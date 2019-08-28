Заиграет ли Мариу за "Локомотив"?

Да, станет лидером как Крыховяк Будет играть в основе, но не особо выделяться Даже не всегда будет проходить в старт





«Локомотив» последним из топ-клубов РПЛ сделал громкое приобретение. Но окажется ли оно топовым?

К руководству «Локо» есть вопросы: Жоау Мариу не играл хорошо с того самого турнира, где они с Эдером стали чемпионами Европы. Но и Шюррле давно не блистал…