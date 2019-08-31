Евсеев: может у нас судейский руководитель быть независим? Один "Газпром" мы обыграли, дочерний не смогли

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев после матча с "Оренбургом" (1:2), в котором его команда получила пенальти и удаление, высказался о зависимости руководителя судейского корпуса и встречах с командами, титульным спонсором которых является "Газпром".

Кадр из трансляции "Матч Премьер"

- Одно хотелось бы сказать. У нас может человек независимый руководить [судейским] корпусом? Чтобы не зависел ни от кого, просто он главный и всё. А мы меняем: то Будогосского ставим, то Егорова.



Я ещё скажу: одна закономерность. Мы один "Газпром" обыграли до этого, а второй, дочерний, не смогли, - сказал Евсеев в эфире "Матч Премьер".



Напомним, в прошлом туре "Уфа" обыграла "Зенит" со счётом 1:0.