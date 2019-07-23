"Ростов" – Александру Егорову: обратите внимание не на слабые ножки Норманна, а на слабое судейство Дончане ответили на заявление главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, который прокомментировав игру "Ростов" - "Спартак", отметил, что "у [полузащитника "Ростова"] Норманна ножки были слабенькие"

- Вчера Александр Анатольевич Егоров дал большую пресс-конференцию, на которой не ответил на главные вопросы о качестве судейства матча «Ростов» – «Спартак».



В итоге о фоле на Чистякове и о неназначенном пенальти в ворота «Спартака» мы узнали только благодаря журналисту, которой уже после пресс-конференции обратил внимание на этот момент. Если бы ответ Егорова прозвучал во время пресс-конференции, акценты и мнения о судействе этой игры поменялись бы кардинально.



Что касается слабых ножек Норманна, то давайте так – пусть каждый занимается своей работой. Физическое состояние игроков "Ростова" будет оценивать главный тренер команды.



Александру Егорову, наверное, стоит обратить внимание не на слабые ножки Норманна, а на слабое судейство в нашем чемпионате в новом сезоне. Потому что есть ощущение, что за первые два тура скандалов в части судейства произошло уже больше, чем за весь прошлый футбольный сезон, - заявил PR-директор "Ростова" Денис Штанько.