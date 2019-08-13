Мешков «подвис», Даудов защитил арбитра, судью дерби определят карты. Брифинг главы судейского корпуса

РПЛ внезапно отменила традиционную пресс-конференцию по итогам тура, но, судя по всему, дорабатывающий последние дни на своём посту Александр Егоров прятаться от журналистов не стал.

Фото: официальный сайт РФС

«Магомед Даудов спустился вниз, после матча он подошел к арбитру, чтобы его обезопасить. Своим нахождением рядом с арбитром он обеспечил ему безопасность. Не слышал о том, что со стороны Даудова была какая-то угроза», – заявил Егоров.





«Кинем карты - кому попадет туз, тот и будет судить. Шучу. Поймите, у нас есть еще семь матчей кроме этого, мы делаем назначения еще и с учетом того, кто может работать с ВАР. Вечером или на край завтра утром вы узнаете о назначениях. Возможно ли, что судить будет молодой судья? У нас выбор из девяти человек. Кто-то с негативной оценкой, кто-то недавно работал с этими командами».

«Меня уже кто только ни увольнял: и президенты клубов, и эксперты. Главное – не поддаваться на эмоции. Мы с Александром Дюковым постоянно на связи, я чувствую его поддержку. У меня такая работа, что в любом случае найдется недовольный».