как сообщалось, есть серьёзные долги перед ареной. При этом не совсем понятно, что именно подразумевается под «оставляем за собой право действовать на свое усмотрение».

Кто-то может рассмотреть здесь и прямую угрозу.

Фото: официальный сайт "Зенита", твиттер "Челси", официальный сайт "Ювентуса"
Автор: , Rusfootball.info
Теги: Челси Лэмпард Ювентус Буффон Заболотный Зенит Сочи Феликс Атлетико
2
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)