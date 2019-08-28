«Локомотив» последним из топ-клубов РПЛ сделал громкое приобретение. Но окажется ли оно топовым?

Топовая задумка по презентации
Саму презентацию можно было назвать топовой, если бы её начало не задержалось на 40 минут, но задумал «Локомотив» всё действительно круто: шаблонной пресс-конференции с участием игрока, тренера и руководителя клуба дело не ограничилось, «железнодорожники» устроили шоу для владельцев сезонных абонементов с появлением Жоау из паровоза рядом со стадионом.
А после приветственных речей болельщики могли сфотографироваться с игроком и получить автографы. Купившие футболку с 23-м номером проходили без очереди.
Разогрев пресс-служба клуба начала заранее, опубликовав серию намёков с хэштэгом #трёшкибольшенет. Именно 3 миллиона долларов, по словам Василия Кикнадзе оставалось у «Локомотива» на трансферы, теперь же их не стало, хотя Джанлука Ди Марцио сообщил о бесплатной аренде с правом выкупа за 18 миллионов евро. Возможно, трёшка (или даже трёшка с половиной) уйдёт на зарплату Мариу, которую «Локо» будет выплачивать полностью.
Почему не получилось в «Интере»?
После Евро-2016 одного из ключевых игроков команды-чемпиона Европы «Интер» забрал за 40 миллионов – сумма по нынешним меркам не грандиозная, но всё же очень приличная для миланского клуба.
Вообще, в его составе после ухода Жозе Моуринью мало у кого что-то получается: бывают уникумы типа Икарди, но в основном перспективные игроки, которые должны вернуть «Интеру» величие, завышенных ожиданий не оправдывают.
Так случилось и с Мариу. В клубе менялись тренеры, но они видели техничного португальца под нападающими, а он всё стремился сыграть назад и поперёк. Болельщики «Интера» отмечают слабость характера Жоау, который не готов рисковать на поле, не готов меняться и бороться за место в составе.
От португальца точно не стоит ждать избытка голов и голевых передач: его техника контроля мяча великолепна, игру он понимает хорошо, но конвертировать это в результативные очки не может из-за своих минусов, перекрывающих плюсы.
Жоау – очень специфичный игрок, под которого требуется подстраивать игру. Это точно не креативщик-треквартиста, не классический опорник (слабость в оборонительной работе может перекрыть дивиденды от разбиения прессинга соперника), классическим вингером с проходами по флангу и навесами или же смещениями в центр под удар его тоже не назвать.
Сам Мариу считает себя медиоалой – игроком полузащиты, действующим ближе к флангу, но не бороздящим бровку, а скорее нацеленным на взаимодействие с центральным полузащитником. В «Интере» от Жоау ждали того, чего он не умеет – голов и голевых передач, а подстраивать игру, схему и комплектование команды под хандрящего паренька, который больше половины передач отдаёт назад, никто не собирался.
Аренда в «Вест Хэм» тоже не подняла котировки португальца, уходу которого руководство «Интера» и тиффози счастливы.
Зачем он «Локомотиву»?
Первое, что приходит на ум – примитивное желание соответствовать конкурентам. «Зенит» взял Малкома, «Спартак» – Тиля и Шюррле, «Краснодар» – Кабелла, ЦСКА выкупил Влашича. Даже «Динамо» потратило кучу денег на Филиппа, а «Локомотив» с Джорджевичем и Живоглядовым не соответствовал статусу вице-чемпиона и участника группового этапа Лиги чемпионов.
«Локомотиву» необходимо количественное усиление: Сёмин неслучайно делает первую замену очень поздно, а все три вообще почти не использует. На скамейке – только молодёжь. Конечно, под Лигу чемпионов нужно качественное усиление, но без скамейки в плотном графике тоже никуда.
При том, что сейчас в распоряжении тренера очень узкий состав, Мариу ещё надо найти место на поле. Крыховяк с Бариновым здорово справляются в центре поля, а Мариу с такой зарплатой берут явно не для того, чтобы он подменял одного из уставших опорников.
Палка о двух концах: даже в Лиге чемпионов с Крыховяком и Мариу в центре поля «Локомотив» был бы устойчив к прессингу, но в плане обороны это авантюрный вариант. Это в чемпионате России Крыховяк мог бы отрабатывать за себя и того парня.
Потому вероятным выглядит вариант с отправкой в запас Жемалетдинова. Миранчуки универсальны и готовы играть на любой позиции в тройке под нападающими, поэтому здесь под Мариу можно будет подстроить игру. Португалец может сыграть на любом из флангов, но не десятку. Несмотря на статус чемпиона Европы, в созидании вблизи чужой штрафной он слабее Миранчуков уже сейчас.
Возможным выглядит переход на схему 4-3-3, дающий «Локомотиву» максимально сильный центр поля, но как такой модуль скажется на игре Миранчуков, которые сейчас здорово взаимодействуют с Жемалетдиновым? Хватит ли им включений центральных полузащитников для эффективной игры в атаке?
Приход Мариу точно изменит «Локомотив», но над наиболее эффективным использованием игрока придётся поломать голову. Пока же клуб получил и качественное, и количественное усиление под Лигу чемпионов, которого, однако, всё равно может не хватить для более успешного выступления, чем в прошлом году.
Фото: ФК "Локомотив", Getty Images, "СЭ"
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