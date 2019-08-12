Появилось видео, на котором президент "Ахмата" хватает арбитра Сухого за руку

Главный арбитр встречи "Ахмат" - "Спартак" (1:3) Алексей Сухой подвергся не только публичной критике во время встречи

Фото: grozniy.novayaspravka

В сети появилось видео, на котором видно, что после финального свистка президент "Ахмата" Магомед Даудов и председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов схватил судью за руку и повел в тоннель





Теперь чеченский клуб должны наказать за несоблюдение безопасности. Такое поведение вполне может интерпретировать как попытка давления на арбитра.



Напоминаем, что во время игры "Ахмат" - "Спартак" (1:3) работник пресс-службы через дикторский микрофон назвал судью "козлом".