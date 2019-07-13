Андрей Червиченко: существует "кононовский стиль", который включает в себя позорную игру и позорное судейство

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Сочи" (1:0) в 1-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
Сегодня окончательно стало понятно, что существует "кононовский стиль". В прошлом сезоне команда его оттачивала, полировала, а в этом прямо с первых минут показывать его начала. Молодцы! А стиль этот включает в себя позорную игру, позорное судейство и несуразный гол. Вот сегодня справились на отлично, по всем критериям своего тренера порадовали!
В эпизоде с голом Жиго буквально оттолкнулся от головы оппонента, благодаря чему выпрыгнул и поразил ворота. Ни в одном нормальном чемпионате такой гол не засчитали бы. И это не говоря о семи добавленных минутах, и ещё ряде спорных эпизодов, один из которых должен был закончиться вторым "горчичником" всё для того же Жиго. Позор на позоре просто.
Подобные арбитры губят наш чемпионат! Интересно почему нет до сих пор ВАР. Я считаю, что такие вещи должны наказываться с самого начала, ведь если это не сделать сейчас, то потом будут истории на подобии той, что была с "Локомотивом" в прошлом сезоне. "Железнодорожники" попали в групповую стадию Лиги чемпионов после неправомерного пенальти. И в этот сезоне с места в карьер начинаем. Мне сложно подобрать приличный эпитет увиденному сегодня. Это безобразие!
- О будущем "Спартака":
Кононов занимает чужое место, и об этом я сказал на второй день его назначения. Что касается руководства клуба, то оно вообще не понимает что делает, на мой взгляд. Взглянул я на этого Понсе, и кроме неплохой обводки ближе к концу встречи ничего о нём позитивного сказать нельзя. Опять купили непонятно кого, и непонятно зачем.
А самое обидное - это выступление молодых ребят. Порадовал нас в ходе товарищеского турнира Бакаев, а сегодня пару раз ударил и всё. Ананидзе и вовсе похоронил себя, вернувшись в "Спартак", и через пару матчей он опять будет полировать лавку. Игнатов ничего не показал, Ломовицкий очень плохо выглядит, Мелкадзе тоже ничего... единственный, кто как всегда за всех отдувался, это Джикия, герой матча.
Что касается будущего, то сложно сказать, но я не сомневался что сегодня забьют какой-то нелепый гол или поставят нелепый пенальти, а когда добавили 7 минут - сомнения растворились. И в прошлом сезоне благодаря таким победам они докатили до пятой строчки и Лиги Европы. Кононов вряд ли что-то успеет поправить до предстоящего старта еврокубка, а когда "Спартак" вылетит из ЛЕ - руководство будет принимать очень импульсивные и быстрые решения, как обычно.