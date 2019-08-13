Мешков «подвис», Даудов защитил арбитра, судью дерби определят карты. Брифинг главы судейского корпуса

От действий арбитра в матче с «Сочи» пострадал клуб, к такому непривычный – если ЦСКА очень недоволен судейством, обычно после этого долгое время всё в полном порядке. Но здоровья травмировавшимся футболистам и потерянных очков в матче с «Сочи» это не вернёт.
Егоров никак не смог оправдать действия Виталия Мешкова и даже скорее выставил его под удар: «Он в личном разговоре мне сказал, что «подвис», – объяснил Егоров отсутствие жёлтой карточки Калугину за подкат, повлекший травму Сигурдссона.
Момент с участием Миладиновича и Чалова глава департамента судейства и инспектирования назвал «чёрно-белым»: это красная и пенальти. Думается, Мешкова на матчах РПЛ мы не увидим долго, а на матчах ЦСКА – тем более.
«Гол в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать»
Лишь после игры особо внимательные зрители заметили, что перед голом в ворота красно-белых рукой мяча коснулся защитник «Ахмата» Анхель. По словам Егорова, согласно новым трактовкам, любая игра рукой является нарушением (видимо, речь о ситуациях у чужих ворот). Увидеть эту руку в динамике было действительно очень сложно.
А вот со второй жёлтой карточкой Мбенгу судейский руководитель согласился, отметив, что Сухой ранее должен был также показать жёлтую за стычку с Мбенгом Джикии.
Президент «Ахмата» обезопасил арбитра
С утра видео, на котором Магомед Даудов берёт судью за руку и уводит в подтрибунное помещение, подавалось под соусом физического воздействия на арбитра, но затем «Ахмат» выступил с заявлением, что президент клуба просто пожал Сухому руку и удалился туда, куда и следует после матча.
«Магомед Даудов спустился вниз, после матча он подошел к арбитру, чтобы его обезопасить. Своим нахождением рядом с арбитром он обеспечил ему безопасность. Не слышал о том, что со стороны Даудова была какая-то угроза», – заявил Егоров.
Глава ДСИ отметил лишь то, что Даудов не имел права находиться рядом с технической зоной, и это обстоятельство будет рассмотрено на КДК.
«Некоторые арбитры снизили к себе требования»
Александр Егоров открыто высказал недовольство некоторыми своими подчинёнными. Все говорят о том, что арбитры испортили старт РПЛ, но и в ФНЛ дела плохи: арбитр Игорь Низовцев и инспектор (!) Сергей Андреев отстранены до конца сезона за работу на матче «Енисей» – «Краснодар-2».
Дорогу молодым!
По заданию президента РФС Александра Дюкова Егоров должен подготовить дополнительный список молодых арбитров для усиления конкуренции в РПЛ, а также сообщил, что в ФНЛ уже введены 6 молодых рефери. Возможно, и главный матч следующего тура «Спартак» – ЦСКА отработает кто-то из молодых.
«Кому попадет туз, тот и будет судить»
Несмотря на усиливающиеся слухи о грядущей отставке, Александр Егоров не теряет чувства юмора, на вопрос о судье на главное дерби он ответил так:
«Кинем карты - кому попадет туз, тот и будет судить. Шучу. Поймите, у нас есть еще семь матчей кроме этого, мы делаем назначения еще и с учетом того, кто может работать с ВАР. Вечером или на край завтра утром вы узнаете о назначениях. Возможно ли, что судить будет молодой судья? У нас выбор из девяти человек. Кто-то с негативной оценкой, кто-то недавно работал с этими командами».
«Чувствую поддержку Дюкова»
По информации многих инсайдеров, того же Василия Конова, работой Егорова недовольны все: клубы, лига, РФС. Но глава ДСИ старается держаться невозмутимо.
«Меня уже кто только ни увольнял: и президенты клубов, и эксперты. Главное – не поддаваться на эмоции. Мы с Александром Дюковым постоянно на связи, я чувствую его поддержку. У меня такая работа, что в любом случае найдется недовольный».
Только вот ещё 1-2 таких матча, как ЦСКА – «Сочи» – и недовольных станет слишком много, в том числе среди влиятельных людей. А возможно, Егорову в любом случае не спастись: одного матча в туре с VAR, как и квалификации арбитров, явно недостаточно, чтобы сдвинуть судейскую тему с авансцены нашего футбола.
При подготовке публикации использованы материалы «СЭ» и телеграм-канала Василия Конова.