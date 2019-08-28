Сегодня журналист Нобель Арустамян сообщил, что клубы ведут активные переговоры о трансфере ивуарийца.
"Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так — она есть", — цитирует Селюка Sport24.
В текущем сезоне Гогуа провел пять матчей в РПЛ и забил два гола.
Агент Седрика Гогуа подтвердил переговоры его клиента с ЦСКА
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника "Тамбова" Седрика Гогуа, прокомментировал информацию, что 25-летний игрок может продолжить карьеру в ЦСКА.
Фото: RT
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