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Появилось видео, на котором президент "Ахмата" хватает арбитра Сухого за руку

Главный арбитр встречи "Ахмат" - "Спартак" (1:3) Алексей Сухой подвергся не только публичной критике во время встречи
Фото: grozniy.novayaspravka
В сети появилось видео, на котором видно, что после финального свистка президент "Ахмата" Магомед Даудов и председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов схватил судью за руку и повел в тоннель


Теперь чеченский клуб должны наказать за несоблюдение безопасности. Такое поведение вполне может интерпретировать как попытка давления на арбитра.

Напоминаем, что во время игры "Ахмат" - "Спартак" (1:3) работник пресс-службы через дикторский микрофон назвал судью "козлом".

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Теги: Ахмат Даудов Спартак Сухой
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